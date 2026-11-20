Die IG Metall weitet ihren Arbeitskampf aus. In Berlin drohen am Montag und Dienstag ganztägige Warnstreiks.

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Die IG Metall weitet ihre Warnstreiks in Berlin auf nächste Woche aus.

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In der Metall- und Elektroindustrie weitet die IG Metall ihre Warnstreiks aus. In Berlin sind nach Angaben der Gewerkschaft am Montag und Dienstag erneut ganztägige Arbeitsniederlegungen in ausgewählten Betrieben geplant. Die Belegschaften hätten sich in den jeweiligen Abstimmungen mit überwältigenden Mehrheiten dafür ausgesprochen, teilte die IG Metall mit.

Daneben gingen auch die mehrstündigen Warnstreiks weiter, hieß es. Bereits für Freitag hatte die Gewerkschaft in mehreren Betrieben in Berlin sowie in weiteren Bundesländern zu ganztägigen Ausständen aufgerufen. Den formellen Beschluss für die ganztägigen Warnstreiks hatte der Bundesvorstand der Gewerkschaft nach eigenen Angaben am Donnerstag vergangener Woche gefasst.

Verhandlungen ohne Ergebnis beendet

Die dritte Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt war zuletzt bundesweit ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben nach Gewerkschaftsangaben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.

Die IG Metall fordert einen grundlegenden Kurswechsel der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen. Die Arbeitgeber hatten das Vorgehen der Gewerkschaft zuletzt als „völlig unverhältnismäßig“ kritisiert. (mit dpa)

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