In Marienfelde und Ludwigsfelde sollen die Ausstände jeweils 24 Stunden dauern. Die Tarifauseinandersetzung betrifft bundesweit rund 3,7 Millionen Beschäftigte.

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Die dritte Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie war ohne Ergebnis geblieben.

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Die IG Metall hat ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie am Montag auf weitere Automobilwerke in Berlin und Brandenburg ausgeweitet. Am frühen Morgen begann ein Ausstand im BMW-Werk in Berlin-Spandau, wie eine Gewerkschaftssprecherin der Nachrichtenagentur dpa mitteilte.



In den Mercedes-Benz-Werken Berlin-Marienfelde und Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming hatten die Beschäftigten bereits am Sonntagabend die Arbeit niedergelegt. Dort sind jeweils 24-stündige Warnstreiks vorgesehen.

Auch in anderen Betrieben der Region soll die Arbeit am Montag für mehrere Stunden ruhen. Für Dienstag hat die IG Metall weitere Warnstreiks angekündigt. Mit den Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft den Druck auf die Unternehmen erhöhen.

IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld

Die IG Metall fordert für die bundesweit rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Unternehmen bieten dagegen bei einer Laufzeit von 26 Monaten eine Einmalzahlung im kommenden Jahr sowie eine Lohnerhöhung um 1,3 Prozent im Jahr 2028 an.

Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im Oktober 2026 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 2,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die angebotene Lohnerhöhung von 1,3 Prozent im Jahr 2028 läge damit deutlich unter der jüngsten Inflationsrate.

Die dritte Verhandlungsrunde war bundesweit ohne Ergebnis geblieben. Die Gewerkschaft verlangt einen grundlegenden Kurswechsel der Gegenseite. Diese kritisierte die Warnstreiks zuletzt als „völlig unverhältnismäßig“.

Warnstreiks seit Donnerstag ausgeweitet

Die IG Metall hatte am Donnerstag im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen mit 24-stündigen Warnstreiks begonnen. Zum Auftakt waren nach Gewerkschaftsangaben fast 2000 Beschäftigte zum Streik aufgerufen. Zunächst legten Beschäftigte des Automobilzulieferers Linde + Wiemann im sächsischen Elstra die Arbeit nieder.

Am Freitag folgten Beschäftigte des Getriebeherstellers ZF in Brandenburg an der Havel, des Automobilzulieferers Mahle in Wustermark und von Gestamp in Großbeeren. Mehrstündige Warnstreiks gab es zudem beim Bahntechnikkonzern Alstom in Hennigsdorf und bei Still in Berlin.

IG-Metall-Bezirksleiter Jan Otto machte das Management für die Verschärfung des Tarifkonflikts verantwortlich. Ohne mehr Sicherheit bei Arbeitsplätzen und Einkommen werde es in dieser Tarifrunde keine Einigung geben, erklärte er.

Auch Mercedes-Werke im Norden betroffen

Der Arbeitskampf betrifft auch weitere Standorte der deutschen Automobilindustrie. Im Mercedes-Werk Hamburg begann nach Angaben der IG Metall bereits am Sonntag um 22 Uhr ein ganztägiger Warnstreik. Ein Gewerkschaftsvertreter erklärte am Montagmorgen, das Werk stehe vollständig still.

Auch im Mercedes-Werk Bremen, bei der Meyer Werft in Papenburg und beim Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa in Cuxhaven sind Beschäftigte zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der IG-Metall-Bezirk Küste hat nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 norddeutschen Betrieben zu 24-stündigen Warnstreiks aufgefordert.

Auch dort hatten drei Verhandlungsrunden keine Einigung gebracht. Ein Termin für die vierte Runde steht noch nicht fest.

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