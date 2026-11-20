Der Linken-Bundestagsabgeordnete Mirze Edis fordert Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika auf, nach Europa zu kommen. „Kommt bitte alle nach Europa und lebt wie wir im Wohlstand“, sagt er in einem auf TikTok am Mittwoch veröffentlichten Video. „Ihr seid alle herzlich willkommen in unserem Land.“



Edis begründet seine Einladung mit der europäischen Ausbeutung anderer Kontinente. „Wir als Europäer haben euch jahrhundertelang ermordet, versklavt und beraubt“, sagt er. „All dies haben wir nur wegen euren Rohstoffen gemacht. Weil wir sie in Europa nicht haben.“ Europas heutigen Lebensstandard führt er darauf zurück. „Durch euch leben wir jetzt im Wohlstand.“

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Hintergrund sind Pläne für ein Rückkehrzentrum in Ruanda

Ob Edis seine Einladung als konkrete migrationspolitische Forderung versteht, erläutert er in der Videobotschaft nicht. Regeln für Einreise und Aufenthalt nennt er ebenso wenig wie Vorschläge dazu, wie sich das Versprechen eines Lebens im Wohlstand umsetzen ließe.



Sein Aufruf fällt in eine Debatte über Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union. Die Bundesregierung führt mit europäischen Partnern Gespräche über ein solches Zentrum in Ruanda. Nach ihrer Darstellung geht es um Menschen, deren Asylverfahren abgeschlossen sind und die kein Aufenthaltsrecht haben. Im gesprochenen Text seines Videos erwähnt Edis diese Pläne nicht.



Edis gehört dem Bundestag seit 2025 an und ist industriepolitischer Sprecher der Linksfraktion. Der in der Türkei geborene Politiker absolvierte im Ruhrgebiet eine Ausbildung im Stahlbau und arbeitete anschließend als Stahlbauschlosser bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann.

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