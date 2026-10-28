Ikea startet eine Secondhand-Plattform. „Schon wieder“, denkt unsere Autorin und fragt sich, ob jetzt auch Gebrauchtes zum nächsten schnellen Konsum-Kanal wird.

Seit dem 14. Oktober betreibt Ikea in Deutschland einen Marktplatz für gebrauchte Ikea-Möbel. Nach einer Woche waren dort laut Ikea mehr als 6500 Produkte eingestellt.



Dass Ikea sich am Secondhand-Markt beteiligen will, wundert wenig. Dieser setzte in Deutschland laut IFH Köln 2022 rund 14,8 Milliarden Euro um. Dass zumindest der Onlinehandel mit gebrauchten Waren weiter wächst, zeigt eine neuere Studie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland: 2024 lag sein Umsatz bei 9,9 Milliarden Euro, 7,2 Prozent über dem Vorjahr. Beide Zahlen umfassen alle Warengruppen, nicht nur Möbel.



Bei solchen Zahlen wollen Händler mitmischen.

Ikea mischt jetzt auf dem Secondhand-Markt mit

Wer bei Kleinanzeigen „Ikea“ in die Suchleiste eingibt, findet deutschlandweit über eine halbe Million Ergebnisse (Stand 28.10.2026). Da schaut der Händler natürlich irgendwann nicht mehr bloß zu, wie seine Produkte auf anderen Plattformen weiterwandern.

Der Secondhand-Markt wächst und nimmt Wind aus den Segeln der Einzelhändler. Auf Flohmärkten und Kleinanzeigen lassen sich echte Schätze erstöbern. © Unsplash

Denn im Gegensatz zu Secondhand-Plattformen hat Ikea im Einzelhandel mit Kaufzurückhaltung zu kämpfen. Auch ich kaufe meine großen Möbel längst lieber gebraucht. Während man bei Ikea gepresste Sägespäne und quietschende Betten bekommt, findet man auf Kleinanzeigen und auf dem Flohmarkt Qualitäts- und Designermöbel zum Schnäppchenpreis.

Auf Ikeas Marktplatz verkaufen Privatpersonen an Privatpersonen. Wer sich den Verkaufserlös nicht überweisen lässt, sondern eine Ikea-Guthabenkarte wählt, bekommt zum Start zusätzlich einen Coupon im Wert von 15 Prozent des Verkaufspreises für den nächsten Einkauf.

Statt auf Kleinanzeigen können gebrauchte Ikea-Möbel jetzt auch über den Ikea-Secondhand-Marktplatz gefunden und erworben werden. © Ikea Deutschland

Genau das stört mich als Secondhand-Liebhaberin und Kleinanzeigen-Kämpferin: Kaum hat sich Secondhand vom Ruch des Armen und Ekligen befreit und ist zum guten Geschäft geworden, klopfen die Konzerne schon wieder an der Tür des großen Geldes.

Das Geschäft mit den Gebrauchtwaren: Erst gebraucht kaufen, dann bitte wieder neu

Ikea ist nicht der erste Großkonzern, der Secondhand für sich entdeckt. Zalando verkauft bereits seit 2020 gebrauchte Kleidung in seiner Kategorie „Pre-owned“. Wer geeignete Stücke einschickt, bekommt dafür einen Gutschein. Die alte Jacke ist weg – und der nächste Einkauf beim selben Händler quasi schon eingeleitet.



Und das Angebot wird genutzt: Nach Angaben von Zalando wurden 2025 durchschnittlich 62 Prozent des Pre-owned-Sortiments innerhalb der ersten sieben Tage verkauft. Bei 40 Prozent der Bestellungen landeten Neu- und Gebrauchtware gemeinsam im Warenkorb. Gebraucht und neu gehen hier Hand in Hand, ganz bequem an derselben Kasse.

Sellpy gehört zu mehr als 80 Prozent der H&M-Gruppe und arbeitet eng mit dem Mutterkonzern zusammen. © Sellpy

Auch H&M hat Secondhand längst auf dem Schirm. Der Konzern bot „Pre-loved“-Mode schon auf seiner eigenen Website an – in Zusammenarbeit mit der Gebrauchtwarenplattform Sellpy. Dabei blieb es nicht: Heute verweist das Unternehmen für Secondhand direkt auf die Plattform, an der er selbst mehrheitlich beteiligt ist. Offenbar ist der Gebrauchtmarkt für H&M interessant genug, um dort selbst die Finger im Spiel zu behalten.



Bei Sellpy können Menschen Kleidung einschicken, die Plattform übernimmt den Verkauf – und behält einen Prozentsatz des Erlöses ein. Wer jahrelang dafür gesorgt hat, dass unsere Kleiderschränke überquellen, bietet jetzt freundlicherweise an, sie wieder auszumisten. Wie praktisch.



Ganz so hübsch aufgeräumt, wie es klingt, ist die Sache allerdings nicht: Eine SWR-Recherche verfolgte zwölf an Sellpy geschickte Kleidungsstücke mit Trackern. Teile, die laut Sellpy gespendet werden sollten, tauchten später bei Händlern im Ausland wieder auf. So hatte ich mir das mit dem zweiten Leben ehrlich gesagt nicht vorgestellt.

Wird aus Secondhand gerade einfach der nächste Shopping-Kanal?

Dass bei Ikea dasselbe passiert wie bei Sellpy, behaupte ich nicht. Mich nervt etwas anderes: Kaum ist Secondhand ein gutes Geschäft, wollen die großen Händler auch beim Weiterverkauf wieder dabei sein.



Dabei mag ich am Gebrauchtkauf gerade, dass ein Möbelstück irgendwann nichts mehr mit dem Laden zu tun hat, aus dem es stammt. Es zieht weiter, von Hand zu Hand, vielleicht nach ein bisschen Verhandeln und mit der Freude, etwas Besonderes gefunden zu haben. Bei Ikea steht der Händler nun wieder daneben – den Coupon für den nächsten Einkauf schon in der Hand.

Ikea mischt jetzt auf dem Secondhand-Markt mit und lockt zum Start mit ausgesetzter Käuferschutzgebühr und Ikea-Coupon als Bonus. © Jeffery Richt

Natürlich ist das für Ikea ein kluger Geschäftsschritt. Der Konzern folgt einer Marktlogik, die immer stärker auf Gebrauchtwaren setzt. Denn wenn die Menschen weniger neue Möbel kaufen, muss Ikea sich irgendwann fragen, womit künftig noch Geld verdient werden soll.



Mich stört, was der Konzern dabei mitbringt: noch eine Plattform zum Durchscrollen, noch einen Kaufanreiz, noch einen Grund, etwas mitzunehmen, das ich bis eben gar nicht gesucht habe.



Als wäre es auf Vinted und Co. nicht schon hektisch genug: ständig neue Angebote, das nächste Schnäppchen nur einen Wisch entfernt und das Gefühl, sofort zuschlagen zu müssen, bevor es jemand anderes tut.

Secondhand ist, überspitzt gesagt, das neue Fast Fashion. Nicht, weil ein gebrauchter Schrank dasselbe wäre wie ein neu produziertes Billigshirt. Sondern weil sich das Kaufen immer ähnlicher anfühlt: ständig scrollen, schnell zugreifen, gleich weitersuchen.



Ikea ist nicht das eigentliche Problem – der Konzern liefert nur die nächste Plattform für einen Markt, der sich immer weniger nach bewusstem, nachhaltigem Konsum und immer mehr nach Kaufrausch anfühlt.

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