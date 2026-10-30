Schon unter Obama fand das FBI laut einem Bericht Hinweise auf eine mögliche Scheinehe der Abgeordneten Ilhan Omar. Nun ermittelt die Trump-Regierung wegen möglichen Einwanderungsbetrugs.

Die US-Justiz untersucht erneut einen schweren Vorwurf gegen die demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar. Nach Recherchen der New York Times gingen FBI und Heimatschutzministerium bereits 2016, während der Präsidentschaft Barack Obamas, dem Verdacht nach, Omar habe eine Scheinehe geschlossen. Dabei seien Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten gefunden worden, berichten heutige und frühere Ermittlungsbeamte. Zu einer Anklage kam es damals nicht.



Im Zentrum steht Omars Ehe mit dem Briten Ahmed Nur Said Elmi im Jahr 2009. Geprüft wurde, ob Omar ihm damit zu einer Green Card verhelfen wollte. Auch die Behauptung, Elmi sei ihr Bruder, stand im Raum. Eine solche Verwandtschaft ist nicht nachgewiesen. Omar bestreitet die Anschuldigungen entschieden.

FBI-Ermittlungen: Warum der Verdacht 2016 nicht vor Gericht kam

Die New York Times stützt sich auf sechs Behördeninformanten zur Untersuchung von 2016 sowie drei zu den aktuellen Ermittlungen. Demnach gab es Anhaltspunkte für eine Scheinehe. Welche Belege vorlagen, ist öffentlich nicht bekannt.



Das Verfahren wurde nach Darstellung der Gesprächspartner vor allem deshalb nicht weiterverfolgt, weil Staatsanwälte von einer bereits abgelaufenen fünfjährigen Verjährungsfrist für einen möglichen Heiratsbetrug ausgingen. Eine gerichtliche Feststellung, dass Omar gegen das Gesetz verstoßen habe, gibt es nicht.



Zwei ehemalige Beamte erklärten, Elmi habe aufgrund der Ehe eine zunächst auf zwei Jahre befristete Green Card erhalten. Auf die Forderung nach weiteren Nachweisen habe er nicht reagiert, sondern die USA verlassen. Elmi reagierte laut New York Times nicht auf Anfragen.

Früherer Bundesstaatsanwalt stellt viel zitierten Brief klar

Brisant ist auch ein Schreiben vom August 2016. Andrew Luger, damals Bundesstaatsanwalt in Minnesota, hatte erklärt, seine Dienststelle ermittle nicht gegen Omar und habe auch keine Ermittlungen beantragt. Die Politikerin wertete das damals als Entlastung.



Luger erläuterte der New York Times nun, sein Brief habe die Vorwürfe nie inhaltlich widerlegen sollen. Er habe nur eine unzutreffende Meldung über seine Behörde korrigiert. Andere Bundesagenten könnten ohne sein Wissen ermittelt haben.

Ein amtlicher Bericht der Wahlkampffinanzierungsbehörde von Minnesota aus dem Jahr 2019 bestätigt, dass Omars Wahlkampfteam damals eine Krisengruppe bildete und Einwanderungsunterlagen sowie Steuererklärungen überprüfen ließ. Auch wurde dokumentiert, dass Omar 2014 und 2015 gemeinsame Steuererklärungen mit Ahmed Hirsi einreichte, obwohl sie rechtlich noch mit Elmi verheiratet war. Der Bericht belegt weder eine Scheinehe noch eine Verwandtschaft mit Elmi.

Trump-Regierung untersucht auch Omars Einbürgerung

Die Trump-Regierung hat die alten Vorwürfe nun zum Teil einer größeren Untersuchung gemacht. Dabei geht es nach Recherchen von Reuters auch darum, ob Omar oder Angehörige bei der Einreise aus Somalia in den 1990er-Jahren oder bei der späteren Einbürgerung falsche Angaben machten. Omar kam 1995 als Kind in die USA und wurde im Jahr 2000 amerikanische Staatsbürgerin.



Heimatschutzminister Markwayne Mullin brachte eine mögliche Aberkennung ihrer Staatsbürgerschaft und Abschiebung ins Gespräch. Die Ehe mit Elmi wurde jedoch erst 2009 geschlossen, als Omar längst US-Staatsbürgerin war. Ein möglicher Betrug bei dieser Ehe würde ihren Einbürgerungsstatus deshalb nicht automatisch infrage stellen. Für dessen Entzug müssten die Behörden vielmehr einen rechtlich relevanten Fehler oder eine Täuschung beim Erwerb der Staatsbürgerschaft nachweisen.

Razzia wenige Wochen vor den US-Zwischenwahlen

Am 12. Oktober durchsuchten Ermittler Omars Wohnung in Washington. Der Durchsuchungsbeschluss war richterlich genehmigt. Nach Informationen von Reuters beschlagnahmten die Beamten unter anderem ihr Mobiltelefon. Mehr als ein Dutzend Vorladungen gingen an mögliche Zeugen, darunter Angehörige.



Die Maßnahme erfolgte nur drei Wochen vor den Zwischenwahlen am 3. November, bei denen Omar erneut um ihr Mandat kandidiert. Demokraten sehen darin einen Versuch politischer Einschüchterung. Omar bezeichnete die Vorwürfe über ihre Ehe durch eine Sprecherin als haltlose, widerwärtige Verschwörungstheorie. Trump hatte die Behauptung erst vergangene Woche erneut aufgegriffen.



Das Justizministerium weist einen politischen Hintergrund zurück. Entscheidungen würden nach Fakten und Rechtslage getroffen, nicht nach dem Wahlkalender, erklärte die Behörde gegenüber der Associated Press. Nach einem Bericht der Washington Post vom 28. Oktober beantragten Staatsanwälte, die Unterlagen zur Hausdurchsuchung vorerst geheim zu halten. Über Anklagen sei noch nicht entschieden.

Die früheren Ermittlungsunterlagen liegen nicht öffentlich vor. Ob sich aus dem Verdacht heute eine Anklage ergibt, ist ebenso ungeklärt wie die behauptete Verwandtschaft zwischen Omar und Elmi.

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