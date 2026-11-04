Illegale Pestizide aus China: Deutsche Behörden können die Händler kaum stoppen

Wer im Internet ein Mittel gegen Blattläuse, Unkraut oder andere Pflanzenschädlinge sucht, kann auf Angebote stoßen, die in Deutschland gar nicht erlaubt sind: Mehr als jedes zweite kontrollierte Online-Angebot aus dem Bereich Pflanzenschutz und Düngung verstößt gegen geltende Vorschriften. Besonders Händler aus China bieten deutschen Kunden gezielt Produkte an. Die Behörden wissen davon, können aber nur schwer gegen die Anbieter vorgehen.



„Hinweise, dass deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher über den Onlinehandel nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel erwerben, liegen ZOPf aus verschiedenen Quellen vor“, erklärt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf Anfrage. Auch Behörden anderer europäischer Staaten hätten Käufe deutscher Verbraucher dokumentiert. Das kann auch gefährlich werden, wenn damit Tomaten, Erdbeeren oder Zimmerpflanzen behandelt werden.

Hunderte illegale Angebote für Pflanzenschutzmittel

Wie groß das Problem ist, zeigen Zahlen, die das BVL Ende Oktober veröffentlicht hat. Von insgesamt 2334 überprüften Angeboten im Internet wurden im vergangenen Jahr 1211 beanstandet. Das entspricht mit rund 52 Prozent mehr als der Hälfte.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung hat das BVL nun genauer aufgeschlüsselt, welche Verstöße dahinterstecken. Demnach betrafen 649 Beanstandungen Pflanzenschutzmittel. Es wurden 255 Angebote für Pflanzenschutzmittel entdeckt, die in Deutschland entweder nicht mehr oder noch nie zugelassen waren. Bei weiteren 394 Angeboten fehlten vorgeschriebene Angaben oder Kennzeichnungen. Die übrigen Beanstandungen betrafen andere Produkte, darunter Pflanzenstärkungsmittel und Dünger.

Händler aus China werben gezielt um deutsche Kunden

Seit Ende 2024 erhält das BVL regelmäßig Hinweise auf chinesische Händler, die Pflanzenschutzmittel verkaufen, die in Deutschland nicht erlaubt sind. Nach Angaben der Behörde befinden sich darunter auch Produkte mit den Wirkstoffen Glufosinat und Hexazinon. Beide Wirkstoffe sind in der EU für Pflanzenschutzmittel nicht genehmigt.

Die Händler nutzen unter anderem Google-Werbung, um deutsche Kunden auf ihre Angebote aufmerksam zu machen. Teilweise sind die Produkte auf den Internetseiten der Verkäufer nur über solche Anzeigen zu finden. Da die Anbieter häufig in China sitzen, können deutsche Behörden sie nur schwer zur Verantwortung ziehen. In 193 Fällen erreichte die zuständige Stelle nach eigenen Angaben zumindest, dass Google rechtswidrige Werbeanzeigen entfernte.

Laut Warnungen der Verbraucherzentrale Hamburg werden im Internet Unkrautvernichter wie „X-Weed-King“ beworben. Andere Produkte werden als besonders natürlich oder familienfreundlich angepriesen. Doch hinter solchen Angeboten können nicht zugelassene Wirkstoffe stecken. So entdeckten Verbraucherschützer in einem als „Bio-Enzym Wurzel-Zerstörer“ beworbenen Mittel den Wirkstoff S-Metolachlor, der in der EU nicht mehr für Pflanzenschutzmittel genehmigt ist. Auch das Umweltbundesamt warnt vor irreführenden Werbeversprechen bei solchen Produkten.

Illegale Pflanzenschutzmittel: Testkäufe bestätigen Verkauf nach Deutschland

Wie das BVL der Berliner Zeitung mitteilt, gibt es konkrete Hinweise darauf, dass Menschen in Deutschland nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel im Internet bestellen. „Es ist davon auszugehen, dass die erworbenen Produkte auch angewendet werden“, erklärt das BVL. Die Zentralstelle kaufte entsprechende Mittel zudem selbst zu Testzwecken.

In einigen Fällen meldeten sich Käufer sogar selbst bei den zuständigen Behörden. Sie hatten nach ihrer Bestellung Zweifel bekommen, ob sie das Mittel überhaupt verwenden dürfen. Teilweise konnten sie wegen der fremdsprachigen Verpackung nicht erkennen, welche Stoffe darin enthalten waren. „In solchen Fällen wurde die Entsorgung der Mittel über die örtliche Schadstoffsammlung angeordnet“, teilt das BVL mit.

Können Rückstände auf Tomaten und Erdbeeren gefährlich werden?

Normalerweise müssen Pflanzenschutzmittel vor ihrer Zulassung auf mögliche gesundheitliche Risiken untersucht werden. Dabei wird auch geprüft, ob nach der Anwendung bedenkliche Rückstände auf Lebensmitteln zurückbleiben können. Bei Mitteln, die ohne eine solche Prüfung verkauft werden, fehlt diese Sicherheit. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt auf Anfrage der Berliner Zeitung, dass die Anwendung solcher Produkte „ein gesundheitliches Risiko bergen und zu bedenklichen Rückständen in Lebensmitteln führen“ könne, die möglicherweise ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen.

Auf Tomaten oder Erdbeeren können beispielsweise Rückstände zurückbleiben oder in die Früchte gelangen. Und selbst gründliches Waschen hilft nicht immer. Zwar könnten dadurch Rückstände teilweise entfernt werden, allerdings gebe es auch Wirkstoffe, „die sich gleichmäßig im Lebensmittel verteilen können“, erklärt das BfR. Diese lassen sich nicht einfach von der Oberfläche abwaschen.

„Generell können Wirkstoffe beim oder nach dem Sprühen über Atemwege und über die Haut aufgenommen werden“, erklärt das Institut. Bei falscher Anwendung in geschlossenen Räumen könne das „zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie z. B. Atemwegsreizungen, Schwindel und Übelkeit führen“.



Eine fehlende Zulassung bedeutet allerdings nicht automatisch eine Gesundheitsgefahr. Mitunter hat der Hersteller keine Genehmigung beantragt oder eine frühere Zulassung ist abgelaufen.

Woran Verbraucher erlaubte Pflanzenschutzmittel erkennen

Wer Pflanzenschutzmittel im Internet kaufen möchte, sollte deshalb vor der Bestellung prüfen, ob das Produkt in Deutschland zugelassen ist. Das ist über eine öffentlich zugängliche Datenbank des BVL möglich.



Zugelassene Mittel haben eine amtliche Zulassungsnummer. Außerdem muss auf der Verpackung stehen, wofür und wie das Produkt verwendet werden darf. Ein Mittel, das für den professionellen Einsatz in der Landwirtschaft zugelassen ist, darf übrigens auch nicht automatisch von Hobbygärtnern verwendet werden.

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