„Im Alter wird man wieder kindisch“: Peter Weck (96) im Rollstuhl bei Disney-Premiere

„Ich heirate eine Familie“-Star Peter Weck zeigt sich nach seinem Schlaganfall selten. Nun kam er zur Disney-Musical-Premiere nach Wien.

Peter Weck auf einem älteren Archivbild (Fotomontage). Zur Premiere von „Die Schöne und das Biest“ kam der 96-Jährige nun im Rollstuhl ins Wiener Raimund Theater.

Die Vereinigten Bühnen Wien empfehlen ihr neues Disney-Musical ab sechs Jahren. Der prominenteste Gast der Premiere lag exakt 90 Jahre darüber.



Peter Weck kam am Freitagabend im Rollstuhl ins Wiener Raimund Theater, begleitet von seiner Lebensgefährtin Joanna Rzepa. Dort feierte die Neuinszenierung von „Die Schöne und das Biest“ am 25. September Premiere.

Schlaganfall 2022: Seitdem zeigt sich Peter Weck kaum noch

2022 erlitt Weck einen Schlaganfall, der vor allem seine rechte Körperseite traf. Sein Sohn Philipp berichtete damals der Bild, der Vater habe zeitweise nicht sprechen können.



In der Reha lernte Weck mühsam wieder laufen. Öffentliche Termine sagte er danach fast durchweg ab.



Erst im Februar 2025 sah man ihn wieder, bei der Trauerfeier für Otto Schenk im Stephansdom. Mit dem Freund hatte er unter anderem die Serie „Zwei unter einem Dach“ gedreht.

Joanna Rzepa: Die Partnerin an Wecks Seite

Mit Rzepa ist Weck seit 2020 zusammen, sie ist gut vier Jahrzehnte jünger. Ihren Beruf hält er für ausgesprochen nützlich.



„Sie ist Kinderpädagogin, das ist praktisch, denn im Alter wird man ja wieder kindisch“, sagte er der „Kronen Zeitung“, wie das Magazin „Forum“ zitiert.



Für einen Abend mit singendem Kerzenleuchter ist das die ideale Voraussetzung.

„Cats“ und „Phantom der Oper“: Wecks Musical-Erbe in Wien

1983 war Wecks großes Doppeljahr. Im ZDF startete „Ich heirate eine Familie“, die Serie machte ihn in Deutschland zum Lieblings-Stiefvater der Nation. Gleichzeitig übernahm er in Wien das Theater an der Wien und holte „Cats“ als deutschsprachige Erstaufführung in die Stadt.



Ende der 80er-Jahre folgte „Das Phantom der Oper“. Als Generalintendant der Vereinigten Bühnen Wien war Weck ab 1987 auch Hausherr im Raimund Theater.



Am Freitag saß er also im Publikum seines früheren Hauses. Um die Auslastung musste er sich diesmal nicht kümmern.



Seine Filmkarriere reicht noch weiter zurück. Der gebürtige Wiener, einst Wiener Sängerknabe, spielte 1955 in „Sissi“ den Kaiserbruder Karl Ludwig, an der Seite von Romy Schneider.

Belle und Biest: Das ist die Wiener Besetzung

Wien kennt das Stück bereits. 1995 lief im Raimund Theater die deutschsprachige Erstaufführung, nun kehrt es in einer Neuinszenierung von US-Regisseur Matt West zurück.



Belle spielt Marlene Jubelius, das Biest Dominik Hees. Für Jubelius ist es das Wien-Debüt, Hees kennt das Publikum aus „Maria Theresia – das Musical“.

Wiedersehen mit der Besetzung von 1995

Auch Marika Lichter, 1995 Teil der Erstbesetzung, kam trotz einer Verletzung. Das berichtet die „Presse“ in ihrem Premierenbericht. Über Weck hätten sich an diesem Abend alle gefreut, schreibt das Blatt.



1983 brachte Weck singende Katzen nach Wien. Jetzt sah er einer singenden Teekanne zu. Nach seiner eigenen Theorie war er dafür im genau richtigen Alter.

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