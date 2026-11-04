Immer mehr Aggressionen gegen ihre Beschäftigte: 14 Berliner Firmen starten Respekt-Kampagne

Von der Stadtreinigung bis zum Krankenhaus: Wer im öffentlichen Raum arbeitet, erlebt immer häufiger Pöbeleien und Gewalt. Jetzt wehren sich die Betriebe.

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Berliner Unternehmen wie das Urban-Krankenhaus in Berlin-Kreuzbergstarten Kampagne für mehr Respekt.

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Vierzehn kommunale Berliner Unternehmen bündeln ihre Kräfte für eine gemeinsame Sache: Sie wollen mit einer Plakatkampagne ein deutliches Signal gegen Aggressionen gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen. Hintergrund sind nach Angaben der beteiligten Firmen zunehmende Fälle von respektlosem Verhalten und Gewaltvorfällen.

Die Kampagne trägt den Titel „Mehr Respekt. Mehr Wert für Berlin“. Sie soll sichtbar machen, welche Wertschätzung die Beschäftigten verdienen, die tagtäglich im öffentlichen Raum der Hauptstadt im Einsatz sind.

Wer sich alles beteiligt: BSR, Vivantes und die Wohnungsbaugesellschaften

Zu den teilnehmenden Betrieben zählen die Berliner Bäder-Betriebe, die Stadtreinigung BSR und der Gesundheitskonzern Vivantes. Auch mehrere große Wohnungsbaugesellschaften machen mit, darunter Degewo, Howoge und WBM.

Ergänzt wird das Bündnis durch weitere Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Dabei sind die Messe Berlin, Stromnetz Berlin sowie die Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft Behala.

Vorstellung mit Kai Wegner am kommenden Dienstag

Die großformatigen Plakatmotive sollen am kommenden Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Zur Vorstellung wird auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erwartet.

Mit dem prominenten Auftritt wollen die Unternehmen unterstreichen, dass das Thema weit über die einzelnen Betriebe hinausreicht. Der Schutz von Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist in vielen deutschen Städten zu einer wachsenden Herausforderung geworden. (mit dpa)

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