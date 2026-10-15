Der Schauspieler wurde bei einer Demonstration in Mumbai vorübergehend festgenommen. Jetzt droht ihm wegen seiner amerikanischen Staatsbürgerschaft ein Landesverweis.

Der bekannte Bollywood-Schauspieler Imran Khan soll Indien innerhalb von zwei Wochen verlassen. Die indischen Behörden haben den 43-Jährigen aufgefordert, spätestens am 28. Oktober auszureisen. Hintergrund ist seine Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration in Mumbai. Die Behörden werfen ihm einen Verstoß gegen das Einwanderungsrecht vor, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf indische Medien berichtete.



Khan hatte sich am 10. Oktober einer Kundgebung auf dem August-Kranti-Maidan-Platz in Mumbai angeschlossen. Die Teilnehmer forderten den Rücktritt des obersten indischen Wahlkommissars Gyanesh Kumar. Sie kritisieren Änderungen an den Wählerverzeichnissen, die nach Ansicht von Oppositionsparteien und anderen Kritikern die Regierungspartei BJP von Ministerpräsident Narendra Modi begünstigen. Die Wahlkommission weist Vorwürfe einer Manipulation zurück.



Während der Protestaktion wurde Khan zusammen mit weiteren Demonstranten vorübergehend von der Polizei festgenommen. Anschließend veröffentlichte er auf Instagram ein Foto, das ihn mit erhobenem Siegeszeichen auf dem Rücksitz eines Polizeifahrzeugs zeigt. „Offenbar mache ich eine Spritztour“, schrieb der Schauspieler dazu, wie Reuters berichtete.

Warum die Behörden Imran Khan ausweisen wollen

Entscheidend für das Vorgehen gegen Khan ist seine Staatsangehörigkeit. Obwohl er seit vielen Jahren in der indischen Filmindustrie arbeitet, besitzt der Schauspieler einen amerikanischen Pass. Er lebt in Indien mit einer sogenannten Overseas Citizen of India Card (OCI).



Diese Karte ermöglicht ausländischen Staatsangehörigen indischer Herkunft einen langfristigen Aufenthalt in Indien. Sie ist jedoch nicht mit der indischen Staatsbürgerschaft gleichzusetzen. OCI-Karteninhaber dürfen beispielsweise nicht an indischen Wahlen teilnehmen oder für politische Ämter kandidieren.

Bollywood-Star Imran Khan mit seiner Partnerin Lekha Washington bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen von Aamir Khan Productions am 13. Juni 2026 in Mumbai. © Sujit Jaiswak/AFP

Nach Recherchen des Indian Express enthält das geltende Einwanderungsrecht allerdings kein ausdrückliches generelles Verbot, wonach ausländische Staatsbürger nicht an Demonstrationen teilnehmen dürfen. Die Behörden verfügen jedoch über weitreichende Befugnisse, den Aufenthalt von Ausländern zu beschränken.



Ausgelöst wurde das Verfahren durch eine Beschwerde des BJP-Politikers Kirit Somaiya. Er warf Khan vor, sich als ausländischer Staatsbürger unzulässig an politischen Protesten beteiligt zu haben. Somaiya forderte nach Angaben des Indian Express, mit einer Ausweisung ein Exempel zu statuieren.



Die Beschwerde wurde an die zuständige Ausländerbehörde, das Foreigners Regional Registration Office (FRRO), weitergeleitet. Die Behörde forderte Khan daraufhin auf, Indien bis zum 28. Oktober zu verlassen.

Imran Khan will vor Gericht gegen Ausreiseanordnung vorgehen

Der Schauspieler will die Entscheidung nicht hinnehmen. Sein Anwalt Parvez Memon kündigte am Donnerstag an, die Ausreiseaufforderung vor dem Bombay High Court anzufechten.



Nach Angaben der Times of India soll der entsprechende Antrag am Freitag eingereicht werden. Khans Anwälte wollen die Rechtmäßigkeit der behördlichen Anordnung überprüfen lassen.



Die Frage ist dabei nicht nur, ob Khan gegen bestimmte Aufenthaltsbestimmungen verstoßen hat. Juristisch geht es auch darum, unter welchen Voraussetzungen die Teilnahme an einer politischen Demonstration eine Ausreiseaufforderung rechtfertigen kann.

Für den Schauspieler könnte das Verfahren erhebliche persönliche und berufliche Folgen haben. Khan, ein Neffe des Bollywood-Superstars Aamir Khan, wurde 2008 mit der romantischen Komödie „Jaane Tu... Ya Jaane Na“ („Du liebst mich, du liebst mich nicht“) bekannt. Später spielte er unter anderem in der schwarzen Komödie „Delhi Belly“ mit.



Nach seinem weitgehenden Rückzug aus der Filmindustrie im Jahr 2015 bereitet Khan derzeit ein Comeback vor. Die Ausreiseaufforderung trifft ihn damit ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem er nach mehr als einem Jahrzehnt wieder vor der Kamera stehen will.

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