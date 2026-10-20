In Berlin wurde er zum Star: Die Mörderin Salomé trieb Lovis Corinth einst nach Preußen

Ein Skandal in München machte Lovis Corinth im kaiserlichen Berlin zu einem Star der frühen Moderne. Wie der Impressionist zum Expressionisten wurde, zeigt die Berlinische Galerie.

Diese Bildversammlung in der Berlinischen Galerie erzählt eine hauptstädtische Erfolgsgeschichte. Allerdings ist das über hundert Jahre her. Lovis Corinth, geboren 1885 in Ostpreußen, gestorben auf einer Reise nach Amsterdam 1925, die seiner Malerliebe zu Rembrandt und Frans Hals galt, war neben Max Liebermann und Max Slevogt der bedeutendste Vertreter des deutschen Impressionismus.



Corinth hatte, zusammen mit seinem Kollegen Slevogt, das Kunstparadies an der Isar und dessen berühmte Secession 1901 enttäuscht verlassen: Seine „Salomé“ für die Jahresausstellung wurde brüsk abgelehnt, die „Danae“ des Freundes abgehängt.



Der Kunstgeschmack in der bayrischen Residenz verlangte nach Leichtem, Dekorativem für alle Lebensbereiche. Man wünschte keine lasziven Moritaten aus der Bibel-Geschichte (Salomé) oder Motive von Zeus’ Jungfrauen-Missbrauch (Danae).

Lovis Corinth: „Der Neue See im Berliner Tiergarten“, Berlin, 1903, Öl/Lw. © BG/Leihgabe Kunsthalle Mannheim

Im kaiserlichen Berlin hingegen wurden die beiden Missliebigen mit offenen Armen empfangen. Hier fühlten sie sich „richtig“ in der vom etablierten wilhelminisch-akademischen Kunstbetrieb abgespaltenen Berliner Secession, die Liebermann, Leistikow und der Kunsthändler Cassirer gegründet hatten.



Der Impressionismus trendete in Preußen, obwohl oder gerade, weil der kunstbanausische Kaiser und seine erzkonservativen Akademiker um Anton von Werner den „französischen“ Stil verachteten.

Lovis Corinth: „Bacchant“, 1913, Öl/Lw. © Berlinische Galerie

Im nun ausgebreiteten Berliner Schaffen Corinths im Landesmuseum ist das nicht zu übersehen: Corinth malte hier sofort freier, pinselte wilder, experimentierte gewagter. Bald war er der Liebling des liberalen Bürgertums, der Neureichen, Modernisten, der Intellektuellen, die sich und ihre Frauen und Töchter von ihm porträtieren ließen.



Nicht lange und er mischte auch in der boomenden Berliner Theaterszene mit. Er entwarf Bühnenbilder („Faust 1“) sowie Kostüme für Max Reinhardt, malte große Miminnen wie Gertrud Eysold, die Tänzerin Tilla Durieux und Rudolf Rittner (als Florian Geyer) in ihren legendären Rollen.



Er malte den Kollegen-Freund Walter Leistikow (für die Ausstellung eine Leihgabe des Stadtmuseums Berlin) subtil als trauernden Witwer und den so berühmten wie gefürchteten Theaterkritiker Alfred Kerr exoterisch beim Deklamieren.

Lovis Corinth: „Porträt Alfred Kerr“, Berlin, 1907, Öl/Lw. © Sammlung Stiftung Stadtmuseum Berlin

Sich selbst stellte Corinth ungeniert mit nacktem Oberkörper und Genussmensch-Wampe samt Weinglas dar, so dreist wie theatralisch als Bacchus (Gott des Rausches und der Sinnen- wie Fleischeslust). So sah er sich in seiner Berliner „Blütezeit“ gern: als lüsterner Weingott, das mythische Sujet freilich immer changierend zwischen Burleske und messerscharfer Satire.

Ein malender Vulkan der Obsessionen

Kuratorin Stefanie Heckmann und Co-Kuratorin Janina Nentwig erzählen die Berliner Geschichte dieses malenden Vulkans der Obsessionen sinnfällig anhand von 80 Gemälden aus der Sammlung des Hauses sowie acht Leihgaben aus der Nationalgalerie, die 30 Corinths besitzt.



Davon wurden etliche zu DDR-Zeit angekauft. Man erlebt förmlich im Nachhinein, wie steil dieses Energie-Paket mit seinen Menschen- und Bühnen-Bildern Karriere machte in der Stadt, die schon damals nie schlief.

Lovis Corinth: „Selbstbildnis mit Gattin“, 1904, Zeichnung © Leihgabe SMB/Kupferstichkabinett

In sechs Kapiteln kommen uns Corinths eigenwilliger Stil nahe, seine grafische Meisterschaft und der spontane, zunehmend aus dem atmosphärischen Impressionismus ausbrechende, ins Expressive übergehende Umgang mit Pinsel und Farbe.



Das „Fleischliche“ seiner Malerei wirkte in der späten Moderne unübersehbar nach, so bei dem aus Berlin stammenden Londoner Lucian Freud, bei den „Neuen Wilden“ in West-Berlin und auch in der DDR, bei Willi Sitte und dem „Schlachthaus“-Maler Jürgen Wenzel.



Dazu arrangierte die Ausstellungsmacherin 30 Bilder von Malgefährten und Schülerinnen sowie Schülern der Malschule Corinths in der Klopstockstraße. Darunter die seiner begabten künftigen Gattin Charlotte Berend-Corinth und die von Minna Beckmann-Tube. Corinths private Malschule ermöglichte gerade Frauen das damals staatlich verwehrte Studium.

Lovis Corinth: „Tilla Durieux als spanische Tänzerin“, 1908 © Leihgabe Leopold Museum Wien

Corinth war in Berlin ein Maler-Star; und ein Patriot, wie viele deutsche Intellektuelle, die zunächst den Ersten Weltkrieg begrüßten. Nach einem 1911 erlittenen Schlaganfall linksseitig gelähmt, war er freilich nicht mehr diensttauglich und als 1916 sein einstiger Schüler Franz Marc (Blaue Reiter) fiel, wie so viele junge Männer (darunter auch Käthe-Kollwitz-Sohn Peter), wurde er zum harschen Kriegsgegner, zog sich bald darauf ins Landschaftsrefugium Walchensee in den Voralpen zurück.



Für seine Kriegskritik und seine Malweise, hassten und verfemten die Nazis später seinen Namen und seine Bilder. 359 als „entartet“ stigmatisierte Werke wurden aus Museen und jüdischen Sammlungen beschlagnahmt und verhökert. Etliche gelten bis heute als verschollen, andere wurden mühsam aufgespürt.

Rausch, Ekstase, dionysische Lust

Die Berlinische Galerie ist glücklicher Besitzer des spektakulären „Katzenellenbogen-Zyklus“ von 1913/14. Die Stilistik ist ungebändigt. Liebe, Sexualität, Begehren und Tod nehmen geradezu eine Zwangsstellung ein: Rausch, Ekstase, dionysische Lust.



Das Gesamtkunstwerk prangt nun für die Ausstellung prominent längs der Treppenhallen-Wand. Es war ein Auftrag des jüdischen Textil-Industriellen Ludwig Katzenellenbogen für seine historische Gutsvilla in Freienhagen, nördlich von Berlin.



Der Mäzen starb 1944 an den Folgen der KZ-Haft im Lager Sachsenhausen, die geschiedene Frau floh in die USA. Die in Amsterdam eingelagerten Bilder wurden nach dem Krieg zwischen ihr und den Kindern aufgeteilt und an Privatsammler verkauft. Daher konnte das Landesmuseum inzwischen vom elfteiligen Werk zu Homers „Odyssee“ und Ariostos „Rasendem Roland“ neun Tafeln ankaufen.

Lovis Corinth malte sich ungeschönt als Genussmensch: „Selbstportrait mit Glas“, 1907, Öl/Lw. © Leihgabe Nationalgalerie Prag

Vor wenigen Jahren kam der „Bacchant“ aus dem Bacchus-Gefolge hinzu: kein „Ruben’scher“ Typ, wie in Corinths Selbstporträt anno 1907, sondern ein exzessiver Derwisch mit Waschbrettbauch unterm Leoparden-Lendenfell, mit Tamburin, Weinlaub-Kranz und Peitsche.



Damit gehören neun der elf Tafeln dem Landesmuseum. Das Motiv der „Bacchantin“ wiederum ist eine Leihgabe der Döpfner Collection. Nur die elfte Tafel, die „Zwei Tiger“, fehlt. Sie befindet sich in den USA in Privatbesitz.



Lovis Corinth. Dann kam Berlin! Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124–128, Mi–Mo 10–18 Uhr, Katalog (Hatje Cantz). Großes Begleitprogramm mit Lesungen, Vorträgen, Workshops. Bis 25. Januar 2027. Freier Eintritt am 6. Dezember 2026 sowie am 3. Januar 2027.

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