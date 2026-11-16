In den USA gebaut: Neuer BMW X5 steht in Russland früher beim Händler als in Deutschland

BMW liefert seit 2022 keine Neuwagen mehr nach Russland. Dennoch verkaufen Händler dort den neuen X5 bereits vor dem deutschen Marktstart. Wie geht das?

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BMW produziert den neuen X5 ausschließlich in seinem Werk im US-Bundesstaat South Carolina. Wie gelangen sie nach Russland?

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Der neue BMW X5 ist in Russland bereits frei erhältlich – früher als im Heimatmarkt des Münchner Autobauers. Zwei russische Händler bieten die fünfte Generation des Geländewagens nach eigenen Angaben schon zum Kauf an. In Deutschland beginnt die Markteinführung dagegen erst Ende November.



Das berichtet das russische Automedium Autonews.ru unter Berufung auf die Händler BMW Autoport und Aksel-Motors. Auch russische Onlinebörsen führen bereits mehrere Fahrzeuge der neuen Modellgeneration G65 als verfügbar. Weitere Exemplare befinden sich demnach auf dem Weg nach Russland.

Bemerkenswert ist nicht nur der frühe Verkaufsbeginn. BMW produziert den neuen X5 ausschließlich in seinem Werk in Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina. Das Unternehmen liefert zugleich seit 2022 offiziell keine Neuwagen mehr nach Russland.

Russland erhält neuen BMW X5 vor Deutschland

In den USA ist die neue X5-Generation seit Ende Oktober erhältlich. Nach den USA ist Russland Autonews zufolge das zweite Land, in dem Kunden das Modell bereits unmittelbar beim Händler kaufen können. Für Deutschland nennt das Medium den 28. November als Verkaufsstart. BMW selbst kündigt die Markteinführung der ersten Varianten allgemein für Ende November an.

Wie die in den USA gebauten Fahrzeuge nach Russland gelangten, ist nicht bekannt. Eine direkte Lieferung durch BMW kann daraus nicht abgeleitet werden. Wahrscheinlich kauften Parallelimporteure die Autos auf einem anderen Markt und führten sie anschließend über Zwischenhändler oder Drittstaaten ein.

Fest steht jedoch: Der Parallelhandel brachte die jüngste Generation des amerikanisch produzierten BMW offenbar schneller zu russischen Händlern als der reguläre Vertrieb zu deutschen Autohäusern.

Schon im September hatten mehrere russische Händler Bestellungen für den neuen X5 angenommen. Damals wurden die Fahrzeuge allerdings lediglich zur Lieferung angeboten. Inzwischen sind erste Exemplare nach Angaben der Händler tatsächlich eingetroffen.

Neuer BMW X5 kostet in Russland fast doppelt so viel

Günstig ist der Umweg nicht. BMW Autoport verlangt für einen dieselbetriebenen X5 mit Dreiliter-Motor und 313 PS rund 19,29 Millionen Rubel. Das entspricht nach dem Wechselkurs vom 16. November etwa 175.000 Euro.

Aksel-Motors bietet die Benzinversion mit 400 PS für rund 19,3 Millionen Rubel an. Weitere russische Inserate beginnen bei etwa 17 Millionen Rubel. Je nach Ausstattung und Händler werden auch mehr als 20 Millionen Rubel verlangt.

In Deutschland beginnen die Preise nach den bislang veröffentlichten Angaben bei 95.750 Euro. In den USA kostet das Basismodell ab 78.800 Dollar. Russische Käufer zahlen damit nicht nur den Fahrzeugpreis, sondern auch Transport, Zölle, Gebühren und die Marge der beteiligten Zwischenhändler.

BMW liefert offiziell keine Autos mehr nach Russland

BMW hatte seine Exporte nach Russland nach Beginn des Ukraine-Krieges 2022 eingestellt. Auch die Zusammenarbeit mit dem russischen Auftragsfertiger Avtotor in Kaliningrad wurde beendet. Dort waren zuvor unter anderem die Baureihen X5, X6 und X7 montiert worden.

Gegenüber der Berliner Zeitung hatte BMW im März erklärt, der Konzern unterstütze die umfassenden Russland-Sanktionen „ausdrücklich“. Eine damals von Avtotor aus alten Komponenten zusammengestellte Kleinserie sei „ohne Genehmigung, Zustimmung oder Wissen von BMW“ entstanden.

Die Nachfrage in Russland nach deutschen Autos lässt sich durch den offiziellen Rückzug dennoch nicht stoppen. Russland erlaubt den Import westlicher Fahrzeuge auch ohne Zustimmung der Hersteller. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Russland 7551 neue BMW registriert. Das waren 43 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Auch Volkswagen und Audi legten zuletzt deutlich zu. Die Berliner Zeitung hatte bereits über eine wachsende Nachfrage nach deutschen Automarken berichtet. Händler sprachen dabei von einer zunehmenden „Müdigkeit“ gegenüber chinesischen Modellen.

BMW X5 startet mit fünf Antriebsarten

Der neue X5 ist das erste BMW-Modell, das mit fünf unterschiedlichen Antriebstechnologien angeboten werden soll. Vorgesehen sind Benzin- und Dieselmotoren, ein Plug-in-Hybrid, eine vollständig elektrische Variante und später ein Wasserstoffmodell mit Brennstoffzelle.

Die in Russland eingetroffenen Fahrzeuge besitzen laut Autonews klassische Verbrennungsmotoren. Der elektrische iX5 und die Plug-in-Hybrid-Version sollen erst Anfang 2027 folgen. Das Wasserstoffmodell ist für 2028 vorgesehen.



BMW hatte die Serienproduktion der fünften Generation im August in Spartanburg aufgenommen. Das Werk ist der weltweit größte Produktionsstandort des Konzerns und baut den X5 seit dessen Einführung 1999.

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