In der Halbzeit vom Union-Spiel: Top-Talent gibt Entscheidung für Klopp bekannt

Das 1:1 seines FC Augsburg gegen den 1. FC Union Berlin musste Noahkai Banks von außen verfolgen. Eine Außenbandverletzung im rechten Knie bremst den 19 Jahre alten Innenverteidiger derzeit aus. Auch bei der deutschen A-Nationalmannschaft war Banks zuletzt nur Zuschauer. Das soll sich künftig ändern: Der 19-Jährige hat sich endgültig für den DFB entschieden.



„Die Entscheidung ist final, ich bin jetzt Deutscher“, sagte Banks in der Halbzeit bei Sky. „Ich habe extrem lange mit meiner Familie überlegt und ja auch die WM in den USA nicht gespielt. Ich bin hier aufgewachsen, ich fühle mich deutsch und ich möchte den Adler auf der Brust tragen.“

Im September noch für die US-Auswahl nominiert

Der Abwehrspieler besitzt neben der deutschen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Im September war er erstmals für die US-Auswahl nominiert worden, beim Testspiel gegen Japan kam er allerdings nicht zum Einsatz. Nun ist klar, dass er künftig für Deutschland spielen will.



Banks hat sich beim FC Augsburg in dieser Saison als Stammspieler etabliert. Anfang Oktober zog er sich bei einem Einsatz für die deutsche U21-Nationalmannschaft die Außenbandverletzung im rechten Knie zu. Wann er zurückkehren kann, ist noch offen.

Seine Entscheidung für den DFB dürfte auch deshalb Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil Bundestrainer Jürgen Klopp in den vergangenen Wochen bereits neue Gesichter in die A-Nationalmannschaft geholt hat.



Wie schnell sich unter Klopp die Tür zur Nationalmannschaft öffnen kann, zeigt Younes Ebnoutalib. Der 23 Jahre alte Stürmer von Eintracht Frankfurt hatte sich ebenfalls für Deutschland entschieden, obwohl er auch für Marokko hätte spielen können.



Im September berief Klopp ihn erstmals in den DFB-Kader. Ebnoutalib kam beim 1:1 gegen die Niederlande zum Debüt und stand wenige Tage später beim 0:1 gegen Griechenland in der Startelf. Für Banks ist das noch kein Versprechen auf eine baldige Nominierung – aber ein Beispiel dafür, dass Klopp auch neuen Gesichtern Chancen gibt.

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