In der Stadt gescheitert, im Dorf dreifacher Umsatz: Metzger zieht nach sechs Wochen die Reißleine

Boutique-Metzgerei mit zehn Meter Theke macht in Italien dicht. Warum der Inhaber aufs Dorf zieht und warum auch in Deutschland Metzgereien schließen.

Ein Metzger legt Fleisch in die Auslage einer gut gefüllten Theke. In Treviso hat eine Boutique-Metzgerei mit zehn Meter langer Theke nach nur sechs Wochen wieder geschlossen. (Symbolbild)

Zehn Meter Fleischtheke, Edelfleisch, beste Lage: Davide Di Vico wollte mit seiner Metzgerei ein ganzes Viertel in Treviso wiederbeleben. Nach nicht einmal anderthalb Monaten ist der Laden leer geräumt. Sein Geld verdient der 33-Jährige jetzt woanders, im Dorf.



Ende September hatte Di Vico seine „Macelleria Di Vico“ im Zentrum der norditalienischen Stadt eröffnet. Eine Boutique-Metzgerei mit Fleisch der Spitzenklasse und fertigen Gerichten zum Aufwärmen.



Jetzt ist Schluss. Innerhalb von zwei Tagen räumte er das Geschäft aus, berichtet die Regionalzeitung „Il Gazzettino“. Kunden und Passanten standen plötzlich vor einem leeren Schaufenster.

„Wirklich eine Enttäuschung“

„Das Abenteuer im Zentrum von Treviso war wirklich eine Enttäuschung“, sagte Di Vico dem Blatt. Man habe viel investiert, doch logistische Probleme und eine Kundschaft, die nicht wie erhofft reagiert habe, hätten den Ausschlag gegeben.



Dabei sollte der Laden ein Signal sein. Die Metzgerei zog in ein früheres Modegeschäft am Viale Cadorna, nahe der Piazza Vittoria. Die Gegend war zuvor vor allem mit leeren Schaufenstern und Verwahrlosung aufgefallen.



Noch im August hatte Di Vico dem Portal „Treviso Today“ gesagt, er hoffe auf eine Wiederbelebung des ganzen Viertels. Vier Mitarbeiter sollten in dem Geschäft arbeiten.

Junge Kunden, keine Parkplätze

Zum Problem wurde ausgerechnet der Samstag, sonst der umsatzstärkste Tag im Einzelhandel. Dann kämen vor allem junge Leute in die Innenstadt, die in einer teuren Metzgerei kein Geld ausgeben, erklärte Di Vico laut „Gazzettino“.



Die Stammkundschaft bleibe dagegen zu Hause oder fahre woanders hin, weil Parkplätze fehlten. Die Preise kräftig anheben oder Schulden machen wollte er nach eigener Aussage nicht.

Dreimal so viel Umsatz im Nachbarort

Wie groß der Unterschied ist, zeigt sein zweites Geschäft im Nachbarort Carbonera. „In Carbonera machen wir bei gleicher Kundschaft den dreifachen Umsatz wie in Treviso“, sagte Di Vico der Zeitung.



Dort setzt er nun an. Laut „Gazzettino“ soll am 14. November eine weitere Filiale in Maserada di Piave öffnen, in einer früheren Metzgerei. Auch in Breda di Piave sind demnach Eröffnungen geplant.



Es ist nicht sein erstes schnelles Aus in Treviso. Eine frühere Filiale im Stadtteil Fiera hielt nur sechs Monate, damals wegen technischer Probleme mit dem Gebäude.

Immer weniger Metzgereien in Deutschland

In Deutschland schrumpft das Fleischerhandwerk seit Jahren. Mitte 2026 zählte der Deutsche Fleischer-Verband noch 9494 Betriebe, 166 weniger als Ende 2025. 2019 waren es nach Verbandsangaben noch knapp 11.900.



Auch an der Theke wird es enger. In einer Verbandsumfrage zum ersten Halbjahr 2026 meldeten 40 Prozent der Metzger sinkende Umsätze. Die Kunden kaufen weniger, die Branche verweist auf steigende Arbeitslosigkeit und hohe Preise.

Deutsche essen wieder mehr Fleisch

Paradox: Der Fleischkonsum steigt seit drei Jahren wieder. 2025 aß jeder Deutsche nach vorläufigen Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft im Schnitt 54,9 Kilogramm Fleisch, 1,4 Kilo mehr als im Vorjahr. Geflügel erreichte mit 14,7 Kilo pro Kopf einen Rekord.



Der Fall aus Treviso zeigt, wo das Problem liegt: nicht beim Appetit, sondern dort, wo und wie Menschen einkaufen. Wer mit dem Auto zum Wocheneinkauf fährt, landet beim Metzger mit Parkplatz oder im Supermarkt, nicht in der Fußgängerzone.