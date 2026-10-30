In drei Jahren zu Italienern: Wer bevorzugte die Bolsonaro-Söhne?

Flávio Bolsonaro nutzte bei seiner Flucht aus Brasilien einen italienischen Pass. Ein früherer Lega-Abgeordneter vermittelte Kontakte zum Meloni-Lager und zur Botschaft in Brasília.

Die italienische Presse beschäftigt sich auch am Freitag mit den Pässen der Söhne des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. La Repubblica widmet der Affäre eine Kolumne unter dem Titel „Ein Pass für die, die ihn verdienen“. Außenminister Antonio Tajani verteidigt die Einbürgerungen, während die Opposition eine Untersuchung der ungewöhnlich schnellen Verfahren verlangt.

Dem unterlegenen rechten Präsidentschaftskandidaten, Flávio Bolsonaro, half sein italienischer Pass bei seiner Flucht aus Brasilien. Die Bolsonaros hätten wegen ihrer italienischen Vorfahren Anspruch auf die Pässe gehabt, hatte Tajani am Donnerstag lediglich erklärt.

Flucht trotz Ausreiseverbots

Flávio Bolsonaro hatte am vergangenen Sonntag die Wahl gegen Präsident Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Noch am selben Tag ordnete Alexandre de Moraes, Richter am Obersten Bundesgericht, die Ungültigerklärung seiner brasilianischen Reisepässe an. Gegen den Senator wird wegen des Verdachts auf Geldwäsche ermittelt. Er durfte Brasilien nicht verlassen und sollte auch seinen ausländischen Pass abgeben.

Flávio Bolsonaro verlässt am 28. Oktober 2026 nach seiner Flucht aus Brasilien ein Privatflugzeug auf dem Flughafen Opa-Locka bei Miami. © RICARDO ARDUENGO/AFP

Dennoch reiste er am Dienstag mit seiner Familie über die Grenze nach Argentinien. Nach Recherchen der Zeitung Folha de S.Paulo benutzte er dort den italienischen Pass. Auf brasilianischer Seite gibt es an diesem Grenzübergang keine routinemäßige Ausreisekontrolle. Von Argentinien flog die Familie mit einem vom Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump organisierten Privatjet über Ecuador nach Miami. Bei der Einreise in die USA verwendete Flávio seinen bereits annullierten brasilianischen Diplomatenpass.

In drei Jahren zu Italienern

Die italienische Opposition will wissen, weshalb Flávio und sein Bruder Eduardo bereits 2023 als italienische Staatsbürger anerkannt wurden. Ihr Bruder Carlos folgte 2024. Nach amtlichen Angaben ließen sich Flávio und Eduardo 2020 bei der Botschaft in Brasília auf die Warteliste setzen. Am 8. November 2022 erschienen beide persönlich, um die Bearbeitung voranzubringen. Das war neun Tage nach der Wahlniederlage ihres Vaters Jair Bolsonaro gegen Lula.

Der frühere Präsident verbüßt mittlerweile eine 27-jährige Haftstrafe wegen der Planung eines Staatsstreichs, der Lulas Amtsantritt im Januar 2023 verhindern sollte.

Andere warteten mehr als ein Jahrzehnt

Im März 2018 bearbeitete die Botschaft noch Wartelisteneinträge aus den Jahren 2003 bis 2007. Nach Angaben des italienischen Oppositionsabgeordneten Angelo Bonelli waren Ende 2022 erst Bewerber an der Reihe, die sich 2018 registriert hatten. Flávio und Eduardo hatten sich erst 2020 registriert und besaßen 2023 bereits die italienische Staatsbürgerschaft. Die Botschaft hatte ausdrücklich festgelegt, Antragsteller in der Reihenfolge ihrer Registrierung vorzuladen.

Zustimmung wird geprüft...

Damals konnten Nachkommen italienischer Auswanderer die Staatsbürgerschaft durch eine lückenlos nachgewiesene Abstammung erhalten, auch über mehrere Generationen. Die Familie Bolsonaro beruft sich auf einen Vorfahren aus Venetien. Für die Prüfung eines vollständig eingereichten Antrags galt eine Höchstfrist von 730 Tagen, die jahrelange Wartezeit bis zur Vorladung nicht eingerechnet.

Bonelli kritisiert deshalb eine augenscheinliche Bevorzugung bei der Vorladung und fordert von der Regierung Meloni, den Entzug der italienischen Pässe zu prüfen. Im Mittelpunkt seiner parlamentarischen Anfrage steht jedoch die von den Regeln abweichende Vergabepraxis der Botschaft in Brasília: Der Abgeordnete des linken Bündnisses Alleanza Verdi e Sinistra verlangt von Tajani und Innenminister Matteo Piantedosi genaue Aufklärung. Er will wissen, welche Plätze die Brüder auf der Warteliste hatten und wer ihre Vorzugsbehandlung ermöglichte.

Kontakte zur italienischen Rechten

Der Bolsonaro-Clan verfügt über direkte Verbindungen zur italienischen Rechten. Eduardo Bolsonaro, damals Abgeordneter im brasilianischen Parlament, traf bereits 2019 Matteo Salvini, den Chef der rechten Lega und heutigen italienischen Vizepremier. Bei einem weiteren Treffen 2021 ging es auch um das Staatsbürgerschaftsrecht. Kontakte vermittelte Luis Roberto Lorenzato, damals Lega-Abgeordneter im italienischen Parlament und Unterstützer der Bolsonaro-Familie.

Am 16. Mai 2022 schrieb Eduardo auf Lorenzatos Anregung an Italiens Botschafter Francesco Azzarello in Brasília. Thema war die Anerkennung brasilianischer Urkunden in Staatsbürgerschaftsverfahren. Das Schreiben dokumentiert einen direkten Kontakt zur Botschaft ein halbes Jahr vor dem persönlichen Vorsprechen der beiden Brüder.

Der Botschafter und der Meloni-Mitgründer

Azzarello war Berufsdiplomat, hatte zuvor aber das persönliche Büro von Alfredo Mantica geleitet, einem Staatssekretär im italienischen Außenministerium. Mantica gehörte zunächst dem neofaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI), später der postfaschistischen Alleanza Nazionale an und zählte zu den Mitgründern von Melonis Fratelli d’Italia.



Botschafter Azzarello verteidigte am 7. November 2022 in einem Interview mit der brasilianischen Tageszeitung O Globo die gerade angetretene Regierung Meloni gegen den Vorwurf einer rechtsextremen Ausrichtung. Tags darauf erschienen Flávio und Eduardo Bolsonaro in seiner Botschaft.

Eduardo provoziert mit italienischem Pass

Schon vor Flávios Flucht nutzte die Bolsonaro-Familie ihre italienische Staatsbürgerschaft. Eduardo gründete nach Recherchen der Nachrichtenagentur Agência Pública 2024 in Bahrain als Italiener eine kurzlebige Beratungsfirma.



Im Oktober 2026 reiste er erneut mit seinem italienischen Pass nach Bahrain, nachdem die brasilianische Justiz seine brasilianischen Reisepässe für ungültig erklärt hatte. In einem Video hielt er das Dokument demonstrativ in die Kamera und forderte Richter Moraes heraus, ihm den Pass in Rom entziehen zu lassen.

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