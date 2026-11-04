Altersvorsorge ab 55: Wie aus 150 Euro im Monat mehr als 30.000 Euro werden

41 Prozent der 50- bis 64-Jährigen halten einen Vorsorgestart für zu spät. Eine Modellrechnung zeigt: Mit 150 Euro monatlich sind noch 31.600 Euro möglich.

Ist es irgendwann zu spät, um noch für die Rente vorzusorgen? Ja, meinen 41 Prozent der 50- bis 64-Jährigen. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind dagegen nur 13 Prozent dieser Ansicht. Schon ab 40 Jahren nimmt die Skepsis gegenüber der Eigeninitiative also deutlich zu.



Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Geldanlageplattform Raisin, die dieser Zeitung vorliegt. Dafür wurden im September 2026 bundesweit 2500 Menschen zwischen 18 und 67 Jahren befragt, die noch nicht im Ruhestand sind.

Dabei unterschätzen viele, was auch ein später Einstieg noch bringen kann. „Selbst wer erst mit 55 Jahren startet, legt bis zur Rente noch zwölf Jahre lang an“, sagt Katharina Lüth, Finanzexpertin und Vorständin bei Raisin.

Wer mit 55 Jahren beginnt und monatlich 150 Euro einzahlt, erhält nach der ab 2027 geltenden Förderung zusätzlich 540 Euro Grundzulage im Jahr. Bis zum 67. Geburtstag könnten daraus bei einer angenommenen jährlichen Rendite von zwei bis sechs Prozent rund 31.600 bis 40.200 Euro werden. Die Modellrechnung unterstellt gleichbleibende Beiträge, Zulagen und Renditen. Kosten, Steuern und Inflation bleiben unberücksichtigt. Die Zahlen stammen aus einer vereinfachten Modellrechnung, bei der Depot- und Fondskosten und Steuern nicht berücksichtigt sind.

Auch nach Rentenbeginn kann das Geld weiter Erträge erwirtschaften. Dafür muss nicht das gesamte Depot verkauft werden. Bei einem Auszahlplan bleibt ein Teil des Kapitals investiert, während regelmäßig Geld entnommen wird. Allerdings sind weitere Kursverluste möglich.

Wie können Menschen ab 50 Jahren ihre Altersvorsorge verbessern? Fünf Schritte helfen dabei.

Schritt 1: Rentenlücke prüfen

Am Anfang steht die Frage: Wie viel Geld werde ich im Ruhestand monatlich benötigen? Anschließend sollten Sparer ihre voraussichtliche gesetzliche Nettorente, mögliche Betriebsrenten und weitere Einkünfte zusammenrechnen. Liegt dieser Betrag unter dem benötigten Einkommen, ergibt sich daraus die persönliche Rentenlücke. Dabei müssen auch steigende Lebenshaltungskosten durch die Inflation berücksichtigt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung informiert Versicherte ab 27 Jahren jährlich über ihre erworbenen Ansprüche. Ab 55 Jahren verschickt sie zusätzlich alle drei Jahre eine ausführlichere Rentenauskunft. Die darin ausgewiesenen Rentenbeträge sind Bruttowerte. Für die persönliche Nettorente müssen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Steuern berücksichtigt werden.

Zudem lohnt es sich, das Rentenkonto auf fehlende Ausbildungs-, Beschäftigungs- oder Kindererziehungszeiten zu überprüfen. Diese können im Rahmen einer Kontenklärung nachgetragen werden und gegebenenfalls die spätere Rente erhöhen. Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, sieht die Mütterrente III ab 2027 zusätzliche Rentenansprüche vor. Die Auszahlung soll 2028 rückwirkend beginnen.

Schritt 2: Staatliche Zulagen ausschöpfen

Der Staat fördert unterschiedliche Sparbeträge unterschiedlich stark. Die maximale Grundzulage von 540 Euro gibt es ab einer monatlichen Einlage von 150 Euro. Aber auch kleinere Beträge in Höhe von 30 Euro monatlich führen zu einer staatlichen Förderung von 180 Euro im Jahr. Eltern können zusätzlich von einer Kinderzulage von bis zu 300 Euro jährlich pro förderberechtigtem Kind profitieren. Die staatliche Förderung ist noch wenig bekannt, zeigt die Raisin-Umfrage. Nur 16 Prozent der 50- bis 64-Jährigen können die maximale Grundzulage korrekt beziffern. 43 Prozent wissen überhaupt nicht, wie hoch sie ausfallen kann.

Schritt 3: Rücklagen trennen

Nicht jeder Euro sollte in Aktien oder ETFs fließen, rät das Finanzunternehmen. Entscheidend ist, wann das Geld wieder benötigt wird. „Der Notgroschen gehört aufs Tagesgeld, Geld für planbare Anschaffungen mit zeitlichem Vorlauf gehört aufs Festgeld“, heißt es. In Wertpapiere könne fließen, was langfristig deutlich mehr als zehn Jahre nicht gebraucht werde. „Denn vor allem langfristige und breit gestreute Investments in den Kapitalmarkt haben sich historisch fast immer ausgezahlt.“

Schritt 4: Geld vor dem Rentenbeginn schrittweise absichern

Wer mit 55 Jahren noch zwölf Jahre bis zur Rente hat, kann einen Teil seiner Ersparnisse langfristig in breit gestreute Aktien-ETFs investieren. Doch je näher der Ruhestand rückt, desto wichtiger wird es, mögliche Kursverluste einzuplanen. Das Altersvorsorgereformgesetz sieht für das Standarddepot einen Transfer des Geldes in einen risikoärmeren Fonds sogar automatisch vor. Spätestens fünf Jahre vor dem geplanten Renteneintritt sollten Sparer, die privat investieren, prüfen, wie viel Geld sie in den ersten Rentenjahren benötigen. Diesen Betrag können sie schrittweise in risikoärmere Anlagen umschichten, beispielsweise in kurz laufendes Festgeld oder Tagesgeld, ist eine Empfehlung der Verbraucherzentrale.

Beim staatlich geförderten Altersvorsorgedepot hängt die konkrete Umschichtung allerdings vom gewählten Produkt ab. Eine Entnahme auf ein privates Tagesgeldkonto ist während der Ansparphase nicht ohne Weiteres möglich, ohne die Förderung zu gefährden.

Der verbleibende Teil des Vermögens kann auch während des Ruhestands investiert bleiben und weitere Erträge erwirtschaften. Wer einen Auszahlplan wählt, muss allerdings berücksichtigen, dass das Kapital irgendwann aufgebraucht ist, so das Bundesfinanzministerium. Beim neuen Altersvorsorgedepot muss ein solcher Plan grundsätzlich mindestens bis zum 85. Lebensjahr reichen. Alternativ ist eine lebenslange Verrentung vorgesehen.

Schritt 5: Nichts überstürzen

Wer bereits mit einem Riester-Vertrag für das Alter spart, sollte diesen vor einem Wechsel zum neuen Altersvorsorgedepot genau prüfen. Denn ältere Verträge können noch vergleichsweise hohe Garantiezinsen enthalten. Auch für Geringverdiener mit Kindern kann die bisherige staatliche Förderung attraktiver sein als das neue Modell, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Eine Kündigung ist dagegen häufig die schlechteste Lösung: Sparer müssen dann bereits erhaltene Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen. Wer keine weiteren Beiträge leisten möchte, kann den Vertrag stattdessen beitragsfrei stellen. Die Stiftung Warentest empfiehlt, zunächst die neuen Angebote ab 2027 abzuwarten und anschließend Kosten, Garantien und Förderansprüche zu vergleichen. Erst dann lässt sich beurteilen, ob ein Wechsel tatsächlich mehr Rente verspricht.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema