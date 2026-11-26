60-Dollar-Brot: Bäcker Martin Auer plant in New York eine zweite Rye-Filiale. Preise in Soho, Kritik aus Österreich und der Kilopreis in Deutschland.

Brot als Wandschmuck: In der Bäckerei „Rye“ in New York-Soho hängen die runden Roggenlaibe wie Kunstwerke an der Wand. Ein Laib kostet 60 Dollar.

Für 480 Dollar verkauft Martin Auer in New York eine Brotbox. Das Brot dazu kostet extra: 60 Dollar.



Mit diesem Konzept hat der Bäcker aus Graz im September das Szeneviertel Soho erobert und in Österreich viel Spott geerntet. Jetzt legt die Familie nach.

Zweite Rye-Filiale in New York geplant

„Wir sind aktuell auf der Suche nach einem zweiten Standort in New York“, sagte Tim Auer, Sohn des Gründers, der Deutschen Presse-Agentur. Wo der neue Laden hinkommt und wann er öffnet, ist noch offen.



Der erste Laden an der Lafayette Street verkauft im Grunde nur ein einziges Produkt: ein Roggen-Sauerteigbrot, rund 1,5 Kilo schwer. Nach aktuellem Kurs kostet es knapp 55 Euro. In Graz zahlt man für einen vergleichbaren Laib laut britischem Guardian rund 13 Euro.

Was kostet das Brot im Rye in Soho?

Inzwischen ist das Sortiment gewachsen, günstiger ist dabei nichts geworden. Neu ist das „Baby RYE“, ein kleinerer Laib für 30 Dollar.

Preisliste der Bäckerei Rye in New York Großer Laib Roggenbrot (ca. 1,5 Kilo): 60 Dollar

„Baby RYE“, kleinerer Laib: 30 Dollar

Belegte Brotscheiben: 6 bis 14 Dollar

Brotmesser: 230 Dollar

Brotbox: 480 Dollar

Die Brotbox kostet so viel wie acht große Laibe. Wer Box, Messer und Brot zusammen kauft, lässt umgerechnet rund 700 Euro an der Theke.

Gut zehn Kilo Brot in Deutschland für einen Laib aus Soho

In deutschen Bäckereien kostet Brot im Schnitt gut fünf Euro pro Kilo. Beim Rye sind es mehr als 36 Euro. Für einen einzigen Laib aus Soho bekäme man hierzulande also gut zehn Kilo Brot.





Selbst für Manhattan ist das happig. Ein normales Brot kostet in New York im Schnitt ein paar Dollar, gutes Sauerteigbrot vom Handwerksbäcker gibt es meist für unter 20.

Warum ist das Brot so teuer?

Die Auers begründen den Preis seit der Eröffnung gleich. Das Bio-Roggenmehl kommt aus Österreich, der Sauerteig ist seit Jahrzehnten in Familienbesitz. Gebacken wird vor Ort in einem zwei Tonnen schweren Ofen aus Deutschland, die Ladentheke ist aus einem steirischen Baum gefertigt.



Dazu kommt die Adresse. In dem Haus soll einst David Bowie gewohnt haben. „Die sollen sich mal anschauen, was hier eine Wohnung kostet“, sagte Tim Auer im September über die Kritiker.



Die meisten davon saßen ohnehin nicht in New York. Dort bekomme man kein schlechtes Feedback, sagte der Juniorchef. Die Empörung kam vor allem aus der Heimat.

Lidl schickte einen Werbelaster nach Soho

Auch ein deutscher Discounter wollte mitspielen. Lidl aus Neckarsulm parkte einen Werbelaster vor der Bäckerei und rechnete vor, dass 60 Dollar auch für 122 Croissants reichen. Die ganze Geschichte zur Lidl-Aktion lesen Sie hier.



Das New Yorker Restaurantportal The Infatuation fragte sich nach dem Besuch, ob der Laden womöglich eine Kunstinstallation über steigende Lebensmittelpreise sei. Ergebnis: Die meinen das ernst.

Hype oder echtes Geschäft?

Der US-Marketingprofessor Bernd Schmitt verglich den Laden früh mit dem Cronut. Für den Croissant-Donut stand New York einst Schlange, nach ein paar Monaten war der Hype vorbei. Entscheidend sei, ob die Kunden wiederkommen.



Zweieinhalb Monate nach der Eröffnung spricht einiges dafür. Tim Auer sagte dem israelischen Portal Ynet, das Brot sei an den meisten Tagen ausverkauft. Und einen zweiten Laden sucht niemand, dessen erster leer steht.

Warum Roggenbrot in den USA eine Lücke füllt

Was in Deutschland und Österreich auf jedem Frühstückstisch liegt, ist in den USA eine Rarität. Gleichzeitig boomen in New York seit Jahren Handwerksbäckereien und Sauerteig.



Zu Hause führen die Auers ihr Familienunternehmen in dritter Generation, mit rund 45 Filialen vor allem in Graz und Umgebung. Ein erster Anlauf in New York war vor Jahren noch gescheitert.



Diesmal läuft es. Die Spötter aus Österreich dürfen weiter rechnen, in Soho wird derweil weiter gebacken.

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