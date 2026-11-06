Indian Summer in Berlin: Es ist Eile geboten, denn bald ist die Pracht dahin

Unser Kolumnist mag den Herbst wegen der Laubfärbung – und Berlin hat da viel zu bieten. Doch wegen der Kälte könnte nun das letzte wirklich bunte Wochenende kommen.

In Berlin kann es im Herbst an den Bäumen auch mal so extrem bunt aussehen.

Sagen Sie hinterher bloß nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Das machen wir hiermit. Einerseits leben wir nun mal in Berlin, einer Stadt des ständigen Wandels, in der sich sehr viel verändert. Andererseits herrscht überall Stillstand – zum Beispiel bei den vielen Dauerbaustellen auf den Straßen oder bei den vielen Dauermüllstellen auf den Fußwegen dieser Stadt.



Die stete Veränderung bei gleichzeitiger Stagnation sorgt schon mal dafür, dass einige Berliner glatt die schönen Dinge in ihrer Stadt übersehen. Zum Beispiel die Natur. Denn viele, die in Berlin leben, verorten das, was herkömmlich als Natur bezeichnet wird, eher nach draußen vor die Tore der Stadt – in die Weiten des Landes Brandenburg. Dabei ist Berlin eine der europaweit grünsten Metropolen überhaupt. Obwohl hier wirklich der Wohnraum knapp ist und auch das Bauland, leistet sich diese Stadt wirklich viele Parks – und noch mehr Bäume.

Das ist ganz wunderbar, vor allem jetzt, da der zweite große Umbruch in der Natur im Gange ist: die Laubfärbung. Im Frühling ging es los, als die tristen und winterkahlen Bäume aus ihrer Winterruhe erwachten und richtig schön grün wurden. Nun wird genau diese Winterruhe wieder vorbereitet, indem die Laubbäume ihre Blätter abwerfen und vorher schön verwandeln – von Grün zu Gelb und Gold und Orange und Braun.

Bäume stehen Spalier

Das kann auch an einer sechsspurigen Großstadtstraße ein Fest für die Augen sein: Wer die Karl-Marx-Allee von Mitte nach Friedrichshain läuft, erlebt einen wunderbaren Farbzauber. Abends ist es besonders schön unter den doppelten Baumreihen, die Spalier stehen für die Flaneure. Denn die Laternen leuchten weit oben zwischen den Baumkronen und lassen das Bunt der Blätter geradezu leuchten.

Doch es ist Eile geboten. Bei uns in der Straße sehe ich schon etliche Bäume, die fast vollständig laubfrei sind oder an denen nur noch recht langweiliges braunes Laub hängt.

Bleibt zu hoffen, dass die ersten Nachtfröste, die für dieses Wochenende vorhergesagt sind, nicht gleich so heftig werden, dass alle noch vorhandenen Blätter von den Bäumen fallen. Dann wäre schon Mitte November die eben noch goldgelbe Stadt Berlin plötzlich kahl und langweilig.

Und diese Tristesse hält immerhin mehr als 20 Wochen an – das sind knapp fünf Monate, also fast ein halbes Jahr. Das heißt: Dieses Wochenende könnte das vielleicht letzte mit so richtig schöner Laubfärbung werden. Also: Raus aus den Wohnungen, rein ins Grüne, sorry: rein ins Bunte. Egal, ob in die zahlreichen Berliner Parks oder in die Brandenburger Wälder.

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