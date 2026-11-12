Im Gebiet Taksing werfen Bewohner chinesischen Soldaten Grenzverletzungen vor. Peking weist die Vorwürfe zurück und spricht von regulären Patrouillen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Ein Schild an einem Holzhaus begrüßt Besucher im indischen Grenzdorf Kaho im Bundesstaat Arunachal Pradesh.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Indiens Grenzpolizei ITBP hat den Bau neuer Grenzanlagen im nordöstlichen Bundesstaat Arunachal Pradesh beschlossen. Das berichtete am Donnerstag die Zeitung The Hindu unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsbeamten. Seit Ende Juli kommt es dort demnach zu anhaltenden Konfrontationen mit chinesischen Soldaten.

Der Grenzverlauf zwischen Indien und China ist nicht abschließend festgelegt. Beide Staaten beanspruchen entlang der faktischen Kontrolllinie teilweise dieselben Gebiete. China erhebt zudem Anspruch auf Arunachal Pradesh, das von Indien verwaltet wird.

Grenzpolizei bestätigt Konfrontationen

Der inzwischen pensionierte ITBP-Chef Shatrujeet Kapur räumte am 22. Oktober erstmals öffentlich ein, dass es an mehreren Stellen in Arunachal Pradesh zu Konfrontationen zwischen indischen und chinesischen Kräften gekommen ist.

Indiens Außenministerium machte chinesische Soldaten für die Spannungen verantwortlich. Diese wichen von den üblichen Patrouillenwegen ab, erklärte Ministeriumssprecher Randhir Jaiswal. Beide Länder würden weiterhin militärische und diplomatische Kontakte nutzen, um Zwischenfälle und Missverständnisse zu vermeiden.

China wies die Vorwürfe am 26. Oktober zurück. Außenamtssprecher Guo Jiakun erklärte, chinesische Soldaten führten reguläre Grenzpatrouillen durch und hielten sich an die Vereinbarungen zwischen beiden Staaten.

Neue Anlagen in schwer zugänglicher Grenzregion

Im Gebiet Taksing im Bezirk Upper Subansiri werfen örtliche Bewohner und regionale Vertreter chinesischen Soldaten vor, in indisch beanspruchtes Gebiet vorgedrungen zu sein und indischen Soldaten den Zugang zu einzelnen Patrouillenpunkten zu versperren.

Eine am 4. November veröffentlichte Ausschreibung der ITBP betrifft den Bau eines vorgeschobenen Grenzstützpunkts in Arunachal Pradesh. Der Standort liegt laut Ausschreibung rund 72 Kilometer vom nächsten Straßenanschluss entfernt.

Grenzstreit reicht bis ins Jahr 1914 zurück

Der Streit um den Grenzverlauf geht auf die 1914 zwischen Britisch-Indien und Tibet vereinbarte McMahon-Linie zurück. China unterzeichnete das Abkommen von Simla nicht und erkennt die Grenzziehung bis heute nicht an, während Indien sie als gültig betrachtet.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema