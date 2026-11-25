Die illegal betriebenen Schächte sind etwa 100 Meter tief und nur schwer zugänglich. Nach Polizeiangaben konnten sich elf Bergleute retten, drei wurden inzwischen tot geborgen.

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Rettungskräfte untersuchen einen Zugang zu den überfluteten Goldschächten in der indonesischen Provinz Westjava.

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In der indonesischen Provinz Westjava suchen Rettungskräfte nach Dutzenden Bergleuten, die in überfluteten illegalen Goldschächten eingeschlossen sein könnten. Nach Angaben der indonesischen Rettungsbehörde Basarnas vom Mittwoch wurden inzwischen drei Bergleute tot geborgen. Weitere 23 werden noch vermisst.

Das Unglück ereignete sich am Montag im Dorf Bantar Karet bei Bogor, rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Jakarta. Die Schächte liegen im bergigen Goldabbaugebiet Pongkor und sind nach Angaben der Rettungskräfte etwa 100 Meter tief.

Flusswasser dringt in zwei Goldschächte ein

Nach Angaben eines Polizeisprechers setzte am Montagabend starker Regen ein. Gegen 23 Uhr stieg der Pegel des Flusses Ciseureuh stark an. Wasser und Schlamm drangen in zwei illegal betriebene Goldschächte ein.

In einem der Schächte arbeiteten nach Zeugenaussagen mehrere Dutzend Menschen. Elf von ihnen konnten sich laut Polizei ins Freie retten. Die Polizei erfuhr erst am Dienstagnachmittag von den Eingeschlossenen.

Die örtliche Katastrophenschutzbehörde erklärte am Mittwochmorgen, die Zahl der Vermissten sei schwer zu ermitteln. Die Bergleute würden ihre Tätigkeit nicht bei den Behörden melden, weil der Goldabbau illegal sei.

Enge Zugänge und Erdrutschgefahr

Rettungskräfte versuchen weiter, das Wasser aus den Schächten abzupumpen. Bereits zuvor hatten Anwohner und Angehörige der Bergleute damit begonnen. Wegen des anhaltenden Regens stieg der Fluss jedoch weiter an, und erneut lief Wasser in die Schächte.

Die engen Zugänge erschweren den Einsatz größerer Rettungsgeräte. Hinzu kommen rutschiger Untergrund und schlechte Lichtverhältnisse. Nach Polizeiangaben dringt in etwa 30 Metern Tiefe weiterhin Wasser durch eine Öffnung ein. Dadurch besteht auch Erdrutschgefahr.

Die Rettungsbehörde in Jakarta erklärte laut Reuters, die Einsatzkräfte müssten den Wasserstand laufend überwachen und prüfen, ob sie sicher in die Schächte gelangen könnten.

Staatskonzern bestreitet Beteiligung an illegaler Mine

Die überfluteten Schächte befinden sich innerhalb eines Konzessionsgebiets des staatlichen Bergbauunternehmens Antam. Der Konzern betreibt in Pongkor selbst Goldbergbau, erklärte jedoch, die illegalen Schächte gehörten nicht zu seinen Anlagen.

Illegaler Goldabbau ist in Indonesien weit verbreitet. Nach Angaben von Reuters kommt es dabei immer wieder zu Unfällen. Die abgelegene Lage der Abbaugebiete und die dortigen Arbeitsbedingungen erschweren den Behörden die Kontrolle.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Behörden nach Angaben des Nachrichtenportals DetikNews rund 30 Goldschächte in einem anderen Gebiet von Bogor geschlossen.

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