Der Rauch der Waldbrände zieht bis nach Malaysia, Singapur und auf die Philippinen. Im Nationalpark Tanjung Puting hält er die Löschflugzeuge am Boden.

Der dichte Rauch der Wald- und Torfbrände im indonesischen Teil der Insel Borneo hat die dortigen Löscheinsätze aus der Luft weitgehend gestoppt. Rund um den Nationalpark Tanjung Puting könnten Löschhubschrauber seit etwa einer Woche nicht mehr starten, sagte der Leiter der nationalen Katastrophenschutzbehörde BNPB, Suharyanto, bei einer Krisensitzung mit Präsident Prabowo Subianto. Darüber berichtete am Dienstag die singapurische Zeitung The Straits Times.

Stellenweise sei die Sicht auf 500 Meter gesunken. Auch Flugzeuge dürften unter diesen Bedingungen kein Löschwasser abwerfen, erklärte der Militärkommandant der Region laut Straits Times. Betroffen seien mehr als 500 Hektar im Park und in angrenzenden Gebieten.



Landesweit brannten nach offiziellen Angaben am Montag noch rund 640 Hektar in sechs besonders betroffenen Provinzen. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits knapp 130.000 Hektar Wald und Buschland verbrannt.

Zehntausende Kräfte im Einsatz

Weil die Hilfe aus der Luft ausfällt, konzentrieren sich die Arbeiten auf den Boden. Mehr als 60.000 Kräfte seien im Einsatz und brächten täglich im Schnitt über 80 Prozent der neu ausgebrochenen Feuer unter Kontrolle, sagte Kabinettssekretär Teddy Indra Wijaya laut Straits Times.



Behindert würden die Löscharbeiten durch sumpfiges Gelände, fehlende Pumpen und gefährliche Tiere wie Krokodile und Schlangen. Präsident Prabowo sagte demnach die Lieferung von 200 tragbaren Pumpen zu, zudem forderte der Präsident den Aufbau einer 70.000 Mann starken Forstschutzpolizei.

Nach Angaben von Sicherheitsminister Dudung Abdurachman gegenüber der indonesischen Nachrichtenagentur Antara ordnete Prabowo an, Tanjung Puting bei den Löscharbeiten vorrangig zu behandeln. Der Park ist das größte Schutzgebiet für den vom Aussterben bedrohten Borneo-Orang-Utan.

Rauch belastet auch Nachbarländer

Der Rauch der seit Wochen andauernden Brände auf den indonesischen Inseln Borneo und Sumatra zieht nach einem Bericht der Zeitung The Jakarta Post bis nach Malaysia, Singapur und auf die Philippinen. Ursache sind vor allem Feuer in trockengelegten Torfmooren, die unter der Oberfläche über lange Zeit weiterschwelen können.



In Indonesien mussten im August und September mehr als 170.000 Menschen wegen akuter Atemwegserkrankungen behandelt werden, berichtete die Jakarta Post unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Nach Daten des europäischen Erdbeobachtungsdienstes Copernicus verursachten die Feuer in Indonesien allein bis zum 6. Oktober Emissionen von rund 140 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Das entspricht etwa 13 Prozent der weltweiten Brandemissionen in diesem Jahr.

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