BMW und Rheinmetall wollen Rohstoffe selbst beschaffen. Beim ersten BDI-Resilienzkongress in Berlin hören wir, warum sie nicht auf die Merz-Regierung warten.

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Die Industrie will mit einem Rohstoffhandelshaus nun selbst verstärkt in kritische Rohstoffe investieren.

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Es hatte schon etwas Ironisches und Symbolisches zugleich, dass am Mittwoch ausgerechnet im Café Moskau über die Energie- und Rohstoffabhängigkeit Deutschlands diskutiert wurde. Die deutschen Industrieunternehmen wollen ihr Schicksal stärker selbst in die Hand nehmen – so das allgemeine Stimmungsbild auf dem ersten Resilienzkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).



BMW und Rheinmetall treiben mit anderen Unternehmen die Gründung eines deutschen Rohstoffhandelshauses voran. Es soll die Nachfrage bündeln, langfristige Lieferverträge aushandeln und Vorräte an kritischen Rohstoffen organisieren. Bis Mitte 2027 wollen die Beteiligten die Voraussetzungen für die Gründung schaffen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) war für den Kongress angekündigt, sagte ihre Teilnahme aber krankheitsbedingt ab.

Erst Anfang des Monats wurde bekannt, dass die Industrie mehr als ein Jahrzehnt nach dem Scheitern der 2012 gegründeten Rohstoffallianz einen neuen Anlauf unternimmt, ihre Rohstoffversorgung gemeinsam zu organisieren.

Wie weit das Umdenken in der Industrie bereits fortgeschritten ist, verdeutlicht eine im Juni veröffentlichte Allensbach-Umfrage im Auftrag des BDI unter 154 größeren Industrieunternehmen. Beinahe 80 Prozent der befragten Unternehmen verfügen über eine eigene Resilienzstrategie, weitere 16 Prozent bereiten eine solche vor. Mehr als die Hälfte der Unternehmen baut gezielt höhere Lagerbestände auf. Die Mehrheit bewertet die Kosten dieser Krisenvorsorge allerdings auch als hoch.

Blackoutvorsorge beschäftigt Industrie branchenübergreifend

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat etwa der Oranienburger Kunststoffverarbeiter Orafol begonnen, Vorkehrungen für einen möglichen Ausfall der Gasversorgung zu treffen. Das berichtet Catherine Loclair, Senior Vice President People, Organisation & Compliance, auf dem Kongress. Das Unternehmen baute ein eigenes LNG-Tanklager. Gerne hätte Orafol dieses bereits in diesem Winter für den Notfall zur Verfügung gehabt, doch die Genehmigung steht bislang aus.

Auch bei der Bevorratung von Rohstoffen stößt das Unternehmen an Grenzen. Um größere Mengen lagern zu können, müsste Orafol zusätzliche störfallrechtliche Anforderungen erfüllen. Unter welchen Auflagen das Unternehmen anschließend produzieren dürfe, sei jedoch unklar.

Blackoutvorsorge und Cybersicherheit beschäftigten inzwischen die Unternehmen branchenübergreifend, berichtet Burkhard Rhein, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik bei den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg (UVB). „Wir leben in einer risikoreicheren Welt und beschwichtigen hilft nichts.“

Während die Bundesregierung stets bemüht ist, die Abhängigkeit Deutschlands von Russland und China zu reduzieren, sichern manche Unternehmen ihre Produktion inzwischen ausgerechnet dadurch ab, dass sie unabhängiger vom heimischen Standort werden.

Orafol sichert seine Produktion mit sieben US-Werken ab

Orafol, das nach eigenen Angaben bereits eine Milliarde Euro am Stammsitz in Oranienburg investiert hat und dort bis 2030 weitere 235 Millionen Euro investieren will, betreibt inzwischen sieben Werke in den USA. Dort könne das Unternehmen kurzfristig vollkommen unabhängig von Deutschland produzieren. „Das war ursprünglich mal nicht der Plan. Aber wir können uns auf Deutschland allein nicht mehr verlassen“, sagt Loclair. Ähnliches habe das Unternehmen nun in Asien vor. Für Orafol bedeute das Resilienz, für den Standort Deutschland sollte es ein Alarmsignal sein.

Auch beim Kasseler Salz- und Kaliproduzenten K+S wächst die Ungeduld. Das Unternehmen, das sowohl in Deutschland als auch in Kanada Rohstoffe fördert, berichtet von erheblichen Standortnachteilen. Während die Genehmigung einer Kalihaldenerweiterung in Kanada sechs Wochen bis zwei Monate dauere, seien es in Deutschland zehn bis 15 Jahre. Die Gaspreise lägen aktuell um den Faktor 15 über denen der kanadischen Wettbewerber.

Als Hindernisse werden auf dem Kongress immer wieder langwierige Genehmigungsverfahren und zunehmende Umweltauflagen genannt. Gleichzeitig fehlt es an der Infrastruktur, um die eigenen Klimaziele zu erreichen: Den für die weitere Dekarbonisierung erforderlichen Stromanschluss für sein größtes Werk bekomme K+S nach eigenen Angaben frühestens Ende der 2030er-Jahre.

Thomas Kralinski, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, der anstelle von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche an der Diskussion teilgenommen hat, hielt dagegen: Verlässliche Umweltstandards seien eine Voraussetzung für die gesellschaftliche Akzeptanz neuer Industrie- und Bergbauprojekte.

Die Folgen der Energiekrise sind in der deutschen Industrie bis heute sichtbar. Zwischen Februar 2022 und März 2026 ist die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 15,2 Prozent zurückgegangen.

China nutzt seine Vormacht bei kritischen Rohstoffen aus

Aus Sicht des BDI sind Krisen längst zur Daueraufgabe von Wirtschaft und Politik geworden. Europa werde aus mehreren Richtungen herausgefordert. „Russland greift die europäische Sicherheitsordnung militärisch an“, heißt es aus dem Verband. China nutzt seine Vormachtstellung bei kritischen Rohstoffen, während die Vereinigten Staaten handels- und sicherheitspolitische Gewissheiten infrage stellen.

Die neuen Handelskriege werden nicht nur mit Zöllen geführt, sondern mit Exportkontrollen. Das hat Peking im April 2025 eindrücklich demonstriert, als es die Ausfuhr Seltener Erden und der daraus hergestellten Produkte mit Exportbeschränkungen belegte. In der Folge mussten bei europäischen Autozulieferern die ersten Fertigungslinien gestoppt werden.

Wie abhängig die US-Rüstungsindustrie von einzelnen Zulieferern ist, zeigt ein Engpass bei Patriot-Abfangraketen: Knappes Material aus karbonisierten Rayonfasern aus Europa bremst laut „Wall Street Journal“ den Ausbau der US-Produktion, wie die Berliner Zeitung berichtete.

Die geopolitischen Verwerfungen zwingen die Industrie derweil dazu, bisherige Geschäftsmodelle zu überdenken. Was betriebswirtschaftlich lange als ineffizient galt – größere Lagerbestände, mehrfach vorhandene Produktionskapazitäten oder teurere Bezugsquellen –, gewinnt als Instrument der Krisenvorsorge jetzt wieder an Bedeutung. Selbst die Zusammenarbeit zwischen konkurrierenden Unternehmen wird neu bewertet.

Unternehmen wollen vom Rohstoffabnehmer zum Rohstoffinvestor werden

Über das Handelshaus wollen sich die Unternehmen langfristig auch an Rohstoffprojekten beteiligen. Viele Unternehmen beziehen bislang lediglich Bauteile und Vorprodukte, aber nicht die jeweiligen Rohstoffe selbst. Das soll die Initiative ändern. Sie könnte auch ein grundlegendes Problem neuer Rohstoffprojekte (zum Beispiel im Bergbau) lösen, die auf langfristige Abnahmegarantien in einer Größenordnung angewiesen sind, die insbesondere die Möglichkeiten mittelständischer Unternehmen übersteigen würde.

Denn die Nachfrage einzelner mittelständischer Unternehmen ist häufig zu gering, als dass sich dafür die Erschließung einer Lagerstätte lohnen würde. Erst die Bündelung größerer Abnahmemengen ermöglicht langfristige Lieferverträge in einer Größenordnung, die neue Bergbauprojekte finanzierbar machen könnte. Durch die gemeinsame Beschaffungsstrategie der Unternehmen wäre das gewährleistet, erklärt Simon Weimer, Projektleiter von „Zukunftsmodell Rohstoffsicherung“ der BMW Gruppe, auf dem Panel.

Ganz ohne den Staat will die Industrie ihre Versorgungssicherheit allerdings nicht organisieren. „Unser Ziel ist Resilienz und nicht Autarkie“, so Weimer. Eine steuerliche Resilienzzulage soll Investitionen in krisenfeste Lieferketten fördern und damit verbundene Mehrkosten abfedern. Strategisch wichtige Rohstoffprojekte sollen zudem gegen verzerrte Weltmarktpreise abgesichert werden.

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