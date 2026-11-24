Schon Kleinkinder können sich für längere Zeit komplexe Zusammenhänge merken. Warum wissen wir dennoch so wenig über unsere ersten Lebensjahre?

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Erinnerungen an Erlebnisse aus den ersten Lebensjahren sind später oft nicht mehr bewusst abrufbar.

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Frühe Kindheitserinnerungen könnten im Gedächtnis erhalten bleiben, auch wenn sie später nicht mehr abrufbar sind. Darauf deutet eine Untersuchung mit 534 Kleinkindern unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin hin. Das Wissenschaftsmagazin New Scientist berichtete am Dienstag über die Ergebnisse.

Die Studie wurde am 20. Oktober auf der Plattform bioRxiv veröffentlicht und noch nicht von unabhängigen Fachkollegen begutachtet. Beteiligt waren unter anderem Wissenschaftler der Berliner Charité und des Trinity College Dublin.

Kinder merken sich Verstecke schon mit 18 Monaten

Für die Untersuchung führten die Wissenschaftler ein Experiment mit Kindern im Alter von 18 bis 24 Monaten durch. Dabei verwendeten sie zwei unterschiedlich gestaltete Versuchsumgebungen: eine Unterwasserwelt und eine Dschungellandschaft. In beiden wurde dieselbe Spielfigur versteckt, allerdings jeweils an einer anderen Stelle.

Um die Aufgabe richtig zu lösen, mussten sich die Kinder das jeweilige Versteck und die dazugehörige Umgebung merken. Die Forscher prüften das Gedächtnis einen Tag nach dem Lernen und erneut nach einem, drei oder sechs Monaten.

Wie gut sich die Kinder die Verstecke und die dazugehörigen Umgebungen einprägten, hing innerhalb der untersuchten Altersgruppe nicht wesentlich vom Alter ab.

Große Unterschiede beim Erinnern

Besonders deutlich wurden die Unterschiede bei Kindern, die sich einen Tag nach dem Lernen noch vollständig an beide Verstecke und die zugehörigen Umgebungen erinnert hatten. Beim späteren Gedächtnistest konnten rund 32 Prozent die Aufgabe weiterhin vollständig lösen. Bei 45 Prozent ließ sich dagegen keine zuverlässige Erinnerung mehr feststellen.

Weitere 23 Prozent behielten Teile der Erinnerung. Sie wussten beispielsweise noch, wo die Spielfigur versteckt gewesen war, konnten das Versteck aber nicht mehr der richtigen Umgebung zuordnen.

Die Forscher fanden keinen Hinweis darauf, dass die Kinder nach sechs Monaten mehr vergessen hatten als nach einem oder drei Monaten. Auch der Wortschatz der Kinder ließ keinen Rückschluss darauf zu, wie gut sie sich später erinnerten.

Im Durchschnitt blieb die Gedächtnisleistung der untersuchten Kinder über mehrere Monate weitgehend stabil, obwohl sich die einzelnen Kinder erheblich darin unterschieden, wie viel sie noch wussten.

Warum frühe Erinnerungen verloren gehen

Dass Menschen kaum bewusste Erinnerungen an ihre ersten Lebensjahre haben, wird als infantile Amnesie bezeichnet. Dafür werden drei Erklärungen diskutiert: Frühe Erinnerungen entstehen möglicherweise noch nicht zuverlässig, verschwinden später aus dem Gedächtnis oder bleiben gespeichert, können aber nicht mehr abgerufen werden.

Die Ergebnisse sprechen nach Auffassung der Forscher vor allem für Veränderungen beim Abruf. Die ursprüngliche Lernleistung sagte zwar voraus, wie gut sich die Kinder am folgenden Tag erinnerten, nicht aber, welche Kinder Monate später noch sämtliche Zusammenhänge abrufen konnten.

Bei 76 Kindern maßen die Wissenschaftler zudem die elektrische Aktivität des Gehirns mit der Elektroenzephalografie (EEG). Dabei stellten sie bestimmte Muster der Hirnaktivität fest, die mit dem erfolgreichen Abrufen vollständiger Erinnerungen zusammenhingen. Diese Muster waren bereits erkennbar, bevor die Kinder ihre Antwort gaben.

Die Experten verglichen außerdem die Gedächtnisleistungen von Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft an Covid-19 erkrankt waren, mit denen einer Vergleichsgruppe. Die erste Gruppe schnitt bei späteren Gedächtnistests im Durchschnitt schlechter ab. Die Autoren betonen, dass dieser Befund in weiteren Untersuchungen überprüft werden müsse.

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