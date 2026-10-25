Influencer bläst im Flugzeug die Schwimmweste auf – jetzt hat er Flugverbot bei zwei Airlines

Influencer Hugh Lovett bläst im Jetstar-Flug von Sydney nach Adelaide die Schwimmweste auf. Die Folge: Polizei und Flugverbot bei Jetstar und Qantas.

So ist es gedacht: Flugbegleiter zeigen bei der Sicherheitsvorführung, wie die Schwimmweste angelegt wird. Ziehen soll man an der roten Lasche erst beim Verlassen des Flugzeugs. (Symbolbild)

Die Sicherheitsansage im Flugzeug überhören die meisten Passagiere. Hugh Lovett machte sie nach, und zwar einen Schritt zu weit.



Der australische Influencer saß am 16. Oktober auf Jetstar-Flug JQ768 von Sydney nach Adelaide. Während das Sicherheitsvideo lief, holte er die Schwimmweste unter dem Sitz hervor, legte sie an und zog an der Reißleine.



Mit lautem Zischen blähte sich die gelbe Weste auf. Die Bandansage erklärte in genau dieser Sekunde, man solle die Weste erst beim Verlassen des Flugzeugs aufblasen, wie 7News berichtet.

Schwimmweste aufgeblasen: Video geht viral

Neben ihm sitzt Bruder Blake, liest scheinbar unbeteiligt die Sicherheitskarte und vergräbt dann das Gesicht in den Händen. Die vier Lovett-Brüder drehen als „The Lovetts“ Comedy-Clips für soziale Netzwerke.



Der Clip kam laut dem Luftfahrtblog Gatechecked auf fast 18 Millionen Aufrufe. Der Instagram-Kanal selbst hat rund 21.000 Follower.

Zustimmung wird geprüft...

Flugbegleiter setzen ihn um

Die Crew war sofort da. Weil der Flug nicht ausgebucht war, durfte Lovett auf einen Platz mit unbenutzter Weste wechseln. Für jeden Passagier muss eine einsatzbereite Rettungsweste an Bord sein.



Nach Angaben von 20 Minuten fragte Lovett noch, wie er die Weste wieder verstauen könne. Einmal ausgelöst, ist die Weste aber unbrauchbar und muss nach der Landung ausgetauscht werden.

Polizei nach der Landung in Adelaide

In Adelaide musste Lovett als Letzter aussteigen, der Pilot verwies ihn an die Polizei. Ein zweiter Clip zeigt, wie ihn Beamte der Australian Federal Police (AFP) durch den Flughafen begleiten.



Erledigt ist der Fall für die Polizei noch nicht. Die AFP ermittle weiter, teilte sie australischen Medien mit. Von einer Anklage ist bislang nichts bekannt.



Seine Erklärung lieferte Lovett Yahoo News Australia: Er habe nur ein bisschen Spaß haben wollen. Die Crew habe klar gesagt, die Weste erst nach dem Verlassen der Maschine auszulösen. Er höre eben nicht besonders gut zu.

Flugverbot bei Jetstar und Qantas

Am 21. Oktober kam die E-Mail: Lovett darf weder mit Jetstar noch mit der Konzernmutter Qantas fliegen. Jetstar bestätigte dem Portal die Sperre, wie lange sie gilt, ist offen.



Die Airline betonte in Medienberichten, Manipulationen an der Sicherheitsausrüstung seien illegal.

Warum die Weste erst draußen aufgeblasen wird

Die Regel wirkt pingelig, hat aber einen tödlichen Hintergrund. Wer mit praller Weste in der engen Kabine steckt, kommt kaum zum Ausgang. Die australische Flugunfallbehörde ATSB verweist auf frühere Unglücke, bei denen genau das Passagiere das Leben kostete.



So geschah es 1996, als eine entführte Ethiopian-Airlines-Maschine vor den Komoren notwasserte: Viele Insassen bliesen ihre Westen zu früh auf und kamen aus der volllaufenden Kabine nicht mehr heraus.

Was der Scherz die Airline kosten kann

Ein Luftfahrtexperte der RMIT-Universität in Melbourne rechnete im selben Bericht vor: Die Weste ist billig, ein verspäteter oder gestrichener Flug kostet dagegen schnell Zehntausende Dollar.



Wie schnell eine Maschine wegen Westen am Boden bleibt, zeigte Malaysia Airlines 2014. Nach einem Technikproblem bliesen panische Passagiere ihre Westen auf, das Flugzeug durfte laut Malay Mail erst wieder abheben, als alle neu befüllt waren.



Lovett hatte Glück, dass noch Plätze frei waren. Ob 18 Millionen Klicks zwei Flugverbote aufwiegen, kann er jetzt in Ruhe am Boden überlegen.

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