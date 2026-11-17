Ein Blech voller Brötchen in einer Backstube: Wer eine Familienbäckerei übernimmt, steht oft schon vor drei Uhr am Ofen. (Symbolbild)

Sonntags klingelt bei Pieter und Geertrui Goiris der Wecker um halb drei. Samstags dürfen sie bis halb vier schlafen. Freiwillig haben sich die beiden dafür entschieden, und zwar gegen sichere Bürojobs.



Pieter (32) ist Industrieingenieur und war acht Jahre lang Projektmanager. Geertrui (27) hat einen Master als Dolmetscherin für Italienisch und Französisch. Heute führen die Geschwister die Familienbäckerei im belgischen Genk, in dritter Generation. Darüber berichtet die Regionalzeitung Het Belang van Limburg.

Bäckerei statt Büro: „Das bekommt man von zu Hause mit“

Ganz weg waren die beiden nie. Die Eltern bestanden darauf, dass sie zuerst studieren. Trotzdem standen Pieter und Geertrui neben ihren Jobs jeweils zwei Tage pro Woche in der Backstube. „Das bekommt man von zu Hause mit“, sagen sie im Chor.



Irgendwann zog die Bäckerei stärker. Allein wäre der Betrieb kaum zu stemmen, sagt Geertrui, schon wegen des wachsenden Papierkrams. „Wir brauchen einander.“



Um acht Uhr ist das Backen meist vorbei. Dann beginnt schon die Vorbereitung für Brot, Brötchen und Baguettes des nächsten Tages.

Omas Trick mit dem „Verkauft“-Schild

Gegründet haben den Laden die Großeltern. Sie arbeiteten in Brüssel in einer Bäckerei und zogen 1970 nach Genk, in die Vennestraat. Ein mutiger Schritt: Die Zeche Zwartberg hatte gerade geschlossen, und Bäcker gab es „an jeder Straßenecke“, erzählt Geertrui.



Die Rettung war Schokolade. Kaum ein Bäcker goss sie damals selbst. Zu Ostern ließ die Großmutter „Buona Pasqua“ auf die Eier schreiben, für die vielen italienischen Familien der Bergbaustadt. Die Eier waren im Nu weg.



Und Oma hatte einen Kniff, den heute jeder Marketingberater lehren würde. Neben große Schokoladenfiguren stellte sie ein Schild: schon verkauft. „Dann wollten die Leute es erst recht haben“, sagt Geertrui. Eine zweite Figur war schnell gegossen.

Torten in Form von Zeche und Ford-Werk

1998 übernahm Vater Hugo. Er ließ den braunen, altmodischen Laden bis aufs Skelett entkernen. Er setzte auf Regionalprodukte wie den „Genker Kroaker“ und entwickelte mit der Stadt die Genker Kekse, die bis heute zu den Rennern gehören.



Berühmt wurden seine Motivtorten. Sie erzählen, was Genk geprägt hat, etwa das Ende der Kohlezechen und des Ford-Werks. Erst kürzlich lieferte die Familie fünf davon nach Brüssel, bestellt von der flämischen Regierung.

„Supermarktbrot isst man ganz auf, so viel Luft ist drin“

Warum es immer weniger Bäcker gibt, beantwortet Pieter knapp: „Niemand will mehr schwere Berufe machen.“ Bei Metzgern, Klempnern und Elektrikern sehe man dasselbe.



Wer bleibt, muss besser sein als das Regal im Supermarkt. Die Goiris setzen auf gute Butter, frische Eier und beste Schokolade. Von ihrem Brot sei man nach zwei Scheiben satt, sagt Pieter. Ein Supermarktbrot esse man manchmal komplett auf.



Teurer sei der Bäcker übrigens nicht automatisch. Manche Supermärkte verlangten mehr. Dazu kommt Tiktok: Die Zimtschnecken der Bäckerei gingen schon viral, im Herbst laufen sie besonders gut. Auf Instagram und Facebook zeigen die Geschwister, wie viel Handarbeit in jedem Teil steckt.

Auch in Deutschland schrumpft das Bäckerhandwerk

Hierzulande ist der Trend derselbe. Laut Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks sank die Zahl der handwerklichen Bäckereien 2025 um 2,8 Prozent auf 8659 Betriebe.



Es gibt aber auch Leute wie die Goiris. 448 Meisterinnen und Meister machten sich im selben Jahr selbstständig, laut Verband ein Höchststand, wie die Berliner Zeitung berichtete. Für sie alle gilt wohl, was in Genk gilt: Der Wecker klingelt früh.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema