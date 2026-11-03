Die AfD verliert in der neuen Insa-Umfrage. Die Union rückt wieder näher an die Partei heran. Im Osten zeigt sich allerdings ein ganz anderes Bild.

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Die AfD von Alice Weidel hat in Umfragen leicht an Zustimmung verloren.

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Die AfD hat in der neuen Insa-Umfrage Stimmen eingebüßt. Stünde am kommenden Sonntag die Bundestagswahl an, käme die Partei auf 28 Prozent – weiterhin Platz eins, aber mit kleinerem Vorsprung als zuletzt.



Dahinter folgen Union, Grüne und SPD. Das deutlichste Signal steckt im Vergleich zwischen Ost und West: Zwischen der AfD im Osten und im Westen liegen 15 Prozentpunkte.

AfD, Union, Grüne: die Insa-Umfrage im Überblick

Aktuelle Insa-Umfrage: Das sind die Werte der Parteien AfD: 28 Prozent

CDU/CSU: 20 Prozent

Grüne: 15 Prozent

SPD: 14 Prozent

Linke: 10 Prozent

FDP: 5 Prozent

BSW: 3,5 Prozent

Sonstige: 4,5 Prozent

Die Grünen verbessern sich nach der Erhebung um einen Punkt und liegen auf Rang drei, knapp vor der SPD. SPD und Linke bleiben unverändert.

AfD verliert trotz Platz eins

Gegenüber der Vorwoche gibt die AfD nach. Die Erhebung weist ein Minus von einem Prozentpunkt aus. Mit 28 Prozent liegt die Partei damit wieder auf dem Niveau von Mitte August. In den Monaten dazwischen fielen die Insa-Werte höher aus – zeitweise knapp über 30 Prozent.

Weil die AfD verliert und die Union zugleich zulegt, schrumpft der Abstand zwischen den beiden Parteien erneut. Stärkste Kraft bleibt die AfD aber mit klarem Vorsprung.

AfD im Osten bei 40 Prozent – im Westen nur 25

Der größte Unterschied zeigt sich zwischen den Landesteilen. Im Westen kommt die AfD auf 25 Prozent, im Osten auf 40 Prozent. Bei der Union ist es umgekehrt: Sie liegt im Westen bei 22 Prozent, im Osten nur bei 13 Prozent. Auch Grüne und SPD sind im Westen stärker.

Eine Besonderheit gibt es bei der Linken. Sie ist laut der Umfrage neben der AfD die einzige Partei, die im Osten (13 Prozent) deutlich besser abschneidet als im Westen (10 Prozent).

Für die FDP ist die Fünf-Prozent-Marke eine Zitterpartie. Bundesweit landet sie genau auf fünf Prozent – im Westen stärker (sechs Prozent) als im Osten (drei Prozent). Das BSW verharrt unter Parteichef Fabio de Masi im Tief. Mit 3,5 Prozent würde es den Sprung in den Bundestag verfehlen; zwischen West (drei Prozent) und Ost (vier Prozent) liegt kaum ein Unterschied.

So verteilen sich die Werte nach Regionen AfD: 25 Prozent (Westen), 40 Prozent (Osten)

CDU/CSU: 22 Prozent (Westen), 13 Prozent (Osten)

Grüne: 17 Prozent (Westen), 9 Prozent (Osten)

SPD: 15 Prozent (Westen), 12 Prozent (Osten)

Linke: 10 Prozent (Westen), 13 Prozent (Osten)

FDP: 6 Prozent (Westen), 3 Prozent (Osten)

BSW: 3 Prozent (Westen), 4 Prozent (Osten)

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