Instagram-Jubel und Abwehr-Frust: Breitenreiters harte Realität bei Hansa Rostock

Andreas Voglsammer hat mit seinen drei Tore bisher am häufigsten in dieser Saison für Hansa Rostock jubeln dürfen.

Wer in diesen Tagen durch den Instagram-Kanal des FC Hansa Rostock scrollt, sieht in einem Post nur eine Sache: Jubel. Für jedes der bisherigen 15 Tore in der 3. Liga hat der Klub den jeweiligen Torjubel in eine Bildergalerie gestellt, dazu die Botschaft „15 Tore – 15 Jubel! In Würzburg nachlegen!“. 182.000 Follower bekommen so eine kleine Motivation für ein Spiel, in dem ein neuer Trainer sein Ligadebüt gibt.

Drittliga-Debüt mit Hansa Rostock für Breitenreiter

Am Sonnabend sitzt André Breitenreiter bei den Würzburger Kickers erstmals in einem Drittligaspiel auf der Rostocker Bank. Er übernimmt von Daniel Brinkmann, von dem sich der Klub Mitte September überraschend getrennt hatte, ebenso wie von Co-Trainer Dirk Flock.



Die Entwicklung entspreche „nicht mehr unseren Erwartungen und unseren sportlichen Zielen“, begründete Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh den Schritt. Statt Brinkmann soll nun Breitenreiter Hansa zurück in die 2. Bundesliga führen. Und der Start verlief wie bestellt: Beim SV Gützkow gewann der Klub im Landespokal 11:0. Als Maßstab für die Liga taugt dieser Auftritt freilich kaum.

Denn die Galerie auf Instagram erzählt nur die halbe Geschichte. Mit 15 Treffern haben nur Tabellenführer MSV Duisburg, der Zweite Viktoria Köln und der Vierte 1. FC Saarbrücken (je 19) häufiger getroffen als Hansa. Aber: Ebenso oft hat der Klub in dieser Saison hinten kassiert. 15 Gegentore haben in der Liga auch Würzburg, der SV Meppen und der TSV Havelse zugelassen, mehr, nämlich 17, nur Jahn Regensburg.

Zustimmung wird geprüft...

Zu den Erwartungen an einen Aufstiegskandidaten passt diese Statistik kaum und wird die größte Aufgabe für den neuen Trainer sein. Hansa Rostock steht auf Platz sechs und liegt nur drei Zähler hinter Rang zwei. Aber im Kampf um die vorderen Plätze wird es eng, wenn man hinten so viel durchlässt. Das macht die Aufgabe in Würzburg unbequemer, als es der Tabellenplatz des Gegners vermuten lässt: Der Sechzehnte hat genauso viele Gegentore auf dem Konto.



Am Sonnabend dürfte sich zeigen, welche der beiden Statistiken Breitenreiter zuerst verändert. Die Galerie, in der Andreas Voglsammer mit bislang drei Treffern am häufigsten beim Jubeln zu sehen ist, aber dürfte aus Sicht des FC Hansa Rostock und seinen Fans gerne etwas größer werden. Die andere Zahl dagegen soll bitte stehen bleiben.

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