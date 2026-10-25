Geopolitik

Instrument Palästina: Spielball der Blöcke oder selbst eine Großmacht?

Palästina hat keinen Staat, setzt aber Großmächte unter Druck und mobilisiert Massen im Westen. Moskau, Teheran, arabische Staaten und die Hamas nutzen das für eigene Zwecke. Wer instrumentalisiert hier wen?

Foto von Autor/Autorin: Alexander Dergay
Alexander Dergay
9 Min
Eine Person mit einem Stirnband der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) demonstriert für die Freilassung des propalästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil. Ein US-Bundesrichter hatte dessen Abschiebung vorläufig gestoppt.

Eine Person mit einem Stirnband der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) demonstriert für die Freilassung des propalästinensischen Aktivisten Mahmoud Khalil. Ein US-Bundesrichter hatte dessen Abschiebung vorläufig gestoppt.

© David Dee Delgado/Getty Images/afp

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In der Debatte über den Nahostkonflikt sind die Rollen scheinbar klar verteilt: Israel handelt, Washington steuert, Palästina leidet. Israel gilt als verlängerter Arm der USA, die Palästinenser sind vermeintlich machtlose Opfer. Doch dieses Bild blendet eine unbequeme Frage aus: Wer instrumentalisiert Palästina – und wer profitiert vom Konflikt?

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