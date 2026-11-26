Die Berliner Polizei führt deutlich weniger Intensivtäter als zu Jahresbeginn, bei der Staatsanwaltschaft steigt die Zahl dagegen leicht. Das sind die neuesten Angaben des Senats. Die Frage nach den häufigsten Vornamen beantwortet der Senat erneut nicht.



Wie viele Intensivtäter es in Berlin gibt, hängt davon ab, wen man fragt. Die Polizei führte Anfang November 167 Personen in dieser Kategorie, im Januar waren es noch 194. Die Staatsanwaltschaft zählte zum 30. Juni dieses Jahres dagegen 287 Intensivtäter – 13 mehr als Ende 2025. Die Zahlen stammen aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Senatsverwaltung für Inneres auf eine Schriftliche Anfrage des AfD-Abgeordneten Martin Kohler.

Warum Polizei und Staatsanwaltschaft unterschiedlich zählen

Dass die Zahlen auseinanderliegen, erklärt der Senat mit unterschiedlichen Datensystemen. Die Polizei wertet ihr System Poliks aus, die Staatsanwaltschaft das Verfahren Mesta. Zudem führt die Polizei auch Personen, die sie selbst als Intensivtäter einschätzt, die bei der Staatsanwaltschaft aber noch nicht oder nicht mehr so eingestuft sind.



Bei der Polizei ging der Rückgang vor allem auf die Heranwachsenden zurück: Ihre Zahl sank von 80 auf 62. Bei den 21- bis 24-Jährigen fiel sie von 32 auf 25. Die Zahl der Jugendlichen blieb mit 38 nahezu stabil, Kinder führt die Polizei inzwischen nicht mehr in dieser Kategorie. Nur bei den über 25-Jährigen gab es ein leichtes Plus von 40 auf 42.

Bei der Staatsanwaltschaft verläuft die Entwicklung umgekehrt. Dort stieg vor allem die Zahl der Jugendlichen, von 30 auf 41. Mit 135 Personen stellen Erwachsene ab 25 Jahren fast die Hälfte. Intensivtäter sind fast ausschließlich Männer: Die Polizei führt eine Frau, die Staatsanwaltschaft drei.

Wer in Berlin als Intensivtäter gilt

Grundlage der Einstufung ist eine gemeinsame Richtlinie der Senatsverwaltungen für Justiz und für Inneres. Die aktuelle Fassung gilt seit dem 1. April 2026 und läuft bis Ende März 2028. An den Kriterien hat sich laut Senat seit 2016 nichts geändert.

Als Intensivtäter gelten demnach vorwiegend junge Menschen, die eine besonders schwere Tat begangen haben, etwa einen Raub. Eingestuft wird auch, wer innerhalb eines Jahres mindestens fünf solcher Taten begangen hat. Dasselbe gilt bei mindestens zehn Straftaten „von einigem Gewicht“ in einem Jahr, wenn zudem eine verfestigte kriminelle Karriere droht.

Staatsangehörigkeit: Gut die Hälfte hat einen deutschen Pass

Bei der Polizei besitzen 90 der 167 Intensivtäter die deutsche Staatsangehörigkeit. Das sind rund 54 Prozent, 2025 waren es noch 118 von 194 oder rund 61 Prozent. Die größten Gruppen ohne deutschen Pass sind syrische und russische Staatsangehörige mit je zwölf Personen. Es folgen bulgarische Staatsangehörige (6) sowie afghanische und türkische (je 5). Bei drei Personen ist die Staatsangehörigkeit ungeklärt.



48 der polizeilich geführten Intensivtäter haben neben der deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit. Am häufigsten ist die Kombination deutsch-türkisch mit 13 Fällen, gefolgt von deutsch-libanesisch und deutsch-polnisch mit je fünf.



Bei der Staatsanwaltschaft haben 145 Intensivtäter ausschließlich die deutsche und 15 weitere eine doppelte Staatsangehörigkeit, zusammen rund 56 Prozent. Die größte Gruppe ohne deutschen Pass bilden dort Syrer mit 31 Personen. Es folgen bulgarische (10), russische (9), afghanische und libanesische Staatsangehörige (je 7). Bei 16 Personen ist die Staatsangehörigkeit unbekannt.

Vornamen der Intensivtäter: Senat verweigert die Antwort

Der AfD-Abgeordnete wollte außerdem wissen, welches die 20 häufigsten Vornamen aller Intensivtäter sind und welche bei denen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Kohler bezog sich dabei auf Bremen, wo im November die Vornamen der dort geführten 71 Intensivtäter öffentlich bekannt wurden. Veröffentlicht wurden sie vom Nachrichtenportal Nius. Die Liste soll aus internen Unterlagen von Polizei und Staatsanwaltschaft stammen.



Diese Fragen beantwortet der Senat nicht. Er verweist auf seine Rechtsauffassung aus früheren Antworten: Die Vornamen deutscher Tatverdächtiger würden dabei als Chiffre für deren ethnische Zuordnung abgefragt. „Dass der Senat sich trotz eines gegenteiligen Gerichtsurteils weiterhin weigert, die Vornamen zu nennen, ist eine Missachtung der Rechte von Parlamentariern“, sagt Martin Kohler.

Die meisten Intensivtäter wohnen in Neukölln

Zu den Wohnorten kann nur die Staatsanwaltschaft Angaben machen. Erfasst ist der Wohnsitz zum Zeitpunkt der Einstufung. Demnach wohnten die meisten Intensivtäter in Neukölln (48), Mitte (35) und Reinickendorf (34). Es folgen Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf mit je 32. Am wenigsten waren es in Charlottenburg-Wilmersdorf (9), Pankow und Steglitz-Zehlendorf (je 10).



Bei den Jugendlichen und Heranwachsenden ergibt sich ein anderes Bild. Hier liegt Lichtenberg mit 14 Personen vorn, vor Reinickendorf (11) sowie Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Tempelhof-Schöneberg (je 10). Neukölln kommt in dieser Altersgruppe auf acht. Die Polizei kann die Wohnbezirke ihrer Intensivtäter nach eigener Angabe nicht automatisiert auswerten.

Dutzende in Haft, zwölf zur Festnahme ausgeschrieben

Nach Angaben der Polizei saßen Anfang November 47 ihrer Intensivtäter in Haft, 19 in Untersuchungs- und 28 in Strafhaft. Die Staatsanwaltschaft verzeichnete Mitte November 57 Personen mit Hafteinträgen, davon 24 in Untersuchungs- und 33 in Strafhaft. Darunter sind zwölf Jugendliche in Untersuchungshaft.



Nicht enthalten sind Jugendstrafen, da deren Vollstreckung bei den Jugendgerichten liegt. In der Jugendstrafanstalt Berlin verbüßen derzeit 34 Intensivtäter eine Jugendstrafe. Zwölf als Intensivtäter eingestufte Personen waren zur Festnahme ausgeschrieben: ein Jugendlicher, zwei Heranwachsende und neun Erwachsene.



Wie viele ausländische Intensivtäter ausreisepflichtig sind, geduldet werden oder seit 2016 abgeschoben wurden, kann der Senat nicht sagen. Diese Daten würden statistisch nicht erfasst, so die Begründung.

„Dass der Senat nicht einmal weiß, wie viele Intensivtäter ausreisepflichtig sind, und dass zwölf bekannte Intensivtäter frei herumlaufen, ist unbegreiflich“, befindet der Abgeordnete Kohler. Auffällig sei zudem der hohe Anteil der Doppelstaatler unter den deutschen Tatverdächtigen und der überproportionale Anteil von Ausländern am Gesamtgeschehen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema