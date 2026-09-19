Interview mit ukrainischem Rüstungsmanager: „Wir haben diese Erfahrung mit dem Leben unserer Soldaten bezahlt“

„Unter Trump hat Amerika bislang nur Karten verloren“, sagt Vladislav Belbas. Im Interview spricht der Chef von Ukrainian Armor über die brutalen Lehren des Krieges und Moskaus Kalkül bei Verhandlungen.

Ein Mann probiert eine interaktive Präsentation auf der 34. Internationalen Messe der Verteidigungsindustrie MSPO aus.

Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen länger als der Große Vaterländische Krieg nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Für Sicherheit und Verteidigung sind im ukrainischen Staatshaushalt 2026 nach einer Aufstockung 4,37 Billionen Hrywnja vorgesehen, umgerechnet rund 84 Milliarden Euro. Das entspricht etwa sechzig Prozent der Staatsausgaben.