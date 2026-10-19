„Invest in Germany“: Merz umwirbt die Weltelite und verliert die Deutschen

Merz empfängt in Berlin Chefs von Nvidia, Blackrock, Goldman Sachs und Co. Doch das ersetzt weder Reformen noch das Vertrauen der Deutschen. Ein Kommentar.

Ob Nvidia-Chef Jensen Huang, Blackrock-Chef Larry Fink oder Goldman-Sachs-Chef David Solomon: An großen Namen mangelt es Friedrich Merz (CDU) bei seinem ersten internationalen Investitionsgipfel nicht. Am Montagabend empfängt der Bundeskanzler im ehemaligen Heizkraftwerk in Berlin-Mitte rund 500 Gäste. Am Dienstag sollen etwa 200 Unternehmenschefs über Geschäfte in Deutschland sprechen. Merz braucht ihr Geld. Mindestens ebenso dringend braucht er ihren Optimismus.

Denn der soll auch auf die Deutschen abfärben. Ausländische Investoren blickten laut Handelsblatt aus Regierungskreisen deutlich positiver auf den deutschen Standort als die Deutschen selbst. Merz selbst hat vor knapp einer Woche beim Arbeitgebertag bereits erklärt, bei dem Gipfel gehe es auch um eine Botschaft der Investoren an die Bevölkerung: Wir glauben an Deutschland.

Das ist eine schöne Botschaft. Nur ist Vertrauen in Deutschland nicht dasselbe wie Vertrauen in Merz als Regierungschef. Ein Konzernchef kann hier hervorragende Geschäfte erwarten und die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung trotzdem für unzureichend halten.

Wenn der Nvidia-Chef mal zum Kanzler fliegt, fliegt er erstmal nur nach Berlin und hat noch kein Gütesiegel für Merz' Regierungsarbeit ausgestellt. Hoffentlich kriegt er nichts vom BER-Chaos ab! Das wäre ja peinlich, gleich bei der Landung einzusehen, dass die Deutschen es nicht können.

„Invest in Germany“: Merz lockt internationale Investoren – die Deutschen überzeugt er nicht

Während Merz internationale Investoren umwirbt, verliert er zu Hause weiter an Rückhalt. Ende Juli bewerteten im ZDF-Politbarometer noch 26 Prozent seine Arbeit als eher gut, im August waren es 20 Prozent, Ende September zuletzt nur noch 17 Prozent. Im Barometer vom 25. September bewerteten 79 Prozent der Befragten Merz’ Arbeit als Bundeskanzler als eher schlecht. 67 Prozent bezweifelten, dass er seinen Reformkurs fortsetzen kann. Dabei hielten 85 Prozent grundlegende Reformen auch dann für wichtig, wenn sie finanzielle Belastungen und Einschnitte mit sich bringen. Die Deutschen wissen, dass sich etwas ändern muss. Sie zweifeln daran, dass dieser Kanzler es schafft.

Merz hat schließlich mit seinen früheren Versprechen hohe Erwartungen geweckt: weniger Bürokratie, bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen und ja, endlich Wirtschaftswachstum. Doch nach anderthalb Jahren überzeugt seine Regierung große Teile der Bevölkerung nicht. Rund zwei Drittel der im ZDF-Barometer Befragten erwarteten noch Ende September, dass seine Kanzlerschaft sogar vorzeitig endet.

Merz’ Investitionsgipfel: Alte Zusagen werden nicht zu neuem Geld

Natürlich braucht Deutschland privates Kapital. Aber die Bundesregierung darf einen gut besuchten Gipfel nicht mit einem wirtschaftlichen Durchbruch verwechseln. Laut Handelsblatt sollen fünf Unternehmen auf der Bühne ihre jüngst angekündigten Projekte vorstellen und „teilweise“ neue Investitionen verkünden.

Das Wort „teilweise“ ist hier entscheidend: Bereits bekannte Vorhaben werden nicht dadurch zusätzlich, dass der Kanzler danebensteht. Schon die erste Merz-Initiative „Made for Germany“ im Juli des letzten Jahres mit 61 deutschen Unternehmen erwies sich im Nachhinein vor allem als PR-Show, als die Berliner Zeitung erfuhr, dass ein großer Teil der angekündigten Investitionen offenbar längst beschlossen und nicht erst im Rahmen der Initiative zusätzlich entstanden war.

Was Frankreich-Proteste eigentlich zeigen

Auch für diesen Gipfel zählt lediglich, welches Geld wirklich neu ins Land kommt, unter welchen Bedingungen es investiert wird und wann daraus konkrete Arbeitsplätze und Wertschöpfung entstehen. Merz muss jetzt zeigen, was er Unternehmen bietet, die vor der Insolvenz stehen, und Beschäftigten, die um ihre Jobs fürchten.



Deren Vertrauen gewinnt er nicht dadurch zurück, dass Larry Fink oder Jensen Huang neben ihm stehen. Die radikalen Proteste in Frankreich zeigen spätestens jetzt, wie wenig die breite Masse von der Elite hält, wenn die Regierung gleichzeitig in wichtigen Bereichen wie Gesundheit und Bildung kürzt und spart.



In Deutschland äußern die Bürger ihren Unmut über die aktuelle Lage längst beim Wählen – oder eben Abwählen. Merz sollte diese Wut nicht bloß mit schlechter Stimmung verwechseln, die ein paar gut gelaunte Star-Investoren wieder richten können.

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