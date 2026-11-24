Die Regierung in Bagdad will die Ölexporte der irakischen Kurdenregion selbst steuern. Der kurdische Regierungschef Masrour Barzani weist die Anordnungen scharf zurück.

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Der kurdische Regierungschef Masrour Barzani (links) bei einem Treffen mit Iraks Ministerpräsident Ali al-Zaidi am 9. November in Bagdad

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Die irakische Zentralregierung hat angeordnet, mehrere bislang von kurdischen Kräften kontrollierte Ölfelder unter staatliche Verwaltung zu stellen. Das Ölministerium in Bagdad soll die Förderanlagen in den Provinzen Kirkuk, Ninive, Diyala und Salahaddin übernehmen.



Zugleich sollen sämtliche Grenzübergänge der autonomen Kurdenregion unter die Kontrolle der Zentralregierung gestellt werden. Das berichteten die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP am Dienstag.

Die kurdische Regionalregierung soll Exporte von Rohöl und Erdölprodukten nur noch über das föderale Ölministerium genehmigen dürfen. Der kurdische Regierungschef Masrour Barzani wies die Entscheidungen aus Bagdad laut Reuters scharf zurück.

Streit um Ölfeld Khurmala

Betroffen sind Ölfelder, die nach Auffassung Bagdads dem irakischen Staat gehören, aber bislang von kurdischen Sicherheitskräften kontrolliert werden. Dazu könnte auch das Ölfeld Khurmala gehören, wie Reuters unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete. Das Feld steht bereits seit dem Jahr 2007 unter kurdischer Kontrolle.

Die Anordnungen folgen auf Ermittlungen wegen mutmaßlichen Ölschmuggels bei der staatlichen North Oil Company. Nach Darstellung der irakischen Regierung soll ein Netzwerk aus hochrangigen Verantwortlichen und bewaffneten Gruppen über Jahre Öl im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar entwendet haben.

Im Zuge dieser Ermittlungen setzte die Regierung den Leiter der Grenzbehörde ab. Der Generaldirektor der North Oil Company und seine Stellvertreter wurden vorläufig vom Dienst suspendiert. Auch mehrere Sicherheitsverantwortliche in Kirkuk wurden abgesetzt.

Bagdad geht gegen Ölschmuggel vor

Die Zentralregierung ordnete zudem weitere Maßnahmen gegen den Ölschmuggel an. Irakische Sicherheitskräfte sollen nicht genehmigte Grenzübergänge schließen. Alle Ölförderanlagen sollen mit elektronischen Messgeräten ausgestattet werden. Zudem ist ein digitales Überwachungssystem für Pipelines vorgesehen.

In einem gesonderten Fall werfen irakische Regierungsvertreter der proiranischen Miliz Kataib Hisbollah vor, an einem Ölschmuggelnetzwerk beteiligt gewesen zu sein. Die Miliz weist die Vorwürfe zurück.

Ölstreit mit der Kurdenregion seit Jahren

Der Streit über die Kontrolle der Ölförderung belastet die Beziehungen zwischen Bagdad und Erbil, der Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, seit Jahren. Nach dem kurdischen Unabhängigkeitsreferendum von 2017 hatte die Zentralregierung die Kontrolle über die ölreiche Stadt Kirkuk und weitere Gebiete an sich gezogen.

Wegen eines früheren Streits über eigenständige Ölexporte der Kurdenregion waren die Öllieferungen durch eine Pipeline in die Türkei mehr als zwei Jahre lang unterbrochen. Erst im September 2025 vereinbarten beide Seiten die Wiederaufnahme.

Bislang fehlt im Irak ein einheitliches Öl- und Gasgesetz. Die kurdische Regionalregierung beansprucht insbesondere für nach 2005 erschlossene Ölfelder eigene Zuständigkeiten.



Das irakische Verfassungsgericht hatte 2022 das kurdische Ölgesetz für ungültig erklärt und die Übergabe der gesamten Ölförderung an das föderale Ministerium gefordert. Die Regierung in Erbil wies das Urteil zurück.

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