Auf einen US-Angriff in der Straße von Hormus folgen neue Angriffe am Golf. Teheran warnt auch die Verbündeten Washingtons.

Bahrain und Kuwait haben nach einem US-Luftangriff auf die iranische Insel Qeschm neue Angriffe auf ihr Staatsgebiet gemeldet. Bahrains Militär erklärte am Mittwoch laut der staatlichen Nachrichtenagentur BNA, seine Luftabwehr habe mehrere iranische Angriffe abgefangen. Kuwaits Generalstab meldete nach Angaben der Kuwait Times die Abwehr „feindlicher Drohnenangriffe“.



Die iranische Armee erklärte über den Staatssender Irib, sie habe US-Militärausrüstung auf einem Luftwaffenstützpunkt in Kuwait ins Visier genommen. Irans Armeechef Amir Hatami drohte laut Tasnim mit einer härteren Reaktion, sollte der Iran erneut angegriffen werden.

Iran meldet Angriff auf US-Militärausrüstung in Kuwait

Kuwaits Generalstab erklärte, die hörbaren Explosionen seien auf die Arbeit der Luftabwehr zurückzuführen. Das Militär rief die Bevölkerung auf, die Sicherheitsanweisungen der Behörden zu befolgen. Woher die Drohnen kamen, teilte der Generalstab zunächst nicht mit.



Die iranische Armee erklärte später, sie habe in den frühen Morgenstunden den kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem mit Drohnen angegriffen. Ziel seien dort stationierte Patriot-Flugabwehrsysteme und weitere Ausrüstung des US-Militärs gewesen, hieß es in der vom iranischen Staatssender Irib verbreiteten Erklärung. Ob die Anlagen getroffen wurden, blieb offen. Laut Reuters war es der erste gemeldete iranische Angriff auf Kuwait seit September.

Bahrain meldet dritten Angriff binnen einer Woche

Bahrain meldete laut Reuters zum dritten Mal in dieser Woche, iranische Angriffe abgefangen zu haben. Angaben zu Schäden oder Verletzten machte das bahrainische Militär nach Informationen von Associated Press zunächst nicht. In dem Inselstaat ist die Fünfte Flotte der US-Marine stationiert.



Bereits am Dienstag hatten die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben eine US-Radaranlage in Bahrain mit Drohnen angegriffen. Die USA reagierten noch am selben Tag mit einem Luftangriff auf Qeschm. Ein US-Militärvertreter sagte Reuters, Ziel sei eine Raketenabschussanlage auf der Insel gewesen. Er bezeichnete den Angriff als Reaktion auf iranische Attacken gegen US-Personal und US-Einrichtungen.

Irans Armeechef droht mit Angriffen „ohne geografische Begrenzung“

Hatami sagte am Mittwoch laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran sei auf einen weiteren Angriff vorbereitet. Die Antwort werde sich gegen den Gegner und dessen Unterstützer richten und „ohne geografische Begrenzung“ erfolgen. Der Armeechef äußerte sich am Rande eines Ausstellungsbesuchs.



Die USA und Israel hatten den Krieg am 28. Februar mit Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran griff seither wiederholt Ziele in Israel und in Golfstaaten an, die US-Streitkräfte beherbergen.



In den vergangenen Monaten rückte die Straße von Hormus in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Die iranischen Revolutionsgarden haben die Meerenge seit Kriegsbeginn faktisch abgeriegelt. Sie verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und ist eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Öltransport. Die Einschränkungen für die Schifffahrt haben die Öl- und Treibstoffpreise weltweit steigen lassen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema