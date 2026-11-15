Iran greift Bahrain erneut an – US-Botschafterin widerspricht Erfolgsmeldung

Sechs Drohnen sollen ein US-Radar getroffen haben, behaupten Irans Revolutionsgarden. Aus Bahrain kommt eine andere Darstellung.

Eine im Juli veröffentlichte Aufnahme der iranischen Revolutionsgarden soll Raketenstarts gegen US-Ziele in Bahrain zeigen. Am Sonntag griff der Iran Bahrain erneut mit Drohnen an.

Der Iran hat Bahrain erneut mit Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr habe mehrere Angriffe abgefangen und die Flugkörper zerstört, bevor sie ihre Ziele erreichten, erklärten die bahrainischen Streitkräfte am Sonntag. Die iranischen Revolutionsgarden teilten dagegen mit, sie hätten mit sechs Drohnen ein amerikanisches Luftabwehrradar auf der Hubschrauberbasis Al-Riffa südlich der Hauptstadt Manama angegriffen.

Nach Angaben von US-Botschafterin Stephanie Hallett wurden sämtliche Drohnen abgefangen. Es habe weder Sachschäden noch Verletzte gegeben, berichteten bahrainische Medien unter Berufung auf eine Erklärung der US-Botschaft. Hallett wies die iranischen Erfolgsmeldungen als falsch zurück und würdigte die Arbeit der bahrainischen Sicherheitskräfte.

Sirenen und Explosionen in der Nacht

Rund um Manama waren in der Nacht zum Sonntag Explosionen zu hören. Die Behörden lösten nach Angaben des Wall Street Journal zweimal Alarm aus und forderten die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen. In Bahrain befindet sich das Hauptquartier der Fünften Flotte der US-Marine.



Die Revolutionsgarden bezeichneten den Angriff als zweite Phase ihrer Reaktion auf amerikanische Militärangriffe. Ihre Luft- und Weltraumkräfte hätten das Radarsystem auf der Basis Al-Riffa mit sechs Drohnen ins Visier genommen, hieß es in der von der den Revolutionsgarden nahestehenden Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichten Erklärung.

Bereits am Freitag hatte der Iran nach rund zwei Monaten Pause wieder einen Angriff auf Bahrain gemeldet. Damals behaupteten die Revolutionsgarden, ein amerikanisches Frühwarnradar getroffen zu haben. Das US-Regionalkommando Centcom widersprach: Zwei iranische Angriffsdrohnen seien auf dem Weg nach Bahrain abgeschossen worden. Schäden habe es nicht gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur AP.

Bahrain fordert Konsequenzen

Bahrains Außenministerium verurteilte die erneuten Angriffe als Verletzung der Souveränität des Königreichs. Das Land lehne es ab, sein Staatsgebiet zum Schauplatz fremder Auseinandersetzungen zu machen, erklärte das Ministerium laut der lokalen Zeitung Al-Bilad.



Das Königreich behalte sich individuelle und kollektive Selbstverteidigung vor und werde seine Sicherheit in enger Abstimmung mit den anderen Golfstaaten sowie seinen Verbündeten schützen. Zugleich forderte das Ministerium den UN-Sicherheitsrat auf, die wiederholten Angriffe zu verurteilen und entschlossene Maßnahmen zu ergreifen.

Gefechte trotz festgefahrener Verhandlungen

Die neuen Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund festgefahrener Verhandlungen über ein Ende des seit Ende Februar andauernden Kriegs der USA und Israels gegen den Iran. US-Präsident Donald Trump setzt inzwischen vor allem auf wirtschaftlichen Druck durch eine Seeblockade. Zugleich liefern sich amerikanische und iranische Kräfte weiterhin Gefechte um die strategisch wichtige Straße von Hormus.

Nach Angaben des Wall Street Journal haben die USA in den vergangenen Wochen mehrfach iranische Stellungen angegriffen, darunter auf der Insel Qeschm. Dort unterhalten die Revolutionsgarden einen wichtigen Marinestützpunkt, von dem aus sie Drohnen und Raketen einsetzen.



Amerikanische und Golfvertreter erklärten der Zeitung, die Angriffe sollten iranische Attacken auf Schiffe verhindern. Trump bezeichnete die Einsätze als begrenzt und signalisierte, eine Rückkehr zu größeren Kampfhandlungen vermeiden zu wollen.

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