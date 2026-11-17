Ein Tanker wird zum zweiten Mal angegriffen, der Verbleib seiner Besatzung ist ungeklärt. Auch an einer weiteren wichtigen Handelsroute verschärft sich die militärische Lage.

In der Straße von Hormus häufen sich die Angriffe auf Handelsschiffe. Nach Berichten von Al Jazeera sollen in den vergangenen Tagen mindestens fünf Schiffe in und um die strategisch wichtige Meerenge getroffen worden sein. Die britische Seesicherheitsstelle UKMTO meldete allein am Montag zwei Tankerangriffe, bei denen jeweils Feuer im Maschinenraum ausbrach. Einer der Tanker wurde am Dienstag erneut getroffen.



Parallel dazu verschärft sich die militärische Konfrontation zwischen dem Iran und den USA. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten einen Drohnenangriff auf eine amerikanische Radaranlage in Bahrain. Gleichzeitig bemühen sich Oman und Katar um eine diplomatische Lösung. Auch im Jemen hat sich die Lage zugespitzt: Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Kämpfer haben Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab eingenommen.

Tanker in Straße von Hormus zweimal getroffen – Besatzung nicht erfasst

Nach Angaben der britischen Seesicherheitsstelle UKMTO wurde am Montag um 6.58 Uhr deutscher Zeit ein Tanker angegriffen, der die Straße von Hormus in östlicher Richtung verließ. Das Schiff wurde von einem unbekannten Geschoss getroffen, im Maschinenraum brach ein Feuer aus. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet, sämtliche Besatzungsmitglieder waren erfasst.



Ein zweiter Angriff ereignete sich am Montag gegen 20 Uhr deutscher Zeit. Etwa 13 Kilometer nördlich der omanischen Hafenstadt Khasab wurde ein weiterer Tanker getroffen. Auch auf diesem Schiff brach im Maschinenraum ein Feuer aus. Der Tanker war anschließend manövrierunfähig. Die Besatzung wurde zunächst als sicher gemeldet.



Am Dienstag teilte UKMTO in einer um 8.45 Uhr deutscher Zeit veröffentlichten Aktualisierung mit, dass der bereits beschädigte Tanker bei Khasab erneut getroffen worden sei. Wieder brach an Bord ein Feuer aus. Über den Verbleib der Besatzung lagen der britischen Seesicherheitsstelle zu diesem Zeitpunkt keine gesicherten Informationen vor. Wann genau der zweite Angriff erfolgte, teilte UKMTO nicht mit.

Zustimmung wird geprüft...

Iran meldet Minentreffer auf mehrere Schiffe

Die iranischen Streitkräfte berichteten ihrerseits über weitere brennende Tanker. Nach Angaben von Reuters erklärten die Revolutionsgarden und die reguläre iranische Marine am Dienstag, zwei Öltanker und ein Flüssiggastanker hätten in der Meerenge Feuer gefangen. Iranische Stellen führen mehrere der jüngsten Vorfälle auf Seeminen zurück.



Die Angaben konnten von Reuters nicht unabhängig bestätigt werden. Die iranischen Streitkräfte nannten keine Schiffsnamen. Ob ihre Meldungen dieselben Tanker betreffen, über die UKMTO berichtet, ist ebenfalls nicht geklärt. Die britische Behörde hat für die beiden Angriffe vom Montag keinen Minentreffer als Ursache bestätigt.

Der Iran warnt Schiffe seit Monaten davor, die Meerenge ohne seine Genehmigung zu durchqueren. Die USA halten ihrerseits an einer Seeblockade gegen den Iran fest. Vor Kriegsbeginn passierte etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen die Straße von Hormus.



Wie gefährlich die Passage inzwischen geworden ist, zeigen Zahlen der Vereinten Nationen. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO hatte bis zum 11. November mehr als 130 Angriffe auf international eingesetzte Handelsschiffe in der Region bestätigt. Mindestens 25 Seeleute kamen seit Beginn des Krieges ums Leben.

Iran greift US-Radaranlage in Bahrain mit Drohnen an

Am Dienstag meldeten die iranischen Revolutionsgarden außerdem einen Drohnenangriff auf eine amerikanische Radaranlage auf dem Luftwaffenstützpunkt Sheikh Isa in Bahrain. Sie bezeichneten die Attacke als Reaktion auf angebliche Verletzungen des iranischen Luftraums durch US-Drohnen.



Die Regierung Bahrains erklärte, ihre Luftabwehr habe den Angriff abgefangen. Auch das für die Region zuständige amerikanische Zentralkommando CENTCOM bestätigte nach Reuters-Angaben, dass iranische Drohnen abgefangen worden seien. Amerikanische Soldaten seien nicht verletzt und US-Militäreinrichtungen nicht beschädigt worden.



Bereits am Sonntag hatte der Iran einen Angriff mit sechs Drohnen auf ein US-Radarsystem am Luftwaffenstützpunkt Al-Rifaa gemeldet. Auch damals erklärte Bahrain, die Geschosse abgefangen zu haben.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten am Dienstag Berichte über Explosionen auf der iranischen Insel Qeschm in der Straße von Hormus. Iranische Medien zitierten einen örtlichen Vertreter mit der Behauptung, die USA hätten dort Angriffe ausgeführt. Schäden an der Infrastruktur seien nicht entstanden. Eine unabhängige Bestätigung für einen neuen amerikanischen Angriff lag zunächst nicht vor.

Huthi rücken am Bab al-Mandab vor – zweite wichtige Handelsroute betroffen

Die Gefahren für den internationalen Schiffsverkehr beschränken sich nicht auf die Straße von Hormus. Im Jemen haben die mit dem Iran verbündeten Huthi-Kämpfer weitere Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab erobert. Diese verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden und ist insbesondere für den Schiffsverkehr zwischen Asien und Europa über den Suezkanal von Bedeutung.



Wie Reuters am Montag berichtete, zogen sich Streitkräfte der international anerkannten jemenitischen Regierung bereits am Sonntag aus Gebieten nahe der Meerenge zurück. Die Regierungstruppen konzentrieren sich nun auf die Verteidigung der Hafenstadt Aden.



Die Huthi übernahmen daraufhin weitere Küstenabschnitte. Damit können sie den Schiffsverkehr am südlichen Zugang zum Roten Meer stärker unter Druck setzen. Eine vollständige Kontrolle über die Meerenge bedeutet der Geländegewinn jedoch nicht.



Saudi-Arabien reagierte auf die militärischen Rückschläge mit einem Wechsel an der Spitze seiner Militärkoalition im Jemen. König Salman übertrug General Fayyad al-Ruwaili am Montag zusätzlich das Kommando über die gemeinsamen Streitkräfte.

Oman und Iran verhandeln über sichere Schifffahrtswege

Während die militärischen Angriffe andauern, empfing Omans Außenminister Badr al-Bussaidi am Dienstag seinen iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi in Maskat. Nach Angaben des omanischen Außenministeriums berieten beide über sichere Schifffahrtskorridore, die Wiederherstellung des internationalen Handelsverkehrs und Möglichkeiten, weitere militärische Eskalationen zu verhindern.



Araghtschi traf außerdem Sultan Haitham bin Tariq und überbrachte ihm eine Botschaft des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian.

Die Gespräche knüpfen an frühere Verhandlungen an. Bereits am 25. August hatten Oman und der Iran einen vorläufigen gemeinsamen Schifffahrtskorridor sowie ein Projekt zur Minenräumung vorgeschlagen. Über eine dauerhafte Regelung sollte anschließend weiterverhandelt werden.

Auch Katar setzt seine Vermittlungsbemühungen fort. Außenministeriumssprecher Madschid al-Ansari kündigte am Dienstag ein weiteres Treffen mit iranischen Vertretern an. Ziel sei es, die unterschiedlichen Positionen Washingtons und Teherans einander anzunähern.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Katars warnte al-Ansari, jede neue militärische Eskalation gefährde die diplomatischen Bemühungen. Die Angriffe am Golf bedrohten nicht nur die Schifffahrt, sondern auch die Weltwirtschaft.



Der Krieg begann am 28. Februar mit gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf den Iran. Knapp neun Monate später stehen die beiden wichtigsten Seewege der Region erneut im Mittelpunkt der militärischen Konfrontation.

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