141 Tanker pendeln durch die Straße von Hormus und laden Öl auf andere Schiffe um. Auf manchen Atlantikrouten kostet ein Supertanker über 500.000 Dollar am Tag.

Lange Wartezeiten vor der Straße von Hormus verknappen das Angebot an Schiffen und treiben die Frachtraten. (Symbolbild)

In der Straße von Hormus sind erneut drei Tanker von Geschossen getroffen worden. Das geht aus Warnmeldungen hervor, die die britische Seesicherheitsstelle UK Maritime Trade Operations (UKMTO) am Dienstag veröffentlichte. Alle drei Schiffe setzten ihre Fahrt fort.



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist der Verkehr durch die Meerenge gestört, über die zuvor rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung lief. Am Dienstag stieg der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent laut Reuters um gut zwei Prozent auf 91,40 Dollar.

Auf dem Tankermarkt hat der Krieg die Preise inzwischen so weit nach oben getrieben, dass gebrauchte Supertanker teurer sind als Neubauten. Laut dem Quartalsbericht des belgischen Schifffahrtskonzerns CMB.Tech liegt der Marktwert eines 15 Jahre alten Rohöltankers der größten gängigen Klasse, kurz VLCC, bei 165 Millionen Dollar. Ein Neubau derselben Klasse kostet bei Bestellung 132 Millionen Dollar. Der Gebrauchte ist damit 33 Millionen Dollar oder 25 Prozent teurer. Darüber berichtete am Dienstag das Schifffahrtsportal gCaptain.

Vor Hormus sind 141 Tanker im Pendelverkehr gebunden

Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre war ein 15 Jahre alter Supertanker 46 Millionen Dollar wert. Heute liegt der Marktwert beim 3,6-Fachen. Laut CMB.Tech versuchen staatliche Ölkonzerne und Händler, sich kurzfristig verfügbare Schiffe zu sichern. Einen gebrauchten Tanker können sie sofort einsetzen. Bei einer neuen Bestellung kann es Jahre dauern, bis die Werft das Schiff ausliefert.

Der Bedarf an Schiffen wächst, weil die Golfstaaten wieder mehr Öl verschiffen. Ende Oktober flossen aus Saudi-Arabien, dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Katar rund 10,9 Millionen Barrel pro Tag durch die Straße von Hormus. Im April waren es 6,7 Millionen. Das zeigen Daten des Schiffsdatendienstes AXS Marine, die CMB.Tech zitiert. Einen Teil des Öls bringen Tanker zunächst durch die Meerenge in den Golf von Oman. Dort übernehmen andere Schiffe die Ladung für die Weiterfahrt zu den Abnehmern.

Für diese Pendelfahrten sind nach Schätzung von CMB.Tech inzwischen 141 Tanker im Einsatz. Knapp drei Viertel davon sind Supertanker. Lange Wartezeiten verschärfen den Engpass. Für einen vollständigen Umlauf brauchen die Schiffe im Schnitt 23 Tage. Unter günstigen Bedingungen wären es laut CMB.Tech neun bis zehn. Die Tanker bleiben also mehr als doppelt so lange gebunden und fehlen auf anderen Routen.

Atlantik: Tankerraten knacken 500.000 Dollar pro Tag

Der Engpass zieht laut CMB.Tech Schiffe aus dem Atlantik ab. Auf einzelnen Atlantikrouten lagen die Tagesraten für Supertanker im Oktober bei mehr als 500.000 Dollar. Wie teuer das für Ölkäufer werden kann, hatte die Berliner Zeitung bereits im Oktober berichtet. Für eine Ladung von zwei Millionen Barrel Rohöl vom US-Golf nach China mit Verladung im November veranschlagte der Schiffsmakler SSY rund 80 Millionen Dollar. Das entsprach etwa 40 Dollar Frachtkosten je Barrel. Vor Kriegsbeginn waren es laut Reuters 8,60 Dollar.

Für Reedereien lohnt sich die Knappheit. Die Tankersparte Euronav von CMB.Tech erzielte bei kurzfristig vergebenen Supertanker-Transporten im dritten Quartal im Schnitt knapp 150.000 Dollar pro Tag, fast fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor. Für die bereits gebuchten Einsätze im laufenden Quartal meldet der Konzern im Schnitt rund 635.000 Dollar pro Tag. Zum Zeitpunkt des Berichts waren 59 Prozent der verfügbaren Schiffstage gebucht.

Der Preisaufschlag für gebrauchte Supertanker könnte unter Druck geraten, wenn sich der Verkehr durch die Straße von Hormus normalisiert. Kürzere Wartezeiten und weniger Umladungen würden Schiffe für andere Routen freimachen. Zugleich entspricht die Zahl der weltweit bestellten Supertanker laut den von gCaptain zitierten Clarksons-Daten bereits rund einem Drittel der bestehenden Flotte. Die meisten Auslieferungen erwartet CMB.Tech für 2028 und 2029.

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