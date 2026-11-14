Rubio hält weitere Iran-Angriffe für unnötig – neue Drohnenattacke auf Bahrain

Washington setzt auf wirtschaftlichen Druck. Zugleich bleiben die Spannungen am Golf hoch. Teheran droht für den Fall neuer Angriffe mit Vergeltung.

US-Außenminister Marco Rubio spricht am 13. November in Washington. Er hält weitere US-Militäraktionen gegen den Iran derzeit für unnötig.

US-Außenminister Marco Rubio hält weitere amerikanische Militäraktionen gegen den Iran derzeit für unnötig. Der wirtschaftliche Druck auf die Führung in Teheran sei bereits groß genug, sagte er am Freitag in Washington. Zugleich meldeten die US-Streitkräfte den Abschuss zweier iranischer Angriffsdrohnen auf dem Weg nach Bahrain.



„Der wirtschaftliche Schmerz, den wir diesem Regime zufügen, ist so groß, dass militärische Maßnahmen nicht nötig sind, weil wir es so sehr geschwächt haben“, sagte Rubio bei einer Veranstaltung der konservativen Juristenvereinigung Federalist Society. Ein Sieg bedeute aber, sicherzustellen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe besitze.

Rubio räumt wirtschaftliche Folgen für Amerikaner ein

Rubio knüpfte damit an eine Äußerung von Präsident Donald Trump an, wonach der Krieg militärisch praktisch vorbei sei. Bereits nach Gesprächen mit den G7-Partnern in Paris hatte der Außenminister laut Reuters argumentiert, die amerikanische Wirtschaftskampagne mache größere Kampfeinsätze gegen den Iran entbehrlich.



In Washington räumte er auch Belastungen für die eigene Bevölkerung ein. Der Krieg habe Treibstoff verteuert und wirtschaftliche Schmerzen verursacht. Trump hätte die Auseinandersetzung vermeiden und das iranische Atomprogramm seinem Nachfolger überlassen können, habe sich aber dagegen entschieden, sagte Rubio.

Der Auftritt folgte auf die schwere Niederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen. Nach Angaben der AP gehörten hohe Lebenshaltungskosten und der Iran-Krieg zu den Gründen für die Unzufriedenheit der Wähler mit Trumps Partei. Rubio betonte, der Zustand der Wirtschaft bemesse sich daran, ob Menschen sich das Nötige leisten könnten.

USA widersprechen iranischer Darstellung zu Bahrain

Unterdessen gingen jedoch die militärischen Zwischenfälle am Golf weiter. Das US-Regionalkommando Centcom erklärte am Freitag auf X, amerikanische Kräfte hätten zwei iranische Angriffsdrohnen abgefangen. Es habe weder Verletzte noch Schäden gegeben.



Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden behauptet, ein amerikanisches Frühwarnradar in Bahrain getroffen zu haben. Nach ihrer Darstellung war dies eine Reaktion auf einen Luftangriff auf einen Telekommunikationsmast im südiranischen Hafenort Sirik. Centcom wies die Behauptung eines erfolgreichen Angriffs zurück.



Auch aus der Straße von Hormus meldete der Iran einen neuen Vorfall. Ein Flüssiggastanker sei auf eine Seemine gefahren, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Das Schiff habe Warnungen ignoriert. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

UN-Organisation warnt vor Risiken für Seeleute

Die Angriffe gefährden weiter eine der wichtigsten Handelsrouten für Energie. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO erklärte am Mittwoch, sie habe seit Kriegsbeginn am 28. Februar mehr als 130 Angriffe auf international verkehrende Handelsschiffe in der Straße von Hormus bestätigt. Mindestens 25 Seeleute seien getötet worden. Weitere würden vermisst oder seien verletzt.



IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez forderte Staaten auf, Schifffahrtsregeln konsequenter durchzusetzen. Reedereien sollten Geschäfte vermeiden, die Besatzungen unvertretbaren Risiken aussetzten. Zugleich verlangte er politische Lösungen. Der Konflikt habe die Lebenshaltungskosten für Millionen Menschen weltweit erhöht.

Iran verlangt Garantien gegen neue Angriffe

Im UN-Sicherheitsrat warnte der stellvertretende iranische UN-Botschafter Gholamhossein Darzi vor einer Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen. Jeder neue amerikanische oder israelische Angriff werde eine sofortige und entschlossene Reaktion auslösen, sagte er laut Anadolu. Der Iran habe die Tür zur Diplomatie aber nicht geschlossen.



Ungelöst bleibt auch die Kontrolle des iranischen Atomprogramms. Nach einem der AP vorliegenden vertraulichen Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde besteht Teheran darauf, dass Gespräche über Überwachung nicht unter militärischen Drohungen geführt werden könnten. Zu den bei amerikanischen und israelischen Angriffen im Juni 2025 beschädigten Atomanlagen haben Inspektoren demnach weiterhin keinen Zugang.

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