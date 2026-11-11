Iran-Krieg trifft Katars LNG-Geschäft: Polens Orlen beendet langfristigen Liefervertrag

Der polnische Energiekonzern reagiert nach monatelangen Lieferausfällen infolge des Iran-Kriegs. Ein zweiter Vertrag mit Katar bleibt bestehen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Der polnische Energiekonzern Orlen hat einen seiner beiden langfristigen Lieferverträge mit dem katarischen Staatsunternehmen QatarEnergy gekündigt. Hintergrund sind Lieferausfälle infolge des Iran-Kriegs. Es ist die erste bekannte Kündigung eines langfristigen LNG-Vertrags mit Katar seit Beginn des Konflikts, wie Reuters berichtet.

Der am Dienstag gekündigte Vertrag sah jährliche Lieferungen von einer Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) vor und sollte ursprünglich bis 2034 laufen. Nach Angaben von Orlen bleibt er noch 60 Tage nach der Kündigungsmitteilung in Kraft. Der Wert des Vertrags für das Jahr 2026 wird auf rund 570 Millionen Euro geschätzt, wie Bloomberg und TVP World berichten.

QatarEnergy stellte laut TVP World im März die LNG-Produktion ein und erklärte für seine Lieferverträge höhere Gewalt (Force Majeure). Vorausgegangen waren iranische Drohnenangriffe auf LNG-Anlagen in Ras Laffan sowie erhebliche Einschränkungen des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus. Das Unternehmen konnte seine Lieferverpflichtungen nicht mehr erfüllen, wie Reuters berichtet.

Die betroffenen Unternehmen mussten deshalb LNG kurzfristig auf dem Spotmarkt beschaffen, wo die Preise inzwischen so hoch sind wie seit mehreren Jahren nicht mehr, wie Bloomberg berichtet. Katar verlängert die Maßnahme demnach monatlich; die jüngste Mitteilung betrifft Lieferungen bis zum Jahresende. Eine länger andauernde Berufung auf höhere Gewalt kann den Abnehmern dem Bericht zufolge das Recht einräumen, ihre Verträge zu kündigen.

Orlen hält an zweitem Katar-Vertrag fest

Der polnische Energiekonzern behält seinen zweiten langfristigen Liefervertrag mit QatarEnergy, berichtet Reuters. Dieser umfasst ebenfalls bis zu eine Million Tonnen LNG jährlich und läuft bis 2034. Orlen bezieht Erdgas außerdem aus eigenen Förderstätten sowie aus Norwegen und den USA. Die Kündigung gefährde nicht die Versorgungssicherheit der Orlen-Gruppe, erklärte das Unternehmen dem Bericht zufolge.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema