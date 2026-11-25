US-Präsident Donald Trump räumt ein, dass die Finanzierung des Krieges nur noch für wenige Wochen gesichert ist. Auch innerhalb seiner eigenen Partei wächst der Widerstand.

US-Präsident Donald Trump steht bei seiner Entscheidung über eine mögliche neue Militäroffensive gegen den Iran zunehmend unter Zeitdruck. Nach eigenen Angaben ist die Finanzierung des amerikanischen Kriegseinsatzes nur noch bis etwa Ende Januar 2027 gesichert. Bereits am 3. Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des US-Kongresses.



In einem am Dienstagabend veröffentlichten Interview mit der New York Post äußerte Trump die Befürchtung, dass die Demokraten den Krieg gegen den Iran vorzeitig beenden könnten. Damit würden sie aus einem aus seiner Sicht vollständigen Sieg eine Niederlage machen.



Auf die Frage, ob sich das Zeitfenster für eine erneute Offensive schließe, verwies Trump auf die Finanzierung des Militäreinsatzes bis ungefähr Ende Januar.

Iran-Krieg: Auch unter Republikanern wächst der Widerstand gegen Trump

Der politische Spielraum des US-Präsidenten könnte allerdings bereits vor dem Jahreswechsel schrumpfen. Wie die Washington Post berichtet, erwägen inzwischen auch führende republikanische Senatoren eine Vereinbarung mit den Demokraten, die Trump den Zugriff auf Finanzmittel für weitere offensive Militäraktionen gegen den Iran verwehren würde.



Eine Ausnahme soll demnach nur gelten, wenn der Präsident eine ausdrückliche Ermächtigung des Kongresses für den Kriegseinsatz beantragt und erhält.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wollen die Demokraten bereits kurz nach ihrer Machtübernahme im Kongress über entsprechende Beschränkungen abstimmen lassen. Auch in der amerikanischen Bevölkerung stößt der Krieg auf erhebliche Ablehnung. Bei einer Reuters/Ipsos-Umfrage kurz vor den Kongresswahlen am 3. November erklärten 55 Prozent der Befragten, der Krieg sei seine Kosten nicht wert.

Trump und Netanjahu verfolgen unterschiedliche Ziele im Iran

In dem Interview mit der New York Post räumte Trump zudem ein, dass die USA und Israel unterschiedliche Kriegsziele verfolgen. Während die israelische Regierung einen Sturz der iranischen Führung anstrebt, steht für Trump nach eigenen Angaben die Verhinderung einer iranischen Atomwaffe im Vordergrund.



Einen Regimewechsel bezeichnete Trump zwar als wahrscheinlich machbar. Er selbst habe diesen jedoch nie zur Voraussetzung für ein Ende des Krieges gemacht.

Noch in der vergangenen Woche hatte Trump gegenüber dem US-Nachrichtenportal Axios betont, dass er eine Entscheidung über weitere Angriffe nicht überstürzen wolle. Bis zum Jahresende wolle er der Diplomatie eine Chance geben.



Ob Trump tatsächlich eine weitere gemeinsame Militäroffensive der USA und Israels gegen den Iran anordnen wird, ist bislang nicht entschieden.

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