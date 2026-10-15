Anfang Oktober stellte Washington Berlin und Paris nach Informationen von Reuters ein Ultimatum: Deutschland und Frankreich sollten ihre Notreserven an Diesel anzapfen, sonst drohe ein Stopp amerikanischer Dieselexporte. Am 2. Oktober einigten sich die G7 auf die Freigabe von 100 Millionen Barrel Rohöl und Diesel.
Interview
Iran-Krieg und Energiekrise: „Das ist ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und China“
Trump hat Brüssel zur Freigabe seiner Dieselreserven gedrängt, die Straße von Hormus bleibt blockiert. Energieökonom Anas Alhajji erklärt im Interview, warum Europa auf den falschen Ölpreis schaut.
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Der US-Flugzeugträger USS Gerald R. Ford im östlichen Mittelmeer. Das Kriegsschiff unterstützt die amerikanische Militäroperation „Epic Fury“ gegen Iran.
© U.S Navy/imago