Der Iran-Krieg ist für viele Amerikaner längst im Alltag angekommen. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind die Lebenshaltungskosten deutlich gestiegen. Zwar hatte Donald Trump angekündigt, Iran bis zu den Midterms nicht erneut anzugreifen. Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges ließen sich damit aber nicht aufschieben.



Am Wahltag haben Trumps Republikaner dafür die Rechnung bekommen. Die Demokraten haben nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP die Mehrheit im Senat zurückerobert, auch im Repräsentantenhaus liegen sie nach Projektionen der US-Sender vorn. Selbst in republikanischen Hochburgen wie Texas und Kansas gingen Senatssitze an die Demokraten.



Für die zweite Hälfte von Trumps Amtszeit verschiebt das die Gewichte, auch im Krieg gegen Iran. Wie stark der Krieg die Wahl geprägt hat, zeigt sich in zwei Bundesstaaten, die die Republikaner für sicher hielten.

Pastoren gegen den Krieg

In Kansas gewann Adam Hamilton, Pastor der größten methodistischen Gemeinde der USA. Erstmals seit 1932 schickt der Staat damit einen Demokraten in den Senat. In Texas schlug James Talarico, 37 Jahre alt und presbyterianischer Theologiestudent, den Trump-Vertrauten Ken Paxton. Seit 1988 hatte dort kein Demokrat eine Senatswahl gewonnen.



Beide sprachen im Wahlkampf offen über ihren Glauben, beide griffen den Krieg frontal an. Talarico sagte kurz nach Kriegsbeginn im Sender CBS, der Irak-Krieg habe Amerika junge Leben und sein moralisches Ansehen gekostet, die heutige Führung wiederhole dieselben Fehler. Für Bomben am anderen Ende der Welt sei offenbar immer genug Geld da. Hamilton stellte sich gegen den Krieg und gegen Trumps Zölle, die Bauern in Kansas bekamen beides zu spüren. Sein Gegner, Senator Roger Marshall, hatte beides unterstützt.



Die Regierung hatte den Krieg religiös aufgeladen. Kriegsminister Pete Hegseth betete im Pentagon öffentlich für die Truppen. Demokraten und Kirchenvertreter warfen der Regierung vor, den Glauben für einen unpopulären Krieg einzuspannen. Hamilton und Talarico boten konservativen Wählern eine christliche Stimme gegen diesen Krieg.



Paxton verdankte seine Nominierung Trump, der ihn in der Vorwahl gegen Senator John Cornyn unterstützt hatte. Bereuen will der Präsident die Empfehlung nach eigenen Worten nicht.

Krieg und die Kosten

Wie sehr der Krieg Trump geschadet hat, zeigen die Umfragen von Reuters und Ipsos. Kurz vor Kriegsbeginn Ende Februar billigten 40 Prozent der Amerikaner seine Amtsführung, etwa so viele wie seit dem Sommer davor. Einen Monat nach Kriegsbeginn waren es 36 Prozent, Anfang Oktober nur noch 32 Prozent, der niedrigste Wert in beiden Amtszeiten. Für den Krieg selbst sprach sich im Sommer nicht einmal ein Drittel der Befragten aus.



Julian Müller-Kaler, US-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), sagte der Berliner Zeitung schon vor der Wahl, Krieg und Lebenshaltungskosten hätten der Regierung massiv zugesetzt. „Trump war schließlich mit dem Versprechen angetreten, Kriege zu beenden und nicht neue anzufangen.“



Die Demokraten machten die Kosten zum Kern ihres Wahlkampfs. „Fighting for an Affordable America“, Kampf für ein bezahlbares Amerika, stand auf ihren Bannern, auch hinter Hakeem Jeffries, ihrem Fraktionschef im Repräsentantenhaus. Bezahlbarkeit war schon vor dem Krieg ihre zentrale Botschaft, der Krieg machte sie für viele Wähler greifbar. Trump spottete im Wahlkampf wiederholt über die Sorgen um die Lebenshaltungskosten.



Trump sieht das anders. Den Krieg hätten die Wähler ihm nicht übel genommen, wohl aber den Ölpreis, sagte er in der Wahlnacht der New York Times. Bereuen will er nichts, er würde wieder so entscheiden. Die Niederlage erklärt er damit, dass er selbst nicht auf dem Wahlzettel stand.

Wer kommt nach Trump?

Die Ergebnisse verfolgte Trump im East Room des Weißen Hauses, unter anderen mit Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio. Die Stimmung sei düster gewesen, berichtet die New York Times, einige Gäste gingen früh. Vance und Rubio gelten als mögliche Bewerber für 2028. Beide müssen nun entscheiden, wie eng sie an Trumps Krieg gebunden bleiben wollen. Trump selbst darf nicht wieder antreten.

Vizepräsident JD Vance (l.) und Außenminister Marco Rubio (r.) neben US-Präsident Trump. Beide gelten als mögliche Bewerber um seine Nachfolge. © Will Oliver - Pool via CNP/Imago

Israel-Hilfe als Wahlkampfthema

Wie sehr der Nahe Osten diesen Wahlkampf bestimmte, zeigte sich noch am Wahltag. In einem Interview mit Fox News kündigte Trump an, die USA würden ihre jährliche Militärhilfe für Israel von rund vier Milliarden Dollar zum Jahresende einstellen. Regierungschef Benjamin Netanjahu sei damit einverstanden, helfen werde man Israel weiterhin, wenn es nötig sei. Die Hilfen nannte Trump ein schlechtes Wahlkampfthema, das Demokraten wie der Senatskandidat Abdul El-Sayed in Michigan gegen die Republikaner verwendet hätten. Wie der Stopp ablaufen soll, ließ er offen. Die geltende Vereinbarung über 3,8 Milliarden Dollar im Jahr läuft bis 2028, die Mittel muss der Kongress jedes Jahr bewilligen.



Eine wachsende Zahl demokratischer Kandidaten hatte im Wahlkampf gefordert, die Militärhilfe zu kürzen oder zu stoppen. Konsens ist das in der Partei nicht, viele Demokraten stehen weiter zum Bündnis mit Israel.

Was der Kongress gegen den Iran-Krieg tun kann

Nach der Verfassung entscheidet der Kongress über Krieg und Frieden, zudem kontrolliert er den Haushalt. Die republikanischen Mehrheiten haben Trump bislang weitgehend freie Hand gelassen. Ab Januar können die Demokraten über die Finanzierung des Krieges Druck machen und in Anhörungen Zeugen vorladen. Gegen ein Veto des Präsidenten bräuchten sie allerdings in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit, die sie nicht haben. Er habe die totale Vetomacht, sagte Trump in der Wahlnacht, die Demokraten müssten auf ihn zukommen.



Müller-Kaler warnt vor zu hohen Erwartungen. Der Präsident habe vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik erhebliche Spielräume. Werde er innenpolitisch blockiert, könnte er sich umso stärker auf die Außenpolitik konzentrieren. Ein Präsident ohne Aussicht auf Wiederwahl werde womöglich noch unberechenbarer. „Europa sollte deshalb nicht der Illusion erliegen, dass eine demokratische Mehrheit im Kongress automatisch eine Rückkehr zur alten transatlantischen Normalität bedeutet.“



Am Tag vor der Wahl zeigte sich Vizepräsident Vance zuversichtlich, eine Verhandlungslösung mit Teheran zu erreichen. Wenige Stunden später griffen US-Streitkräfte Ziele auf der iranischen Insel Qeschm in der Straße von Hormus an, nach Angaben von US-Vertretern begrenzte Schläge zur Selbstverteidigung. Welchen Weg Trump nach der Wahl einschlägt, ist offen.

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