Konkrete Ziele, konkrete Orte: US-Geheimdienste haben laut CNN Hinweise auf Anschlagspläne in der US-Hauptstadt. Präsident Trump zeigt sich besorgt, das Weiße Haus beschwichtigt.

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Der Iran soll Pläne entwickeln, hochrangige Mitglieder der Trump-Regierung durch die Zündung einer sogenannten schmutzigen Bombe oder einer chemischen Waffe in der US-Hauptstadt ins Visier zu nehmen. Das berichtete der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf sieben US-Regierungsvertreter. Als schmutzige Bombe wird ein konventioneller Sprengsatz bezeichnet, der mit radioaktivem Material versetzt ist.



Mit den Erkenntnissen vertraute Quellen bezeichneten die iranischen Planungen gegenüber CNN vorerst als Versuch, sich Handlungsoptionen offenzuhalten. Ein unmittelbar bevorstehender Angriff sei daraus nicht abzuleiten. Die aufgedeckten Vorbereitungen seien jedoch konkret und enthielten Angaben zu Orten und Zielen, sagten zwei der Quellen dem Sender.

In den USA sei daraufhin eine Reihe von Notfallplanungen angelaufen. In der vergangenen Woche habe es nach Angaben zweier Quellen mehrere Treffen zur Abwehr der Bedrohung gegeben. Zuvor hatte der US-Geheimdienst Secret Service Finanzminister Scott Bessent wegen iranischer Drohungen in eine militärische Unterkunft verlegen lassen.

Trump: „Nehmen das sehr ernst“

US-Präsident Donald Trump äußerte sich besorgt über die Berichte. „Wir nehmen das sehr ernst“, sagte Trump am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP in Manila auf den Philippinen, wo er am Asean-Gipfel teilnimmt.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Lauren Bis, erklärte laut CNN, die USA beobachteten „alle potenziellen Bedrohungen“, derzeit gebe es jedoch „keine glaubwürdigen Bedrohungen für das Heimatland“. Das Verteidigungsministerium verwies auf das Büro der Nationalen Geheimdienstdirektorin, das sich nicht äußern wollte.

Ein Sprecher der iranischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York erklärte dem Bericht zufolge, der Iran halte den Einsatz chemischer Waffen „unter allen Umständen für vollkommen illegitim“ und weise die „falschen und erfundenen Anschuldigungen“ zurück. Auf die Berichte über eine mögliche schmutzige Bombe ging der Sprecher demnach nicht ausdrücklich ein.

Streit über iranische Fähigkeiten

Innerhalb der US-Regierung ist nach CNN-Angaben umstritten, ob der Iran einen solchen Anschlag tatsächlich ausführen könne. „Ob sie tatsächlich über das nötige Personal zur Durchführung verfügen, ist umstritten“, sagte eine der Quellen. US-Geheimdienste hätten iranische Kommunikation aufgefangen, wonach Material zum Bombenbau bereits in den USA deponiert worden sei. Wie belastbar diese Informationen seien, werde unterschiedlich bewertet.

Hintergrund ist der anhaltende Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Straße von Hormus. Gespräche über eine Aufhebung der US-Blockade und ein Ende der Kampfhandlungen blieben bislang ergebnislos. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche erklärt, der Krieg werde „ziemlich bald“ beendet sein.

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