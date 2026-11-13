Iran: Revolutionsgarden melden Angriff auf US-Radaranlage in Bahrain, Explosion an Tanker

Der Iran hat nach eigenen Angaben eine US-Radaranlage angegriffen. Zudem soll ein weiterer Tanker in der Straße von Hormus auf eine Seemine gelaufen sein.

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Ein Boot fährt an einem Tanker vorbei, der in der Straße von Hormuz vor der Küste der Insel Qeschm (Iran) vor Anker liegt.

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Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben eine US-Frühwarnradaranlage in Bahrain angegriffen. Die Anlage sei dabei zerstört worden, erklärten die Revolutionsgarden laut AFP. Weder die USA noch Bahrain bestätigten den Angriff zunächst.

Die Revolutionsgarden erklärten AFP zufolge, der Angriff auf die Radaranlage sei eine Vergeltungsmaßnahme für einen Luftangriff auf einen Fernmeldeturm im Süden des Iran gewesen. „Das ist eine ernste Warnung an den feindlichen Aggressor, seine Provokationen aus der Luft und seinen Erdöl-Schmuggel in der Straße von Hormus zu stoppen“, hieß es demnach in einer vom staatlichen Rundfunk über Telegram verbreiteten Erklärung.

Explosionen auf Schiffen

Die Marine der Revolutionsgarden teilte nach Angaben von Reuters zudem mit, dass ein LNG-Tanker am Freitagmorgen in der Straße von Hormus auf eine Seemine gelaufen sei. Es sei zu einer Explosion gekommen. Das Schiff habe eine als „nicht genehmigt“ bezeichnete Route genutzt. Weitere Angaben zum Namen oder zur Flagge des Tankers gab es laut AFP zunächst nicht.

Nach Angaben der dpa haben die Revolutionsgarden damit den vierten Tag in Folge Explosionen auf Schiffen in der Meerenge gemeldet. Seit Sonntag sei es iranischen Militärangaben zufolge zu Explosionen auf mindestens zwölf Öltankern und einem Gastankschiff gekommen.

Die Straße von Hormus ist eine wichtige Route für den weltweiten Öl- und Gashandel. Seit Beginn des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran am 28. Februar versucht Teheran nach Angaben von Reuters, den Schiffsverkehr durch die Meerenge einzuschränken. Washington verhängte im Gegenzug eine Seeblockade gegen iranische Häfen.

Obwohl laut dpa bei den israelisch-amerikanischen Angriffen ein Großteil der iranischen Marine zerstört worden ist, gelinge es den iranischen Streitkräften offenbar weiterhin, Marschflugkörper von Land aus abzufeuern und Seeminen zu legen. Die USA versuchen unterdessen seit mehreren Monaten, den Schiffsverkehr durch Geleitschutz für zivile Schiffe wieder zu ermöglichen. Auch das nun betroffene Gastankschiff wurde nach Angaben aus dem Iran von US-Kampfflugzeugen begleitet, wie die Nachrichtenagentur berichtet. (mit AFP, dpa)

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