Iran-Krieg an der Straße von Hormus: Teheran meldet zerstörte Navigationshilfen

Ein Marinevertreter spricht von einem nächtlichen Transitstopp im Süden der Meerenge. Doch was bedeutet das? Und brandet der Krieg wieder auf?

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Schiffe in der Straße von Hormus, wo laut iranischer Darstellung in der Nacht zum 9. November Navigationshilfen zerstört worden sein sollen (Symbolbild).

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Teheran hat einen harten Schlag gegen den Schiffsverkehr an einer seiner wichtigsten Wasserstraßen gemeldet. Nach Angaben eines nicht namentlich genannten Vertreters der Marineeinheiten der Revolutionsgarden sind in der Nacht zum heutigen Montag im Süden der Straße von Hormus Navigationshilfen zerstört worden. Kein von Iran als unbefugt eingestuftes Schiff habe die betroffene Route in dieser Nacht genutzt, erklärte der Mann laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters.

Die iranische Primärquelle geht sogar weiter und spricht von der Zerstörung „feindlicher Navigationshilfen“ sowie von „gestopptem Ölschmuggel“ auf einer aus Teherans Sicht illegalen Passage, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr News berichtet.

Was sind Navigationshilfen im Schiffsverkehr?

Navigationshilfen sind Einrichtungen, die Schiffen den sicheren Weg weisen. Dazu zählen Leuchtfeuer und Leuchttürme, schwimmende Bojen und Seezeichen, Radarreflektoren sowie Funkbaken und moderne elektronische Systeme wie AIS-Stationen, über die Schiffe ihre Position senden und empfangen.

Gerade im Süden der Straße von Hormus sind solche Hilfen heikel, weil dort Tanker teils nachts ohne eingeschaltetes AIS, ohne Positionslichter und ohne normalen Funkverkehr fahren. Fallen physische Orientierungspunkte wie Leuchtfeuer oder Bojen weg, steigt bei diesen „dunklen“ Fahrten das Risiko erheblich – welche Art von Anlage genau getroffen wurde, bleibt nach der iranischen Meldung allerdings offen.

Qeschm, Explosionen und ein offener Urheber

In derselben Nacht meldeten iranische Stellen erneut Explosionen und US-Angriffe auf die Insel Qeschm. Ein iranischer Provinzvertreter erklärte, lebenswichtige Infrastruktur sei nicht beschädigt worden; die Ziele hätten außerhalb von Wohn- und Gewerbegebieten gelegen, wie die erweiterte Reuters-Fassung bei Arab News schildert.

Ob die zerstörten Navigationshilfen Ziel des US-Angriffs waren, von iranischer Seite selbst zerstört wurden oder mit den Explosionen auf Qeschm überhaupt zusammenhängen, ist nicht geklärt. Das Institute for the Study of War bestätigte für den 6. November begrenzte US-Angriffe auf iranische Luftverteidigung auf Qeschm, wies aber darauf hin, dass frühere iranische Minenmeldungen nicht durch neue UKMTO-Warnungen gestützt worden seien.

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