Iran stuft Argentiniens Marine und Luftwaffe als „Terrororganisationen“ ein

Argentinien stufte die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation ein. Teheran reagiert nun mit eigenen Maßnahmen.

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Ein Angehöriger der iranischen Revolutionsgarde beobachtet durch das Zielfernrohr seines Gewehrs die Umgebung.

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Iran hat die argentinische Marine und Luftwaffe als Terrororganisationen eingestuft, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet. In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es demnach, die argentinische Regierung habe mit ihrer Entscheidung, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen, eine feindselige Handlung gegen Iran vorgenommen.



Argentinien hatte die Revolutionsgarden im April als Terrororganisation eingestuft. Zuvor hatten die USA ihre Verbündeten dazu gedrängt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Irans Reaktion auf Argentiniens Entscheidung

Die Revolutionsgarden sind laut Reuters eine militärische Elitetruppe mit großem Einfluss im Iran. „Es ist offensichtlich, dass die Verantwortung für alle Folgen dieser Angelegenheit bei der argentinischen Regierung liegt“, erklärte das Außenministerium des Landes, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die argentinische Armee wurde dem Bericht zufolge nicht erwähnt.

Das iranische Außenministerium begründete den Schritt am Mittwoch mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit und verwies laut Tasnim auf ein Gesetz aus dem Jahr 2019. Dieses sehe Gegenmaßnahmen gegen Staaten vor, die die Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation durch die USA unterstützen oder sich ihr anschließen.

Argentinien begründete den Schritt nach Angaben der Nachrichtenagentur mit der Unterstützung Irans für die Hisbollah im Libanon. Das Land macht die Miliz demnach für den Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum AMIA in Buenos Aires im Jahr 1994 verantwortlich, bei dem 85 Menschen getötet und Hunderte verletzt wurden.

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