Die USA konzentrieren ungewöhnlich viele Kriegsschiffe in der Region. Zugleich sprechen neue Informationen dafür, dass die Verstärkung nur vorübergehend sein könnte.

Der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt bei einer Betankung auf See am 4. November 2026. Inzwischen ist das Kriegsschiff im Nahen Osten eingetroffen.

Die USA haben einen dritten Flugzeugträger in den Nahen Osten verlegt. Die atomgetriebene USS Theodore Roosevelt erreichte am Sonntag, dem 15. November, den Zuständigkeitsbereich des US-Regionalkommandos Centcom. Dort operieren bereits die USS George H. W. Bush und die USS George Washington. Damit stehen dem US-Militär vorerst drei Flugzeugträgerkampfgruppen gleichzeitig zur Verfügung.



Der Aufmarsch erhöht die militärischen Möglichkeiten von Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran. Allerdings ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten nicht ausgemacht, dass alle drei Verbände länger in der Region bleiben. Die Theodore Roosevelt war ursprünglich als Ablösung für einen bereits eingesetzten Flugzeugträger vorgesehen.

Drei US-Flugzeugträger in Nahost: Was die Marine aufbietet

Die Ankunft der Theodore Roosevelt bestätigte ein US-Regierungsvertreter gegenüber The National. Auch CBS News berichtete unter Berufung auf einen Militärvertreter über die Präsenz der drei Träger.



Eine Flugzeugträgerkampfgruppe besteht nicht nur aus dem Träger und seinen Kampfflugzeugen. Hinzu kommen unter anderem Zerstörer mit Systemen zur Luftverteidigung und für Raketenangriffe. Die Verbände ermöglichen den USA, über große Entfernungen militärische Operationen zu unterstützen.



Wo genau die Theodore Roosevelt derzeit operiert, wurde nicht öffentlich mitgeteilt. Der Centcom-Kommandobereich umfasst neben dem Persischen Golf weitere Seegebiete. Die Ankunft bedeutet deshalb nicht, dass alle drei Träger unmittelbar vor der iranischen Küste liegen.

Verstärkung oder Austausch? US-Marine plant offenbar Ablösung

Für die Einordnung ist die ursprüngliche Einsatzplanung entscheidend. Bereits am 6. November berichtete das Fachportal USNI News, dass die Theodore Roosevelt voraussichtlich die George Washington ersetzen werde. Diese befindet sich seit dem 19. August in der Region.



Auch Reuters berichtete, der dritte Flugzeugträger sei zunächst zur Ablösung eines der vorhandenen Verbände vorgesehen gewesen. Ein US-Militärvertreter sagte CBS News, dass die gleichzeitige Präsenz aller drei Träger voraussichtlich nur vorübergehend sei.



Solange die George Washington nicht abzieht, handelt es sich tatsächlich um zusätzliche militärische Kapazitäten. Eine dauerhafte Verstärkung ist damit jedoch nicht belegt. Solche Überschneidungen sind bei der US-Marine üblich: Im Sommer löste die George Washington die zuvor eingesetzte USS Abraham Lincoln ab, während beide zeitweise noch in der Region waren.

Iran meldet neue Drohnenangriffe auf US-Stützpunkt

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten am Sonntag, mit sechs Drohnen eine amerikanische Militäranlage in Bahrain angegriffen zu haben. Die Behörden des Golfstaates meldeten, mehrere Angriffe seien abgewehrt worden.



Bereits am Freitag hatte der Iran einen erfolgreichen Angriff auf ein amerikanisches Frühwarnradar in Bahrain behauptet. Das US-Militär widersprach: Zwei Drohnen seien abgefangen worden, Schäden habe es nicht gegeben. Bahrain beherbergt das Hauptquartier der Fünften US-Flotte. Angriffe auf amerikanische Einrichtungen dort bergen deshalb das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation.

Bericht: Trump erwägt Verzicht auf weitere Iran-Angriffe

Die Entsendung eines dritten Flugzeugträgers bedeutet allerdings nicht automatisch, dass eine neue amerikanische Offensive beschlossen wurde. Nach einer Reuters-Recherche hat Trump mehreren Beratern signalisiert, weitere Angriffe auf den Iran möglicherweise auszusetzen, solange es keine neuen Provokationen gebe.



Dem Bericht zufolge hatten ihn der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zur Zurückhaltung gedrängt. Eine verbindliche Zusage habe der US-Präsident jedoch nicht gemacht.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar 2026 gemeinsam Angriffe auf den Iran begonnen. Nach intensiven Kampfhandlungen und weiteren militärischen Zwischenfällen ist eine dauerhafte politische Einigung weiterhin nicht erreicht.

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