Bewegung im Atomstreit: Iran und USA nähern sich möglichem Abkommen

Katar vermittelt zwischen Washington und Teheran. Neue Vorschläge könnten die festgefahrenen Gespräche voranbringen – das ist der aktuelle Stand.

US-Präsident Donald Trump am 5. November im Weißen Haus. Die USA und der Iran prüfen neue Vorschläge für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges.

Bei den Bemühungen um ein Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran zeichnet sich nach übereinstimmenden Medienberichten neue Bewegung ab. Teheran prüft demnach derzeit Vorschläge zu seinem Atomprogramm, die über den Vermittler Katar übermittelt wurden. Eine iranische Quelle erklärte am Freitag gegenüber dem saudischen Nachrichtensender Al-Arabiya/Al-Hadath, der Iran stehe dem jüngsten Vermittlungsvorschlag positiv gegenüber. Zugleich erwarte das Land konkrete Schritte aus Washington.

Laut Bloomberg zeigt sich Teheran bereit, über Fragen seines Atomprogramms zu sprechen, die zuvor ausgeklammert waren. Die Nachrichtenagentur beruft sich auf einen mit den Gesprächen vertrauten Diplomaten. Zugeständnisse in diesem Bereich könnten die seit dem Scheitern eines vorläufigen Friedensabkommens im Juni stockenden Verhandlungen voranbringen.



Die von Al-Arabiya zitierte Quelle betonte, vertrauensbildende Maßnahmen müssten auf Gegenseitigkeit beruhen. Teheran sei zu Verhandlungen bereit, die seine legitimen Forderungen erfüllten. Der Iran habe keine Angst vor Drohungen, sei aber an der Stabilität der Region interessiert.

Atomprogramm rückt wieder in den Mittelpunkt

Bereits am Donnerstag hatte ein hochrangiger iranischer Vertreter gegenüber Reuters erklärt, Teheran habe über Katar einen eigenen Atomvorschlag an die USA übermittelt. Washington prüfe diesen. Gespräche darüber sollten nach iranischer Vorstellung allerdings erst stattfinden, wenn die USA zuvor„ sieben Forderungen“ erfüllt hätten.



Dazu zählen Sanktionserleichterungen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und Kriegsentschädigungen. Washington verlangt dagegen, die Atomfrage bereits zu Beginn der Verhandlungen zu behandeln. Damit bleibt die Reihenfolge möglicher Zugeständnisse ein zentraler Streitpunkt.

Auch über den Umgang mit Irans hochangereichertem Uran bestehen Differenzen. Die USA wollen laut der Financial Times die Verbringung der Bestände ins Ausland und Zugang zu bombardierten Atomanlagen erreichen. Teheran lehnt die Ausfuhr bislang ab. Nach Angaben von Al-Arabiya wird auch eine mögliche Einschmelzung der Bestände erörtert. Eine endgültige iranische Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Trump telefoniert mit Katars Emir

US-Präsident Donald Trump sprach mit Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani über die Vermittlungsbemühungen. Wie dessen Büro am Freitag mitteilte, ging es um ein umfassendes Abkommen zur Beendigung der Krise. Der Emir drängte auf weitere Gespräche, um eine erneute Eskalation zu verhindern und die Sicherheit der Schifffahrt und Energieversorgung zu gewährleisten.



Die Vermittler arbeiten an einem Übergangsabkommen: Iran soll die Schifffahrt durch die Straße von Hormus wieder ermöglichen. Im Gegenzug würden die USA ihre Blockade iranischer Häfen lockern, Ölexporte zulassen und einen Teil eingefrorener Gelder freigeben. Danach sollen weitergehende Verhandlungen folgen, berichtet die Financial Times.

Positive Signale aus Teheran hatte es bereits vor der jüngsten Meldung gegeben. Außenminister Abbas Araghtschi bezeichnete amerikanische Bemühungen um einen breiteren Dialog Ende Oktober als „positiven Schritt“, hielt aber an Vorbedingungen fest.



Der Krieg begann Ende Februar mit amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel und US-Verbündete in der Region. Nach der Niederlage seiner Republikaner bei den US-Zwischenwahlen erklärte Trump laut Bloomberg, er plane unmittelbar keine neuen Angriffe. Die Verhandlungen begleitet dennoch die Sorge vor einer erneuten Ausweitung der Kämpfe.

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