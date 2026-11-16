„Irgendwann musste es passieren“: Korruptionsverdacht um Mietwagen-Lizenzen in Brandenburg

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Beschäftigte der Kreisverwaltung Teltow-Fläming. Sieben weitere Personen, die meisten aus Berlin, sollen sie bestochen haben. Experten hatten längst einen Verdacht.

Warten auf Fahrgäste: Autosw, die für Fahrdienstvermittler unterwegs sind, stehen in Berlin. In Teltow-Fläming sind mehr Mietwagenkonzessionen vergeben als in Berlin.

„Ich habe damit gerechnet, dass es ans Licht kommt. Irgendwann musste es passieren“, sagt der Berliner Verkehrspolitiker Tino Schopf. Seit Jahren befasst sich der Sozialdemokrat kritisch mit Firmen, die für Uber und Bolt Fahrgäste befördern. Am Montag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen Personen aus dieser Branche und gegen Beschäftigte der Kreisverwaltung Teltow-Fläming ermittelt.



Sieben Personen wird Bestechung vorgeworfen. Die meisten kommen aus Berlin. Zwei Beschäftigten der Verwaltung des Landkreises südlich von Berlin wurden mit dem Vorwurf der Bestechlichkeit konfrontiert. Mit anderen Worten: Es geht um Korruption.



Betroffen ist eine Branche, die sich schon lange mit dem Vorwurf, dass dort manches nicht mit rechten Dingen zugehe, auseinandersetzen muss. Taxibetreiber und andere Kritiker argumentieren, dass man als Subunternehmer von Fahrdienstvermittlern nur überleben kann, wenn man Regeln bricht. Uber und Bolt weisen die Vorwürfe zurück. Sie entgegnen, dass die Branche effizienter arbeite als andere Beförderer.

Niedrige Erlöse, nennenswerte Kosten

Bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg zur Bekämpfung der Korruptionskriminalität werden in dieser Sache Ermittlungen wegen Bestechlichkeit geführt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Montag auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Am Morgen hatte der Tagesspiegel berichtet.



„Ob die Mietwagenunternehmen für die Unternehmen Uber oder Bolt etc. fuhren, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen“, so die Justizbehörde. „Aufgrund der andauernden Ermittlungen können gegenwärtig weitere Auskünfte nicht erteilt werden.“

Die Verwaltung des Landkreises Teltow-Fläming (TF) in Luckenwalde: Zwei Beschäftigten wird Bestechlichkeit vorgeworfen. In TF wurden viele Mietwagenkonzessionen vergeben. © imago

Mietwagen mit Fahrer: Das ist der Terminus für die Fahrzeuge, um die es geht. Uber und Bolt weisen darauf hin, dass sie Fahrgäste nicht selbst befördern. Sie stellen die Plattformen, mit deren Hilfe per App Partnerfirmen Aufträge vermittelt werden. Die Partnerfirmen stellen das Personal ein und betreiben die Autos. Für jeden Auftrag zahlen sie dem Vermittler Provision. Die Fahrpreise liegen unter den Taxitarifen.



Niedrige Erlöse, nennenswerte Kosten: So lässt sich allerdings kaum wirtschaften, geben Kritiker zu bedenken. Richard Leipold war lange Zeit Taxibetreiber und Vorsitzender der Berliner Taxivereinigung. „Mit einem Bruttoerlös von rund zwei Euro pro Kilometer ließen sich weder die Mindestlohnkosten stemmen, noch Lohn- und 19 Prozent Umsatzsteuer, Sozialversicherungsbeiträge und die Provision – 25 Prozent für Uber, 15 Prozent für Bolt“, sagte er am Montag.

Drehtüreffekt: von Berlin in den Kreis Teltow-Fläming

Zwar setzt das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo) in Berlin stärker als bisher die Regeln durch, so Alexander Mönch, Präsident des Taxivermittlers FreeNow by Lyft für Deutschland und Österreich. Das Vorgängerunternehmen hat einst ebenfalls Fahrten mit Mietwagen vermittelt, sich dann aus dem Geschäft zurückgezogen.



„Die Folge ist allerdings ein Drehtüreffekt: Mietwagenbetreiber gehen jetzt einfach nach Brandenburg, zum Beispiel nach Teltow-Fläming, und kommen mit ihren Fahrzeugen über das Umland wieder zurück in die Stadt. Unterm Strich hat sich die Lage für das Taxigewerbe also nicht verändert. Sie ist unverändert bedrohlich“, erklärte Mönch im Juli.

„Seit Jahren weisen wir auf diesen Effekt hin“, sagte der SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf am Montag. Nicht nur ihm ist aufgefallen, wie stark die Zahl der Mietwagenkonzessionen in Teltow-Fläming (TF) gestiegen ist. Eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag ergab, dass dort am 7. Juli 2128 solcher Lizenzen vergeben waren. Mitte Dezember 2025 waren in TF 1357 Mietwagen gemeldet.

Zum Vergleich: Im Oktober dieses Jahres standen in Berlin gerade mal 1522 Mietwagenlizenzen in der Kartei. Die Zahl der Taxis: 6244.

„Null Problembewusstsein“ in der Kreisverwaltung

Damit steht Teltow-Fläming mit Abstand an der Spitze in der Region. „Auf Platz 2 folgt der Landkreis Barnim mit 416 Konzessionen. Märkisch-Oderland kommt mit 409 Konzessionen auf Platz 3. In beiden Kreisen ist die Zahl gesunken“, berichtete der SPD-Parlamentarier.



Schon länger hegt Schopf den Verdacht, dass die Spitzenposition von Teltow-Fläming damit zu tun hat, dass sich Mietwagenbetreiber in diesem Landkreis besonders wohlfühlen. Der zuständige Dezernenten, den er und die Landtagsabgeordnete in Luckenwalde Maxi Schmidt (SPD) Mitte Mai 2026 besuchten, konnte den Verdacht nicht entkräften. „Das Gespräch ergab, dass dort null Problembewusstsein besteht.“

Immer wieder demonstrieren Taxifahrer für Mindestpreise - hier in Berlin. Höhere Tarife für Uber, Bolt & Co. sollen die Wettbewerbsbedingungen für das Taxigewerbe verbessern. © Carsten Koall

So sei die Mitarbeiterin, die für die Kontrolle von Mietwagenfirmen zuständig ist, erst seit Jahresbeginn in Vollzeit tätig. Zuvor habe ihre Wochenarbeitszeit nur 25 Stunden betragen. Klar, dass unter solchen Umstände eine sinnvolle Kontrolldichte kaum möglich sei, bemängelte Tino Schopf. „Mehr als ein Unternehmen pro Monat ist nicht möglich.“ In Teltow-Fläming seien allerdings 90 Firmen in diesem Bereich tätig.



Die Vertreter der Mietwagenbetreiber weisen die Vorwürfe zurück. Sie würden sehr wohl legal wirtschaften. Ein Taxi befördert im Schnitt pro Stunde einen Fahrgast, heißt es. Mit diesem Auftrag muss der Betreiber für alle Kosten aufkommen. Dagegen befördern Mietwagen im Schnitt pro Stunde mehr als zwei Fahrgäste pro Stunde, oft gebe es nach einer Fahrt einen Folgeauftrag. Damit ließen sich höhere Umsätze erzielen.

„Nicht nur aus der Erfahrung meiner unternehmerischen Praxis und den zahlreichen Gesprächen mit Mietwagenunternehmern aus ganz Deutschland, die auf App-Vermittlung setzen, sondern auch durch wissenschaftliche Studien – etwa durch das Institut der Deutschen Wirtschaft – ist belegt: Der Betrieb von Mietwagen ist für die Unternehmer und ihre Mitarbeitenden ein auskömmliches Geschäftsmodell”, sagte Thomas Mohnke. Er ist Ko-Vorsitzender des Verbands wirfahren. Seine Safe Driver Group gehört mit hunderten Mietwagen und Taxis zu den größten Unternehmen der Branche.

In einem Interview mit der Berliner Zeitung äußerte sich Mohnke im Sommer 2026 ausführlich – auch zum Vorwurf, in Teltow-Fläming gehe nicht alles mit rechten Dingen zu.

Was Plattformbetreiber Bolt zu den Ermittlungen sagt

„Die Verwaltung des Landkreises arbeitet sehr ordentlich“, entgegnete Mohnke. „Dass sich dort so viele Mietwagenunternehmen angesiedelt haben, hat mit der Lage im industriell starken Speckgürtel von Berlin zu tun. Teltow-Fläming liegt in der Nähe des Flughafens BER, zwischen Berlin und der Landeshauptstadt Potsdam. Das ist strategisch eine gute Lage. Das gilt übrigens auch für den Landkreis Barnim.“



„Ich begrüße es sehr, dass die Staatsanwaltschaft Neuruppin Hinweisen konsequent nachgeht. Missstände in der Mietwagen- und Taxibranche müssen entschieden bekämpft werden“, erklärte Thomas Mohnke am Montag. „Gleichzeitig handelt es sich um laufende Ermittlungen, die ich nicht kommentieren kann.”

Am Montag äußerte sich auch der Plattformbetreiber Bolt zum Thema. „Die berichteten Vorwürfe sind ernst und müssen vollständig aufgeklärt werden. Für Korruption oder andere rechtswidrige Praktiken gibt es bei Bolt keinen Platz“, teilte Sprecherin Gülin Erdoğan mit.

Kriminelles Verhalten

Wer mit Bolt zusammenarbeiten will, müsse die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, berichtete sie. „Die eingereichten Konzessionsunterlagen werden von uns stets geprüft. Dies erfolgt unter anderem auch durch den regelmäßigen Austausch mit dem Berliner Labo, das auch mit den Behörden in Brandenburg zusammenarbeitet.“



Ob die Genehmigungen rechtmäßig erteilt wurden, ließe sich aus den vorgelegten Dokumenten oder durch den Datenabgleich nicht erkennen. „Belastbaren Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten gehen wir unverzüglich nach. Bislang wurden wir von den Ermittlungsbehörden zum Thema nicht kontaktiert“, erklärte die Bolt-Sprecherin.

Flughafen Berlin Brandenburg: Ab dem 1. Januar 2027 dürfen sich hier nur noch Taxis aus dem Landkreis Dahme-Spreewald bereithalten. Für Berliner Taxis ist der BER dann tabu. © Soeren Stache/dpa

Bolt forderte verlässliche Genehmigungsprüfungen, wirksame Kontrollen, konsequente behördliche Aufsicht und die Ahndung festgestellter Verstöße. Erdoğan: „Wer Genehmigungen rechtswidrig erteilt oder sich durch Bestechung Vorteile verschafft, verstößt gegen geltendes Recht. Das ist eine Frage von kriminellem Verhalten und wirksamer Rechtsdurchsetzung, nicht des Preismodells einer Vermittlungsplattform.“

Enquete-Kommission in Brandenburg berät

„Die Ermittlungen kommen zur rechten Zeit“, sagte FreeNow-Chef Mönch. Zwar hat der Kreis Dahme-Spreewald die Taxivereinbarung mit Berlin zum 31. Dezember 2026 gekündigt. Ab dem 1. Januar 2027 dürfen nur noch Taxis mit Sitz im Landkreis am BER Fahrgäste aufnehmen. Die Marktbereinigung soll die dortige Taxibranche entlasten.

Doch sie steht weiterhin unter Druck, weil Uber und Bolt auch am Flughafen eine immer größere Konkurrenz darstellen. Am 11. Dezember befasst sich eine Enquete-Kommission des Landtags mit dem Thema.

Branchenexperte Mönch bekräftigte seine Forderung an die Politiker, gleiche Wettbewerbsbedingungen für Taxis und Mietwagen herzustellen. Wenn Taxis flexibler agieren könnten, würden Umsätze und Auslastung steigen. „Fakt ist, dass viele Menschen das Taxi als zu teuer empfinden“, so Mönch. Es sei an der Zeit, das mehr als 60 Jahre alte Personenbeförderungsgesetz grundlegend zu reformieren.

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