Eine neue Pew-Studie zeigt, wie stark sich die religiöse Weltkarte verändern könnte. Auch für Deutschland erwarten die Forscher einen deutlichen Rückgang des Christentums.

Das Kräfteverhältnis zwischen den Weltreligionen könnte sich schon in wenigen Jahren grundlegend verändern. Der Islam wird voraussichtlich bis 2035 das Christentum als größte Religion der Erde ablösen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des amerikanischen Pew Research Center, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Forscher haben dafür demografische Entwicklungen in 201 Ländern und Gebieten bis zum Jahr 2070 berechnet.



Nach den Berechnungen des Forschungsinstituts dürfte die Zahl der Muslime im Jahr 2035 auf 2,57 Milliarden steigen. Die Zahl der Christen wird für denselben Zeitpunkt auf 2,52 Milliarden geschätzt. Noch 2020 gehörten weltweit rund 2,27 Milliarden Menschen dem Christentum an, während sich etwa 2,02 Milliarden zum Islam bekannten.



Der demografische Wandel betrifft auch Europa und Deutschland. Hier erwarten die Forscher einen deutlichen Rückgang des christlichen Bevölkerungsanteils, während sowohl der Anteil der Muslime als auch jener der Menschen ohne Religionszugehörigkeit zunimmt.

Warum der Islam bis 2035 zur größten Weltreligion werden könnte

Der wichtigste Grund für das schnellere Wachstum des Islams liegt nach Angaben der Forscher nicht in religiösen Übertritten, sondern in der Geburtenrate.



Zwischen 2020 und 2025 lag die durchschnittliche Kinderzahl muslimischer Frauen weltweit bei 3,1. Bei christlichen Frauen waren es 2,5 Kinder. Für Frauen anderer Religionen und ohne Religionszugehörigkeit lag der Durchschnitt zusammen bei 1,6.



„Es sind die Babys“, erklärte der leitende Pew-Demograf Conrad Hackett gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press mit Blick auf die entscheidende Ursache.



Auch die Altersstruktur spielt eine wichtige Rolle. Muslimische Bevölkerungsgruppen sind in vielen Ländern vergleichsweise jung. Entsprechend viele Menschen befinden sich im Alter, in dem sie Familien gründen.

Der Wechsel zwischen den Religionen hat dagegen wesentlich geringere Auswirkungen. Pew erwartet zwischen 2020 und 2070 einen Nettoverlust von rund acht Millionen Menschen für den Islam durch Religionswechsel. Beim Christentum beträgt der prognostizierte Verlust 105 Millionen Menschen. Die meisten ehemaligen Christen werden demnach keiner Religion mehr angehören.

Deutschland: Christen könnten bis 2070 ihre Mehrheit verlieren

Besonders aufschlussreich sind die Zahlen für Europa. Laut einer gesonderten Pew-Auswertung waren 2020 noch 67 Prozent der europäischen Bevölkerung Christen. Bis 2070 könnte ihr Anteil auf 52 Prozent sinken. Die absolute Zahl würde von 505 Millionen auf 324 Millionen Menschen zurückgehen.



Gleichzeitig könnte sich der muslimische Bevölkerungsanteil von sechs auf 13 Prozent erhöhen.

Auch für Deutschland erwarten die Forscher erhebliche Veränderungen. Im Jahr 2020 gehörten nach ihren Berechnungen 56 Prozent der Bevölkerung dem Christentum an. Bis 2070 könnte dieser Anteil auf 42 Prozent sinken. Der Anteil der Muslime würde sich im gleichen Zeitraum von 7 auf 14 Prozent verdoppeln.



Die Gruppe der Menschen ohne Religionszugehörigkeit könnte in Deutschland bis 2070 auf 40 Prozent wachsen.

Polen bleibt christlich geprägt – anders als Deutschland

Ein deutlich anderes Bild zeichnet die Studie für das Nachbarland Polen. Dort könnte der christliche Bevölkerungsanteil bis 2070 lediglich von 91,2 auf 88,4 Prozent sinken. Der Anteil der Muslime würde nach den Berechnungen bei nur 0,4 Prozent liegen, während 10,8 Prozent der Bevölkerung keiner Religion angehören dürften.



Für Europa insgesamt erwarten die Forscher, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung im Jahr 2070 keiner Religion angehören wird. Im Jahr 2020 lag dieser Anteil bei rund einem Viertel.



Die Entwicklung hängt mit niedrigen Geburtenraten, der Alterung der Bevölkerung und zahlreichen Kirchenaustritten beziehungsweise Abwendungen vom Christentum zusammen. Migration trägt ebenfalls zur Veränderung der religiösen Zusammensetzung bei.

Christentum wächst vor allem in Afrika – USA verlieren Spitzenposition

Weltweit schrumpft das Christentum nach den Pew-Prognosen allerdings nicht. Seine Anhängerzahl soll bis 2070 um rund 30 Prozent steigen. Beim Islam erwarten die Wissenschaftler im selben Zeitraum einen Zuwachs von etwa 80 Prozent.



Besonders stark wachsen beide Religionen in Afrika südlich der Sahara. Dort könnten 2070 mehr als die Hälfte aller Christen leben.

Die Demokratische Republik Kongo dürfte dann die USA als Land mit der weltweit größten christlichen Bevölkerung ablösen. Nach den Berechnungen steigt die Zahl der Christen dort von 92 Millionen im Jahr 2020 auf 299 Millionen im Jahr 2070.



In den Vereinigten Staaten zeichnet sich dagegen eine gegenteilige Entwicklung ab. Die christliche Bevölkerung könnte von 217 Millionen auf 174 Millionen Menschen zurückgehen. Spätestens 2065 dürfte der christliche Bevölkerungsanteil nach den Prognosen unter die Marke von 50 Prozent fallen.



Auch Kanada könnte seine christliche Bevölkerungsmehrheit bereits bis 2030 verlieren.



Beim Islam wiederum wird Pakistan nach den Berechnungen bis 2070 Indonesien als Land mit der größten muslimischen Bevölkerung ablösen. Dort könnte die Zahl der Muslime von 227 Millionen auf 461 Millionen steigen.

Pew-Forscher warnen vor falscher Deutung der Religionsprognose

Die Wissenschaftler betonen, dass die Entwicklung nicht als Verdrängung des Christentums durch den Islam verstanden werden sollte.

Alan Cooperman, Forschungsdirektor für Religion am Pew Research Center, erklärte gegenüber AP, der Zuwachs beider Religionen finde überwiegend in Ländern statt, in denen sie bereits die Mehrheit stellten.

Er warnte davor, die Zahlen als einen Kampf darzustellen, bei dem Christen gegenüber Muslimen verlören.

Zugleich handelt es sich bei den Ergebnissen um demografische Projektionen, nicht um sichere Vorhersagen. Die Forscher berücksichtigen Geburtenraten, Sterblichkeit, Migration und Religionswechsel. Kriege, wirtschaftliche Krisen oder grundlegende gesellschaftliche Veränderungen könnten die Entwicklung beeinflussen.

Fest steht nach den aktuellen Berechnungen: Sowohl das Christentum als auch der Islam werden in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen. Ihre geografischen Schwerpunkte und ihr relatives Gewicht innerhalb der Weltbevölkerung dürften sich allerdings erheblich verändern.

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