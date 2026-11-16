Geleakte Dokumente geben Einblick in die Zusammenarbeit zwischen Israels Militär und dem US-Technologiekonzern. Auch israelische Soldaten arbeiteten zeitweise in Büros von Amazon.

Das israelische Militär soll rund 3,5 Millionen Fotos von Palästinensern auf Server des US-Technologiekonzerns Amazon übertragen haben, um die Bilder mit einer Software zur Gesichtserkennung auszuwerten. Das berichtet der britische Guardian am Montag unter Berufung auf geleakte Dokumente und Gespräche mit israelischen Militärangehörigen.



Demnach wurden die Aufnahmen Anfang 2024 in ein Rechenzentrum von Amazon Web Services (AWS) nahe Tel Aviv hochgeladen. Die zuständige israelische Militärabteilung habe Amazon zuvor darüber informiert, dass sie die Gesichtserkennungssoftware Rekognition für das Projekt einsetzen wolle.



Die Dokumente geben erstmals konkrete Einblicke in den Umfang der Datenübertragung. Die Zahl von 3,5 Millionen Fotos ist bislang nicht unabhängig bestätigt. Aus den veröffentlichten Angaben geht nicht hervor, wie viele unterschiedliche Menschen abgebildet sind und ob sämtliche Fotos tatsächlich ausgewertet wurden.

Israels Militär: Woher stammen die Millionen Fotos von Palästinensern?

Verantwortlich für die Datenübertragung war laut Guardian eine israelische Militärabteilung namens Rolling Stone. Sie verwaltet umfangreiche Informationen über die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland.



Die israelische Armee nutzt seit Jahrzehnten eine ebenfalls Rolling Stone genannte Datenbank. Darin sind persönliche Angaben, Familienverhältnisse, Eigentumsverhältnisse, Arbeitserlaubnisse, Grenzübertritte und Informationen über mögliche Straftaten gespeichert. Hinzu kommen Millionen Fotos.



Israel kontrolliert die Bevölkerungsregister der palästinensischen Gebiete und verfügt deshalb auch über Bilder, die für Personalausweise aufgenommen werden. Solche Ausweise erhalten palästinensische Einwohner ab dem Alter von 16 Jahren. Die Militärabteilung hat auf diese Weise über Jahre einen umfangreichen Bestand an Porträtfotos aufgebaut.

Weitere Aufnahmen entstanden an militärischen Kontrollpunkten. Nach Beginn der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen im Oktober 2023 fotografierten Soldaten regelmäßig Palästinenser, die diese Kontrollpunkte passierten. Darunter waren zahlreiche Menschen, die vor den Kämpfen flohen.



Die Gesichtserkennung ermöglicht es, solche Aufnahmen mit bereits gespeicherten Porträts abzugleichen. Auf diese Weise können Sicherheitskräfte Menschen identifizieren und Informationen aus den militärischen Datenbanken über sie abrufen.



Ob zu den an Amazon übertragenen Bildern auch Aufnahmen von diesen Kontrollpunkten gehören, konnten die Guardian-Journalisten nicht klären.

Israels Militär speicherte Millionen Fotos in Amazons Cloud

Verantwortlich für die Übertragung war laut Guardian eine Militärabteilung namens Rolling Stone. Sie verwaltet umfangreiche Datenbanken über Palästinenser im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland.



Das gleichnamige Informationssystem enthält unter anderem Angaben zu Familienverhältnissen, Eigentum, Arbeitserlaubnissen, Grenzübertritten und möglichen Straftaten. Hinzu kommen Millionen Ausweisfotos. Die israelischen Behörden erfassen solche Bilder unter anderem für Personalausweise, die palästinensischen Einwohnern ab dem Alter von 16 Jahren ausgestellt werden.

Nach Beginn der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen im Oktober 2023 fotografierten Soldaten zudem regelmäßig Palästinenser an militärischen Kontrollpunkten. Darunter waren zahlreiche Menschen, die vor den Kämpfen flohen.



Mithilfe von Gesichtserkennung konnten die Aufnahmen mit bereits vorhandenen Daten abgeglichen werden. Militärquellen erklärten gegenüber dem Guardian, Amazons Cloudinfrastruktur sei wegen der enormen Bildmengen eingesetzt worden.



Ob die jetzt bekannt gewordenen 3,5 Millionen Fotos auch Aufnahmen von diesen Kontrollpunkten enthalten, konnten die Journalisten allerdings nicht klären.

Amazon soll über geplante Gesichtserkennung informiert worden sein

Besonders brisant ist die Frage, welche Kenntnisse Amazon über die militärische Nutzung seiner Technologie hatte.



Nach den vom Guardian ausgewerteten Unterlagen informierte die israelische Militärabteilung den Konzern Anfang 2024 über den geplanten Einsatz der Software Rekognition. Diese ermöglicht es, Gesichter auf Bildern zu analysieren und mit anderen Aufnahmen abzugleichen.



Mehrere Militärquellen berichteten außerdem, dass eine kleine Gruppe israelischer Soldaten Anfang 2024 in den AWS-Büros in Tel Aviv arbeitete. Ob diese Arbeiten tatsächlich in den militärischen Einsatz übergingen und ob sie mit den 3,5 Millionen Fotos zusammenhingen, ist nicht abschließend geklärt.

Amazon erklärte auf Anfrage des Guardian, Kunden besuchten regelmäßig die Büros des Unternehmens, um an Besprechungen und technischen Einweisungen teilzunehmen. Die Behauptung, diese Kontakte seien über gewöhnliche Kundentermine hinausgegangen, sei unbegründet.



Ein Sprecher von AWS betonte zudem, das Unternehmen habe keine Einsicht in die konkreten Arbeitsprozesse seiner Cloudkunden. Man respektiere deren Privatsphäre und äußere sich ohne Zustimmung nicht zu Geschäftsbeziehungen.



Das israelische Militär wollte sich gegenüber dem Guardian nicht zu Dienstleistungen oder Kooperationen äußern, die operative Bedürfnisse beträfen.

Gesichtserkennung führte bereits zu falschen Verdächtigungen

Der Einsatz biometrischer Überwachungstechnologie durch israelische Sicherheitskräfte ist bereits seit Jahren dokumentiert.



Im Mai 2023 veröffentlichte Amnesty International eine Untersuchung über das Gesichtserkennungssystem Red Wolf an Kontrollpunkten in Hebron. Es erfasst nach Angaben der Menschenrechtsorganisation die Gesichter von Palästinensern ohne deren Zustimmung und gleicht sie mit bestehenden Datenbanken ab. Die Ergebnisse können darüber entscheiden, ob Menschen einen Kontrollpunkt passieren dürfen.

Im März 2024 berichtete die New York Times über ein weiteres Überwachungsprogramm im Gazastreifen. Israelische Geheimdienstmitarbeiter erklärten, dass die eingesetzte Gesichtserkennung teilweise auch Zivilisten fälschlicherweise als gesuchte Hamas-Kämpfer eingestuft habe.



Dabei wurden insbesondere Technologien des israelischen Unternehmens Corsight und Google Photos verwendet. Ein Zusammenhang dieser Fehlidentifizierungen mit Amazons Rekognition ist nicht belegt.



Eine frühere militärische Nutzung von Rekognition hatte Forbes bereits im Oktober 2023 dokumentiert. Damals verwendete ein israelisches Expertenteam die Software, um nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober vermisste Menschen anhand von Fotos und Videos zu identifizieren. Das Projekt wurde anschließend dem israelischen Militär übergeben.

Israels Cloudvertrag mit Amazon und Google

Die Zusammenarbeit zwischen Israel und Amazon reicht weit über die jetzt bekannt gewordene Datenübertragung hinaus. Bereits 2021 erhielt AWS gemeinsam mit Google im Rahmen des milliardenschweren Projekts Nimbus einen Auftrag zur Bereitstellung von Cloudtechnik für israelische Behörden.



Im August 2023 bestätigte Amazon die Eröffnung eigener Rechenzentren in Israel.

Eine Recherche von +972 Magazine hatte schon im August 2024 ergeben, dass das israelische Militär Amazons Cloud zur Speicherung umfangreicher Überwachungsdaten über die Bevölkerung des Gazastreifens einsetzt. Dabei berief sich das Magazin unter anderem auf israelische Geheimdienstquellen und Aussagen von Militärangehörigen.

Der Guardian berichtete im Oktober 2025 zudem über ungewöhnliche Vertragsbedingungen bei Nimbus. Demnach sollen Amazon und Google daran gehindert werden, israelischen Regierungsstellen und Militäreinheiten den Zugang zu ihren Diensten eigenständig zu sperren, selbst wenn diese gegen Nutzungsbedingungen verstoßen. Beide Unternehmen bestritten Vorwürfe, sie würden gesetzliche Verpflichtungen umgehen.



Die neue Recherche konkretisiert nun, welche sensiblen Daten das israelische Militär zu Amazon verlagerte und welche Rolle die Gesichtserkennung dabei spielen sollte.

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