Warum die Formel der Zweistaatenlösung längst von der Realität eingeholt wurde

Nicht Staaten, sondern Menschen haben ein Recht zu existieren: alle 15 Millionen zwischen Jordan und Mittelmeer, gleichberechtigt und selbstbestimmt. Eine Kolumne.

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Palästinenser kehren während der Waffenruhe im Januar 2025 in den Norden des Gazastreifens zurück.

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Staaten haben Rechte – das Recht zu existieren gehört nicht dazu. Denn das Völkerrecht kennt kein eigenständiges Existenzrecht von Staaten, sondern nur das Selbstbestimmungsrecht von Völkern.